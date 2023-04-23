眷戀高雄 走讀陸海空三軍眷村
【◎文/陳婷芳 ◎ 攝影/Carter】
高雄是臺灣唯一聚集陸、海、空三軍眷村歷史記憶的城市，觀光品牌「眷戀高雄」集結12家眷村品牌，橫跨餐飲、旅宿、伴手禮選物、文創體驗等領域，以說故事的方式，讓眷村的魅力及生活感重現，並提供團體預約或客製化遊程，一起來深度走讀岡山、鳳山及左營的眷村吧！
• 眷戀高雄
FB：眷戀高雄
遨遊岡山天空之城
岡山是我國重要的空軍基地，空軍官校也設立於此，因而形成特有的空軍文化。在南岡山捷運站集合出發之後，我們在岡山眷村文化協會理事張允惠帶路下，走訪了岡山眷村「樂群村」，和金鐘戲劇《一把青》拍攝地的「醒村」齊名，是岡山18座眷村唯二保留下的眷村，共保留35棟獨棟眷舍，其中有16棟是古蹟、10棟是歷史建築。
來到樂群村3號的眷舍，張允惠指著牆上美軍於1942年繪製的岡山兩萬五千分之一地形圖，娓娓道來眷村真實演出的光陰故事。除了眷村老照片常設展，眷舍也還原了竹籬笆、防空洞、巷子口電線杆上的廣播器喇叭，依舊保留過去眷村生活痕跡及故事，這些眷舍目前由岡山眷村文化協會進駐營運維護。
眷村濃厚的人情味也展現在料理美食上，原為日本海軍航空隊軍官俱樂部的「空軍新生社梅園餐廳」傳承70多年，保留當時空軍將領最愛吃的菜色，例如相當費工的羊肉爐、香酥鴨……等；「岡大匯館」結合亞洲風味料理及藝文空間，以美食為媒介，為地方公益與文化導覽搭起橋梁。
吃完美食，跟著眷戀高雄走讀岡山老街，大致以維仁路、開元街、平和路為範圍，當地人又稱之為「中街」。融合傳統與現代的中街，曾是精華地段，不只有從清代沿革至今的平安市場，街上仍可看到許多老屋建築立面，位於民生路與平和路口的「太吉西藥房」就是岡山第一家有英名名稱的店鋪，街上也有地方創生體驗空間的「剛好販賣所」，來發覺岡山不一樣的故事。
接著接駁前往「航空教育展示館」，這裡是亞洲唯一懸吊式飛機展示館，也是全球唯一可以看到中、美、蘇國寶級軍機的展示館，其中最大亮點是2022年底新進駐的編號10004經國號雙座原型機，對航空迷是相當難得的空軍主題博物館之旅。
遨遊岡山天空之城賦歸之前，不能錯過順道走訪豆瓣醬創始店－明德老醬舖採買伴手禮，1948年隨軍隊撤退來臺的空軍士官劉明德，把製作豆瓣醬好手藝流傳開來，從初期在眷村內沿街叫賣，口耳相傳後，已成為全臺家喻戶曉的醬料品牌。
眷村讓人充滿回憶的往事，透過岡山一日遊小旅行，從走讀導覽中慢慢走進不同時空的常民生活，來體驗岡山的人文溫度。
• 岡山眷村文化協會
地址：高雄市岡山區樂群路3號
電話：（07）392-4759
FB：岡山眷村文化協會
• 明德食品（老醬鋪門市）
地址：高雄市岡山區河堤路二段128號
電話：（07）629-6448
時間：09：00～21：00
官網：明德食品
• KCA岡大匯館
地址：高雄市岡山區維新東街51號
電話：（07）623-3895
時間：11：30～14：30、17：30～21：00，週二17：30～21：00
FB：岡大滙館 - KCA 岡大滙館
• 航空教育展示館
地址：高雄市岡山區致遠路55號
電話：（07）625-8111
時間：08：00～17：00，週一休館
官網：航空教育展示館
• 新生社梅園
地址：高雄市岡山區柳橋西路1號
電話：（07）625-2556
時間：09：00～14：00、17：00～21：00，週一店休
官網：新生社梅園
• 剛好販賣所/剛好販売所 tú-hó culture store
地址：高雄市岡山區平和路116號
電話：（07）621-2397
時間：10：00～18：30，週二三四店休
FB：剛好販賣所/剛好販売所 tú-hó culture store
陸海散策 走讀鳳山、左營舊城
近年高雄「以住代護」駐村計畫開啟了眷村活化再利用的新篇章，從全民修屋、眷村民宿到眷村創業的餐飲、獨立書店與相關文創產業，每棟眷舍搖山變為獨一無二的空間。來到鳳山黃埔新村，從入口望去旗海飄揚，雖為著名觀光景點，卻沒有過度的包裝，流露著尋常的生活溫度。
黃在「SOHO工坊」小安的帶路下，我們從大東捷運2號一起漫遊鳳山古城，一路走進全臺第一代眷村之一的黃埔新村，位在俗稱「黃埔軍校」的陸軍軍官學校正對面，大約建成於1940年代，在居民的努力下，延續著眷村的故事。
跟著村民邊串門子邊品嘗窗花饅頭，中午來到「可可米果手創雜貨食記」家中，闆娘津津姐張羅打點道地的上海味眷村風味家常料理，邊吃邊聊一桌子滿載眷村特色的午餐，展現了亮眼的眷村新生活。
飽食過後，接駁前往T恤手造館為此行紀念動手做T恤DIY，繼續向下一站左營前進。
左營海軍眷村是臺灣單一軍種〈海軍〉最大眷村集中區域，在明鄭時代即有軍屯地與聚落，日治時期布局軍港建設，一直到國民政府遷臺後範圍更加擴大。其中明德、建業、合群三座眷村，以文化景觀保留下來，有「將軍村」之稱的明德新村被譽為全臺「最高級」的眷村，部分眷舍活化改建為「再見捌捌陸 臺灣眷村文化園區」，適合民眾悠閒散步、感受濃濃懷舊風情。
沿襲日治時期街廓景觀，左營眷村主要道路以「經緯向」命名，巷道齊整，庭院敞亮，百年雨豆樹林蔭夾道。「老媽寶眷村民宿」主人陳祈佑笑說，「左營眷村其實是城市中的一座農村」，芒果、酪梨、荔枝、香蕉、木瓜果樹四季遞嬗，眷村裡的農活成為一幕另類的生活風景。隨著眷村民宿聚落成形，無論是海軍的軍官級眷舍打造成的依依眷村民宿，或充滿綠意生活氛圍的老媽寶眷村民宿，歡迎大家走進眷村，泡一壺茶、聊聊天，像在家一般的自在放鬆。
• SOHO工坊
地址：高雄市鳳山區黃埔新村東三巷101號
電話：0978-605-050
FB：SOHO工坊
• 可可米果手創雜貨食記
地址：高雄市鳳山區黃埔新村東一巷82號
電話：0913-956-501
時間：週六日11：00～21：00，平日採預約
FB：可可米果手創雜貨食記
• T恤手造館
地址：高雄市鳳山區文龍東路33號
電話：（07）745-2200
時間：09：00～12：30、14：00～17：00，週一休館
官網：T恤手造館
• 老媽寶眷村民宿
地址：高雄市左營區緯十路54之8號
電話：0980-424-526
FB：老媽寶眷村民宿
• 依依.眷村民宿-建業
地址：高雄市左營區建業新村緯十路54-11號
電話：0917-859-586
FB：依依.眷村民宿-建業
【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.04】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言