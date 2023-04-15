創造感動的起點 給幕後一道Spotlight

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/KKLIVE、五月天/相信音樂、翁偉中、盧虹伶】

一場結合五感體驗的Live表演，華麗舞臺背後，有許多努力付出的幕後人員，透過想像力和專業技術，為觀眾創造獨一無二的感動。《高雄畫刊》邀請演唱會行銷宣傳、燈光設計、攝影等領域專業職人，讓他們從幕後走到幕前，與讀者分享、成就一場場震撼人心演出的背後的精采故事。

KKLIVE內容及場館發展事業群副總經理Jerry，從販售唱片開始接觸音樂，在音樂圈打滾多年，歷經演唱會執行企劃等工作。(圖片提供/KKLIVE)

堆疊趣味元素 創造現場真實感動

「FEEL The Vibe, LIVE The Moment. 創造現場的真實感動」──KKLIVE官網以斗大字眼傳達品牌理念，展現勇往直前的使命感。KKLIVE為KKCulture集團旗下娛樂藝文活動展演品牌，內容及場館發展事業群副總經理Jerry在音樂圈打滾多年，分享自己如何走上演唱會製作的路。從販售唱片開始，一路接觸唱片內容製作、演唱會執行企劃等工作，Jerry說，策劃Live音樂表演首要目標，是結合內容企劃、硬體工程及設備等多個面向，在有限時間內打造高質感的現場演出，讓觀眾獲得獨一無二的體驗。

「要呈現出大家眼前看到的演唱會，必須花許多時間在溝通上，每個環節都很難熬！」Jerry說，初期敲定舉辦演唱會的合適人選，到節目內容製作、服裝造型、硬體設備、行銷宣傳到售票規劃等，種種細節需要眾人溝通合作，才能打造理想演出。策劃一場演場會需要多久時間？Jerry表示「不一定」，最短曾在3個月內推出一場秀，團隊壓力不在話下；另外，根據個別藝人屬性，例如售票方向為秒殺型或長賣型，相關部門必須視狀況隨時調整行銷宣傳方向，才能為藝人與樂迷創造雙贏。

企劃活動需要創意，KKLIVE曾在高雄巨蛋舉辦八三夭樂團的生日趴，在場外搭起舞臺提供年輕創作者表演，並結合創意市集等元素，讓一場演唱會搖身變成嘉年華會。(圖片提供/KKLIVE) 「很多時候，演唱會可以不只是演唱會。」一如公司理念，為了創造Live現場的真實感動，節目內容一定要讓人覺得夠好玩、夠盡興。立足於音樂表演基礎，Jerry會多方思考，將各種趣味元素堆疊起來，打造一場創意無限的演出，例如過去在高雄巨蛋舉辦的「八三夭高雄巨蛋生日趴ft.夭怪嘉年華」，將演唱會包裝成嘉年華會的形式，同時打造讓年輕創作者開唱的舞臺，搭配漢堡、三明治及甜點等美食創意市集，不但能與偶像共度幸福時光，還能跳出「受眾」框框，獲得互動性更高、更好玩的體驗，至今仍讓粉絲津津樂道。

KKLIVE旗下的「後台」品牌拓點高雄已5年，「後台 Backstage Live」坐落於高雄流行音樂中心鯨魚堤岸3館，緊鄰輕軌光榮碼頭站（C10），擁有容納千人的寬闊展演空間，一次擁有便利交通、美麗海景，樂迷來訪可以享受港都特有的文化氛圍。Jerry表示，民間早期就有不少音樂場館札根在地，背後有許多專業人員默默耕耘，努力推廣音樂及相關藝文活動，民眾只要好好走一遭、親自參加Live演出，就能感受高雄流行音樂文化魅力，體驗現場表演的帶來的感動。

盧虹伶從高雄百樂門酒館學習、歷經LIVE WAREHOUSE洗禮，現居臺北獨立接案。(圖片提供/盧虹伶)

以光傳遞音樂感情 解密演唱會燈光設計師

成就一場完美的現場演出，除了歌手本身的魅力外，視覺效果更是打造氛圍的關鍵因素。歌手把歌唱好，臺上五光十色的燈光設計，價值則在於「如何用『視覺』的方式，把歌曲的情緒傳達給觀眾。」燈光設計師盧虹伶說道。

「一般來說『大海』直覺會想到藍光或白光，但若問『智慧』是什麼顏色？可能每個人的答案都不一樣。」盧虹伶認為，燈光設計很主觀，通常會將自身拉到樂迷角度，讓設計更貼近觀眾喜好，而理解演出者也是掌握氛圍的關鍵。著手規劃時會掌握表演主軸、預算等細節，為了準確傳遞歌曲情緒，靜下心聆聽專輯、看歌詞、MV及相關專訪影片等，都是重要功課──透過串聯專輯概念與歌手個性，以燈光布局起承轉合，就能在對的時間渲染全場觀眾的情緒。整體而言，如何在限制中滿足業主需求，同時表達自己的藝術理念，她認為是工作最具挑戰性、也最有魅力的地方。

燈光設計師盧虹伶認為，燈光設計的價值在於，如何用視覺方式，把歌曲的情緒傳給觀眾。(圖片提供/盧虹伶) 投入燈光設計8年的她，談起這份工作的辛苦，笑著說：「這個產業十分高壓、是條不歸路！」忙起來常常好幾天無法睡覺，不時會興起想放棄的念頭。但一踏入工作現場，看見自己設計的燈光搭配歌曲停拍，瞬間凍結的效果讓觀眾興奮尖叫；表演結束後，大家臉上滿足的笑容，即使只有短短幾秒，卻足以讓她再度加滿油，持續在燈光設計路上埋頭苦幹。

盧虹伶從高雄百樂門酒館學習、歷經LIVE WAREHOUSE洗禮，現居臺北獨立接案。她表示，就燈光設計而言，臺北相對有更多資源，但從高雄培養出身的她，盼望未來累積更多經驗後回到高雄，「期待高雄音樂產業越來越蓬勃，有更多的演唱會、需要更多燈光師！」

演唱會攝影師翁偉中攝影資歷11年，他發現拍攝演唱會不能拍自己喜歡的，而是要去了解歌迷在乎、喜歡的部分，站在歌迷的角度拍攝。(圖片提供/翁偉中)

把瞬間變永恆！用鏡頭記錄五月天上百場演出

每一場Live表演都無法重來，所以要盡力捕捉瞬間。演唱會攝影師翁偉中，攝影資歷11年，細數各種類型攝影，認為「拍攝演唱會最具挑戰性」，每當按下快門「把瞬間變永恆」的時刻，心理壓力之大外人難以想像。翁偉中說，希望透過鏡頭，將表演精華濃縮進影像，歌迷可以透過照片感受當下氣氛，讓美好記憶永遠鮮活，展現演唱會攝影無窮盡的魅力。

演唱會攝影師翁偉中，拍攝過上百場五月天演唱會，最印象深刻的作品是，當團員齊聚謝幕，他即時決定鑽到他們底下拍攝，深受歌迷喜歡。(圖片提供/五月天/相信音樂，攝影/翁偉中) 演唱會動輒耗資千萬打造，攝影工作責任重大，翁偉中表示，事前準備工作包括掌握舞臺特效、爆破時間、人員走位等流程細節，還必須在腦中想像可能捕捉到的畫面。演出期間，攝影師不但得扛著數公斤重的器材穿梭舞臺，每分每秒都得保持敏感度，對體力及專注力都是巨大考驗。實際進到舞臺，需隨機應變，「要向左走還是向右走拍攝？1秒內做出的決定，都攸關成果！」要把賣力演唱的歌手，表情拍得自然好看，不僅需要抓住對的Moment，更依賴長年累積的經驗。

走下舞臺，時間仍是不等人！拍攝的照片得經過挑選、後製等步驟，才能趕得及對外發布照片，無時無刻都在與時間賽跑，「感覺腎上腺素都要噴發了！」翁偉中也指出，歌迷十分重視照片呈現出的畫面，不能單純依攝影師自己想法，而是要去了解歌迷在乎、喜歡的部分，「站在歌迷的角度去拍攝」是多年拍攝下來的最大體悟。

至今翁偉中拍攝過上百場五月天演唱會，為天團留下重要工作紀錄，是攝影生涯重要的里程碑，許多畫面也成為粉絲口中的經典傳奇。他分享印象最深刻的作品，是五名團員在演唱會尾聲齊聚在舞臺上，身後的LED對開門即將關閉，他當下決定鑽到團員下方往上拍攝，於是一張經典的照片誕生了！談到五月天經常到訪演唱的高雄，他表示，自己很喜歡來高雄做拍攝工作，尤其搭乘輕軌、看著開闊海港，心情也會跟著舒展開來，可以釋放工作帶來的壓力。

如何真實呈現演出畫面，賦予演唱會風景不平凡的意義，是演唱會攝影師的重要功課。翁偉中保持入行初衷，背上器材持續在舞臺、觀眾席、以及各個角落間遊走穿梭，在有限時間內全力拚搏，揮汗將畫面捕捉進鏡頭，只為用光影重現演唱會當下這一夜的美好。