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哪些功能「安卓有、iPhone沒有」超麻煩？鄉民見三星內建2強大功能狂讚：真的很爽

一起追夢去！

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「夜駁二派對」讓捨不得回家的樂迷們繼續嗨。（攝影Carter）
「夜駁二派對」讓捨不得回家的樂迷們繼續嗨。（攝影Carter）

春天將至，許多國內外巨星的演唱會陸續在高雄舉辦，閃爍的燈光牽引著雀躍的心，唱動了追夢的熱情。高雄推出「加食延暢」，憑演唱會票根即享美食、旅遊優惠，還有「夜駁二派對」讓捨不得回家的樂迷們繼續嗨，一次飽覽高雄海派的風土人情。

　　來高雄看演唱會，看熱鬧也要看門道！本期《高雄畫刊》將Spotlight轉向各式小型音樂Live空間及舞臺幕後，彷彿是大型演唱會登場前的「前傳」。隱身高雄各角落的音樂展演空間，是許多樂團夢想的起點，如經營Live Pub已33年的紀華麟所言「Live演唱不會被取代」，近距離的互動讓音樂人彼此連結，共同譜寫出南方的音樂文化。

　　「燈光設計師」如何用視覺傳遞歌曲情緒？1秒鐘就要做出決定的攝影師，如何用鏡頭記錄演唱會？如何策劃一場演唱會？這些在幕後推動展演的工作人員，也正在用他們的努力，形塑著流行音樂的面貌。

　　來高雄，一起尋找造夢的元素。新地標「高雄港旅運中心」，開啟高雄現代化郵輪母港的新篇章；也歡迎來走讀充滿記憶的三軍眷村、一日三市的苓雅市場，或在餐酒館感受愜意微醺的港都夜。

　　受邀至「2023年法國尼斯嘉年華」的「吉勝堂八家將」中，新生代的將腳說「穿上這套衣服後，就不是原本的自己」，勉勵了勇於追夢的你我，在每一秒的行動與抉擇中，造就更接近夢想的靈魂。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.04】

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