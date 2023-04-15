「藍色狂想」創辦人紀華麟帶路 感受高雄Live音樂魅力

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/紀華麟】

推開藍色狂想音樂餐廳的大門，濃濃懷舊慵懶氛圍，時光彷彿倒回1990年，知名音樂人紀華麟因熱愛爵士藍調，與哥哥紀華朗開了高雄第一間Live Pub，帶起高雄音樂Pub風潮；33年過去，隨著國際級音樂場館──高雄流行音樂中心2021年揭幕，加上遍地開花的在地音樂展演空間，南方音樂發展生機勃勃，令人期待。

走上藍色狂想二樓，大提琴及音符布置映入眼簾，相當有氣氛。(攝影/Carter) 藍色狂想創辦人紀華麟曾獲第20屆金曲獎流行演奏類最佳作曲人獎，也是「藍色狂想樂團super band」團長，藍色狂想店內透露紀華麟對音樂的醉心與巧思──狀似大提琴的大門、桌椅加入豎琴元素等，2樓一大面搶眼的彩繪牆，則是向《藍色狂想曲》（Rhapsody in Blue）創作者蓋希文致敬，也是店名的由來，他說，這首作品結合古典與爵士音樂，「這種創新的精神，就是藍色狂想創立的宗旨。」

藍色狂想音樂餐廳裡的大面彩繪牆，是向《藍色狂想曲》創作者蓋希文致敬，也是店名的由來。(攝影/Carter)

音樂Pub先驅 開啟港都音樂黃金歲月

1990年代，七賢路一帶美式俱樂部、酒吧及餐廳林立，紀華麟回憶，那時候的酒吧像是「Talking Bar」，僅有一排吧臺與高腳椅，沒有現場音樂演奏。當時在西餐廳擔任樂手的他，希望將Live演出魅力帶給樂迷，因此著手打造出一座屬於音樂人的舞臺，結合「現場音樂表演、休閒、餐廳及Pub魅力」，高雄首間音樂Live Pub就此誕生。

藍色狂想創始店位於文化中心林泉街上，小小店面是樂迷用餐、放鬆的好去處。(圖片提供/紀華麟) 由知名音樂人紀華麟開設的藍色狂想音樂餐廳，33年來屹立不搖，是高雄音樂Pub的先驅。(攝影/Carter) 藍色狂想創始店鄰近文化中心，空間僅可容納50多人，但Live Band獨特的魅力仍吸引許多樂迷到訪。這波音樂Pub風潮在高雄流行起來，一間間地開、一間比一間大，全盛時期多達30、40間，面對競爭壓力，紀華麟決定將店面搬到現址擴大經營。藍色狂想作為港都音樂Pub先驅，演出陣容皆為實力派唱將，包括黃小琥、楊培安、康康、迪克牛仔等歌手，都曾在此駐唱。

歷經全盛時期，高雄目前有駐唱歌手的餐廳或Pub屈指可數，但藍色狂想就像遵守與樂迷之間的承諾，33年來維持每天Live表演，帶著使命感維持高質感的節目。許多高雄人都知道，想邊吃飯邊享受Live演唱，一定要來這裡！紀華麟坦言，「經營者是否有音樂專業，是音樂餐廳能否生存下去的主因，我們生意一直都很好，疫情這幾年差點撐不下去，不過現在的生意已慢慢回到疫情前水準。」

藍色狂想音樂餐廳裝潢設計懷舊有巧思，從二樓也能清楚看見樓下Live Band表演。(攝影/Carter)

Live演唱魅力 難以取代的滿足感

紀華麟細數， 2000年開始風行演唱會、KTV，新的流行牽動著音樂產業發展，不過他深信「Live演唱不會被取代。」他說，相較於演唱會歌手與粉絲的遠距離，Live Band表演者與觀眾間距離很近、互動性較高，且Live Band以翻唱為主，客人可以現場點歌、由歌手演唱，當客人獲得滿足，就會持續以行動支持店家，讓音樂Pub得以繼續存在。除了原本的老客人，店家仍得隨時代求新求變，吸引更多年輕人走進店裡，感受現場演出的美好。紀華麟也分享觀察，發現高雄最近多了幾間Live Pub，顯示市場仍有需求。

此外，不同於Live Pub結合餐廳的形式，他認為，「音樂展演空間」源自近年獨立樂團興起，純粹只提供演出，空間經營依靠樂團粉絲支持，在經營上會比較辛苦。談到高雄音樂展演空間越來越多樣化，紀華麟樂觀表示，「不像以前的我們沒表演舞臺，現在這樣獨立樂團才有出頭的機會，這是好現象！」

藍色狂想音樂餐廳每天都有Live音樂表演，相較於演唱會的遠距離，聽眾與Live Band距離很近，小空間聽音樂的氛圍無可取代。(攝影/Carter)

高雄流行音樂中心領頭羊 豐富南方音樂產業

南臺灣音樂中心──高雄流行音樂中心，以凝聚南方大小音樂社群，完整在地音樂產業鏈為目標。除了經營藍色狂想，紀華麟是高流的董事，他說，高流組織龐大，舉辦活動規模也較大，常常吸引來自全臺各地、甚至是其他國家的音樂人或樂迷參與。除了演唱會外，自辦的「吹海風音樂節」、「Takao Rock打狗祭」、跨國音樂交流活動「下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 ft.日本沖縄県」、叫好叫座的「真愛秀·藍寶石大歌廳」等，加上「高流系」產業工作講座及專業培訓課程，促使一般民眾更容易接觸流行音樂產業。

紀華麟率領super band在「2021跨百光年」海上舞臺熱力開唱。(圖片提供/紀華麟) 高流的啟用讓南方音樂產業更加有生命力，對比過去，不僅音樂人有更多創作及表演舞臺，樂迷們也能享受更接地氣、更多元的表演，「但要提升高雄流行音樂產業，光靠高流絕對不可能！」紀華麟說，高雄擁有各種類型音樂展演場館，無論大小規模，攜手為音樂圈努力，讓高雄音樂環境更加豐富。他也強調，因獨立樂團蓬勃出現，臺灣近10年來比較重視流行音樂，如何不將流行音樂視為「才藝」，而是從「教育」扎根就相當重要，例如：在國小、國高中增設流行音樂科目，充足下一代音樂文化知識，提供足夠的職能訓練…等。想改變音樂產業環境，先從制度著手，賦予下一個世代更多可能性，讓臺灣整體音樂環境蓬勃發展，一棒接一棒，激起新的音樂浪潮。