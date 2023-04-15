獨立樂團聖地 嗨唱新世代舞臺

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/KKLIVE、洛克樂器－小行星工作室、洛克音樂藝文展演空間】

燈光隨音樂節奏閃爍，臺上歌手賣力演唱，歌聲劃破天際、迴盪高雄港灣，隱身高雄各角落的音樂展演空間，是許多獨立樂團的夢想起點！不管是從臺北南下開設的「後台Backstage Live」，或是由在地樂團主唱創立的「洛克音樂藝文展演空間」，不僅為樂迷帶來精彩演出，更肩負孕育高雄音樂人的使命，給予創作者表演舞臺，在每個夜晚響起炙熱樂音，一點一滴改變著在地高雄音樂產業文化。

後台Backstage Live佔地275坪、挑高9米的室內空間，無任何柱體及死角影響視野，可容納700至1000人，備有演唱會等級音響與燈光設備、LED電視牆等。(圖片提供/KKLIVE)

做高雄音樂展演最硬後臺—「後台Backstage Live」

進駐高雄流行音樂中心鯨魚堤岸3館的「後台 Backstage」，為娛樂展演品牌KKLIVE所營運，不同於座落公館台大校園的「後台 Backstage Café」，結合音樂、咖啡美食的複合式藝文空間，高雄「後台Backstage Live」採取正規Live House模式經營，佔地275坪、挑高9米的室內空間，可容納700至1000人。

後台Backstage Live場館主要經營模式分自辦、與表演者共同主辦或出借場地等，從2018年至今已完成超過百場演出，室內空間無任何柱體及死角影響視野，觀賞演出無死角備有演唱會等級的音響與燈光設備、LED電視牆等，還會依照表演者需求，針對不同類型的演出，提供不同編制工作人員，並協助音響、燈光、視訊等部分。

「後台Backstage Live」2018年起至今已超過百場演出，吸引不少樂迷看表演。(圖片提供/KKLIVE) KKLIVE內容及場館發展事業群副總經理Jerry說，印象最深刻的一場是「2022金曲國際音樂節」，是金曲獎的系列活動，過去較少承接政府的案子，很榮幸有機會辦理這類大型活動，連續3天透過線上或實體表演，呈現獨立創作、原住民音樂、古典音樂或搖滾等各類型臺灣音樂，光是一天就有超過4組以上的表演者，籌備起來非常有挑戰性，但能推廣臺灣音樂，非常有意義！在去年疫情期間展演活動受限的情況下，沒有去想舉辦過程會多困難，靠的是熱情！

洛克音樂藝文展演空間經營者劉洛克，擁有10多年經驗的樂團主唱，也是擁有20多萬名粉絲追蹤的直播主。(攝影/Carter)

串起高雄音樂產業鏈 期待高雄人留鄉玩音樂

Live House是創作者發表音樂創作的重要平臺，Jerry說：「提供專業場地給創作者是『後台』品牌理念」，觀察到許多創作者喜歡北中南巡迴，因此來高雄拓點，串連各地音樂能量，藉此豐富高雄在地音樂產業，像是去年啟動的「後台大夢」Live活動，邀請樂團串聯北、高兩地接力唱跳最大夢想則是舉辦像日本的「夏日音速(Summer Sonic)音樂祭」，齊聚亞洲甚至世界各地音樂人，演出場地橫跨東京、大阪兩地的大型城市音樂祭。

Jerry相當看好高雄流行音樂中心發展可能性，他說，現在高雄音樂人不用北漂，在這裡就有工作機會、可互相交流，期待未來在高雄培育更多創作者、樂團主唱、音響師、唱片企劃等音樂從業人員。

洛克音樂藝文展演空間音響燈光設備不馬虎，現場喇叭多達10個，還有能製造浪漫氣氛的鏡球及煙霧機等設備。(攝影/Carter)

做音樂人圓夢的舞臺—洛克音樂藝文展演空間

位於六合二路的洛克音樂藝文展演空間，空間經營者為樂團主唱劉洛克，10多年來走遍各式婚宴、尾牙等場合表演，也是擁有20多萬名粉絲追蹤的直播主，高亢又溫柔的歌聲迷倒不少人；自接觸直播產業後，他發現許多直播主需要空間表演，於是創立了讓人圓夢的舞臺。

洛克音樂藝文展演空間可容納250至400人，音響燈光設備不馬虎，現場主喇叭、重低音喇叭等多達10組，歌手細膩勾人的唇齒音透過高品質麥克風，也聽得一清二楚；場館亦有提供大型演唱會會使用到的耳機監聽系統，供演出者享有更高品質細膩的聲音，燈光設計也因應各種活動需求，還有製造浪漫氣氛的鏡球及煙霧機等設備。不僅聚焦臺上，臺下也安裝彩色燈光，讓活潑氣氛渲染整個空間，聽眾可以盡情享受、搖擺。

劉洛克的「洛克樂器－小行星工作室」樂器行，隔音設備十分講究，即使半夜練團也完全沒問題。(圖片提供/洛克樂器－小行星工作室) 另外，劉洛克也成立「洛克樂器－小行星工作室」樂器行，投資百萬打造一間8坪、可容納10人的練團室，及另一間6坪錄音室，主要協助獨立樂團錄音及製作單曲，工作室設有2道隔音門、60公分空氣層、地板隔震墊、吸音棉等隔音設備，即使半夜練團也完全沒問題。

扮演中間橋梁 推學生優惠、舉辦歌唱大賽

「讓想朝音樂發展的年輕人，體驗演唱會的感覺！」劉洛克希望扮演從「玩票性質」到準備踏入「專業音樂表演者」的中間橋梁，每年舉辦「洛克盃歌唱大賽」、不定期舉辦「洛克好聲音」等活動，提供對音樂表演或創作有興趣的素人表演舞臺；為培育更厲害的下一代，也提供專屬高雄學子的優惠，例如舉辦成果發表會，場地租金會有優惠折扣。他表示，未來將持續升級場館設備，也正尋覓適合地點開設二館。

不定期舉辦洛克好聲音活動，提供對音樂表演或創作有興趣的素人表演舞臺。(圖片提供/洛克音樂藝文展演空間) 過去因為疫情影響，線上音樂表演成了新的表演型態，但他覺得現場Live表演很難被取代，不同表演者有不同的舞臺魅力，加上現場硬體設備經過聲學精算，重低音體感結合的臨場感及音響燈光帶來沉浸式氛圍，是螢幕前觀眾難以完整體驗到的。唯有親臨現場，才能近距離接觸表演者，隨全場高亢情緒呼喊、放肆肌膚強烈感受震動，不錯過Live演唱每分每秒的魔幻時刻。

• 後台Backstage Live

地址：高雄市苓雅區海邊路15-3號(鯨魚堤岸3館)

官網、FB

• 洛克音樂藝文展演空間

地址：前金區六合二路145號B1

官網、FB