快訊

陳建仁確診緊急取消行程 行政院：在家休養實施0+n

預防肌少症就要把肌肉練多 骨科醫詳解做什麼運動才能增肌

悠遊卡「嗶」沖繩半年僅賺幾千元 柯「了不起成就」挨轟打腫臉充胖子

高雄女力 無窮無盡

聯合新聞網／ 高雄畫刊

　　五月母親節，讓我們為媽媽送上最真摯的感謝與祝福！女性的力量推動著社會發展，在職場、生活、家庭的「多重宇宙」裡頭，讓女性越活越自在，是我們不變的目標。

　　五月《高雄畫刊》報導許多珍貴故事，有媽媽揹著女兒翻山越嶺就醫，也有消防員為救災，不畏辛苦往火裡衝往水裡去。不管是1970年代在加工出口區，女性扮演著重要生產力，或者直到今日在各行各業及家庭中發揮專長、貢獻心力，女性的彈性與韌性總是超乎想像。

　　帶媽媽出去散散心，高雄有各種精彩景點可以選擇：去六龜領略高雄自然之美、大啖在地農產美食，或至田寮、彌陀等地走訪充滿異國風情的小旅行景點；您也可以選擇到搭捷運輕軌就能輕鬆抵達的「台塑王氏昆仲公園」散步，或在內惟藝術中心欣賞奈良美智大師作品《朦朧潮濕的一天》，沿路嚐點臺、日、越式暖心家常菜，不必舟車勞頓遠渡重洋，就能與媽媽和家人，共享獨一無二的家庭時光。

　　高雄多采多姿的面貌，孕育滋養了許多傑出的文化和心靈，在這溫馨的季節中，讓我們以故事將愛和溫暖，送到每個人的心坎上。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.05】

延伸閱讀

5/18國際博物館日 高美館不限次數免票參觀

馬祖藝術島團隊前進瀨戶內 交流島嶼藝術季經驗

高雄人都不用上班？藏壽司高雄時代大道店首日用餐排2小時 線上預訂系統塞爆

震驚！ 台版不插電迪士尼「台灣地景花園」無預警宣告9月起休園 網哭求：不要結束呀

相關新聞

「警覺、蒐證、求助」3招 拒絕數位親密關係暴力！

「我已經定位你的GPS，怎樣都逃不出我的手掌心！」「你要是敢跟我分手，我就把親密照片放到網路上流傳！」曾經的親密伴侶變成恐怖情人，暴力威脅因濫用網路科技而變本加厲，「數位親密關係暴力」成為防範家暴的首要議題。

前鎮加工區女性身影 藍色制服下的花樣年華

「那一天早晨，在前鎮加工區工作趕著上班的她們，害怕遲到而領不到全勤獎金，於是全擠上了一艘從旗津通往前鎮的渡輪…...」聽著高雄市勞工博物館推出互動式劇場《揮灑青春～女孩站起來！》訴說著「二十五淑女事件」，慢慢地揭開那段塵封已久往事，心中也泛起一陣陣漣漪。

科技女力報到 AI驅動企業數位轉型

全球掀起AI聊天機器人ChatGPT討論熱潮，讓AI語意分析技術更廣為人知！「立捷數據整合」產品同樣應用AI人工智慧，透過「AI文件探勘技術」管理海量資料，能夠幫助使用者在龐大的數據庫中迅速找到所需要的文件並進行精準分析，目前客戶包含大、小企業與律師事務所等，讓企業在科技浪潮潮中不落人後，走得更久、更遠。

奈良美智《朦朧潮濕的一天》十年巡展從內惟啟程

橘色長髮的女孩，在暖黃背景中張大雙眼，多種色彩從衣服延伸至髮梢渲染交織，在朦朧中傳遞著溫暖和煦的能量。這幅由日本當代藝術大師奈良美智創作的《朦朧潮濕的一天》（Hazy Humid Day）來到高雄了！

臺、日、越家常美食 暖胃更暖心

高雄最美味的飲食，隱藏在看似平凡的日常。沒有華麗的裝潢，也沒有儀式感的浮誇擺盤，只有闆娘滿滿的用心與愛心，端出用料實在、健康無添加的在地必嚐美食。

高市府女性首長 職場分享

《高雄畫刊》本期邀訪為了高雄市政案牘勞形的女性首長們，包含行政暨國際處長張硯卿、研究發展考核委員會主任委員蔡宛芬，以及觀光局長高閔琳，從「女力」出發，分享她們在職場中的點滴與心法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦