海風捎來家的記憶 淺堤唱出屬於高雄的歌

【◎文/王亭云 ◎圖片提供/淺堤樂團、高雄市政府文化局、高雄流行音樂中心】

過去被視為海港工業城市的高雄，音樂產業少被看見。如今海上吹起南風，浪花捲起音符，來自高雄的樂團─淺堤，以清新嗓音搭配慵懶曲調，將屬於高雄的音樂帶到臺灣各地角落，甚至登上臺華輪Live演出，無論是國語或台語作品，皆深深觸動樂迷們的心。

海港印象成樂團名 高雄囡仔唱出自己的歌

淺堤的主唱兼吉他手依玲，從小對音樂很感興趣，高中開始學吉他、大學加入社團，累積一些詞曲創作後，萌生想要發表作品的念頭，「自己一個人唱很孤單，找一群人來玩，聲音會更豐富！」依玲說著。2015年，她與大學好友組成「蔡依玲樂隊」，開始唱自己的歌。

以「淺堤」為名，靈感來自英國女兒樂團（Daughter）的歌曲Shallows，也有喜歡的大自然元素。(圖片提供/淺堤樂團) 樂團曾歷經轉型，她說，想取一個代表全部團員的名字，於是將大家喜歡的樂團、歌名隨意組合──喜歡的英國民謠搖滾樂團Daughter（女兒樂團）歌曲〈Shallows〉，加上高雄擁有許多濱海堤防的想像，結合大自然元素，2016年更名為「淺堤 Shallow Levée」。成員幾經變動，目前成員為貝斯手方博、鼓手堂軒、吉他手紅茶共同組成。

城市風景、聲音、氣味入曲 譜寫對家鄉真摯情感

依玲與紅茶從大學到出社會都在高雄，近年因表演活動常往外地跑，依玲有感而發地說：「以前都會嫌哪裡不好，但在外面辛苦奔波後，才會懷念家的感覺、知道家的好！」 北漂生活的方博和堂軒認為，雖然沒有住在高雄，日常生活總能體會到「自己整個人都是高雄」，包括生活步調、飲食口味等，生活的各種細節，不斷提醒自己是從南方來的孩子。

淺堤參與高雄流行音樂中心主辦的「2022 Takao Rock 打狗祭」，在可容納6千人的海音館開唱，是他們目前站上的最大舞臺。(圖片提供/高雄流行音樂中心) 淺堤初試啼聲就受到矚目，以〈怪手〉入圍2016年第七屆金音獎最佳搖滾單曲獎，歌曲譜寫高雄工業發展面臨的矛盾及困境；其他像是〈高雄〉、〈叨位是你的厝〉與〈信天翁〉等作品，不論是呈現高雄青年路落日場景，或形容「日子像船搖搖晃晃」等字句，描繪著高雄的城市樣貌、聲音，甚至是氣味，也透露團員對家鄉的真摯情感。

「我的養成來自這個地方！」依玲表示，並非特意加入高雄元素，而是這塊土地塑造她的價值觀，緣份到了就把它寫進歌裡，作品中獨有的高雄氛圍，成為大家認識淺堤的方式，溫暖曲調加上充滿詩意的歌詞，總能觸動離鄉遊子的心。更多作品譜寫對臺灣這塊土地的反思與愛，有濃厚的社會關懷意味。有別於書寫眼前景象，淺堤提到接下來的創作，將朝向內心探討，討論人與人之間關係、人該如何面對自己等議題。

站上「2021跨百光年」海上舞臺，在海中央演奏歌曲，淺堤直呼「真的很帥氣！」(圖片提供/高雄市政府文化局)

難忘海上乘浪演唱、全臺走透透會歌迷辛苦卻很快樂！

他們至今仍清楚記得，帶著樂器、乘著小艇來到海中央，站上「2021跨百光年」全臺唯一海上舞臺，在廣闊大海上忘我地演奏歌曲，加上震懾人心的光影展演，演出畫面同步投影到愛河邊的大樓外牆，「真的很帥氣！」淺堤認為，這樣的場地很接地氣，「高雄本身是海港，港邊產業離我們很近，這樣很『高雄』的演出場地在其他城市很難看到！」

對淺堤來說，值得紀念的里程碑，包括歷時1個半月的「環島大亨」12場巡演全臺走透透，辛苦卻很踏實快樂。「以往都是歌迷從各地來到城市聽表演，這次換我們到歌迷的家鄉去表演，或者吸引城市的歌迷到平常不會去的地方。」環島巡演場地不在Live House，而是民宿、餐廳、書店，甚至是豆花店。過程中，團員必須自己搬運器材、做粗工，但能親口與歌迷對話、聽歌迷訴說如何認識淺堤，甚至有人跟著他們旅行8個地點，種種都讓他們在音樂路上更堅定，更要繼續做下去！

策劃「環島大亨」12場環島表演，過程艱辛又快樂，走訪宜蘭、花蓮、臺東等臺灣各角落，唱歌給各地的歌迷聽。(圖片提供/淺堤樂團)

「希望大家活得快樂」 下一步飛海外演出、做新專輯

這幾年全臺跑透透，因為離鄉才更想家，堂軒說，文化需要長時間耕耘，高中時駁二才剛開始，一年年過去，有了大港開唱、高雄流行音樂中心也啟用，每年看見高雄在改變。過去大家認為，高雄人比較沒有購票看表演的風氣，經過10多年的努力，現在已明顯改變，南方多元的音樂面貌及表演場地，尤其在地的音樂祭活動，總能吸引大批樂迷朝聖。他們補充，在地音樂人彼此認識，有事情會互相幫忙，彼此連結比較深，也比較重義氣。

若問淺堤是一個怎麼樣的樂團？依玲認為，「希望大家可以活得快樂」是他們的任務，做音樂的成就在於「能重現很多感覺」──可能是生活某個片刻或感動，希望藉由音樂不斷提醒人們，在忙碌生活中留給自己喘息的空間，重新想起那份悸動的感覺。談到下一步規劃，淺堤預計今年4、5月飛往海外演出，正在籌備的新專輯不久也將與大家見面，希望能夠帶給樂迷全新的感動。

淺堤 Shallow Levée小檔案

•成員：主唱依玲、貝斯手方博、鼓手堂軒、吉他手紅茶

•音樂類型：獨立搖滾、民謠、台語流行音樂

•音樂歷程：

2016年成團之初發行手工 Demo《Demo. 1》，便以其中〈怪手〉一曲入圍第7屆金音創作獎最佳搖滾單曲獎。

2017年發行 EP《湯與海》，巡迴演出創下佳績，多次受邀登上海內外指標性音樂節演出。

2020年發行專輯《不完整的村莊》，不僅在台北 Legacy 舉辦專場巡迴完售，更入圍第11屆金音創作獎最佳搖滾專輯獎。

FB：淺堤 Shallow Levée

IG：shallow_levee

YouTube：淺堤 Shallow Levée