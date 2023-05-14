五月母親節，讓我們為媽媽送上最真摯的感謝與祝福！女性的力量推動著社會發展，在職場、生活、家庭的「多重宇宙」裡頭，讓女性越活越自在，是我們不變的目標。

五月《高雄畫刊》報導許多珍貴故事，有媽媽揹著女兒翻山越嶺就醫，也有消防員為救災，不畏辛苦往火裡衝往水裡去。不管是1970年代在加工出口區，女性扮演著重要生產力，或者直到今日在各行各業及家庭中發揮專長、貢獻心力，女性的彈性與韌性總是超乎想像。

帶媽媽出去散散心，高雄有各種精彩景點可以選擇：去六龜領略高雄自然之美、大啖在地農產美食，或至田寮、彌陀等地走訪充滿異國風情的小旅行景點；您也可以選擇到搭捷運輕軌就能輕鬆抵達的「台塑王氏昆仲公園」散步，或在內惟藝術中心欣賞奈良美智大師作品《朦朧潮濕的一天》，沿路嚐點臺、日、越式暖心家常菜，不必舟車勞頓遠渡重洋，就能與媽媽和家人，共享獨一無二的家庭時光。

高雄多采多姿的面貌，孕育滋養了許多傑出的文化和心靈，在這溫馨的季節中，讓我們以故事將愛和溫暖，送到每個人的心坎上。