初春風格選物 開啟美好港都生活

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter】

一年之計在於春，描繪美好生活的樣式，就從日常生活選用的器物開始。以日製食器、山系生活美學、風格植栽、日本清酒，為生活注入不同的靈感與想像。

屋物清酒 隱身日式老宅的清酒藝廊

走進鹽埕區新樂街，不自覺地為一株姿態優雅的紅花玉芙蓉駐足，洗石子外牆揭露老屋身世，室內佔據整面牆的酒櫃宣示老屋今生。「屋物清酒」打破一般對清酒專賣店的刻板想像，在這棟有85年歷史的日式建築中，打造一處現代而內斂的品飲空間，並將長街屋拆解成數個獨立單位，結合植栽店、咖啡館和駐點藝術家，創造出有機共生的生活風格聚落。

吧台後方空間是屋物清酒店內最受歡迎的位置，水泥拱型窗環抱中庭綠意，坐在丹麥設計師經典椅上，品飲清酒與春光，極為愜意。(攝影/Carter) 主理人王駿騰起初經營丹麥老件傢俱販售的「屋物工作室」，在熟客的引領下，無意間走進清酒的世界，越深入研究越著迷，在清酒的風味底蘊間找到與丹麥老件傢俱相同的情懷，他說：「日本酒從選米、種植開始講究，水質、釀造方式、氣溫等細節都會影響風味。一百年的酒造算年輕，四百年以上才叫資深，這種經的起時間淬煉的職人精神，與丹麥老件設計傢俱相似。」

屋物清酒室內以灰階為主調，風格時尚內斂。(攝影/Carter) 室內以灰階為主調，凸顯酒櫃中每款酒標的獨特設計，線條洗鍊的丹麥設計師椅和經典飛碟燈與屋物店內清酒巧妙融合。百款清酒恆溫冷藏於-5至5度間，酒款皆為自選引進的日本地酒，經團隊夥伴試飲後才決定販售，每次進口的酒款都不盡相同。王駿騰推薦3款適合春日的酒款，「鳴海」特別請日本知名貓繪師設計酒標，外觀討喜，入口滿盈清新芬芳的白桃香氣，中段淡淡的酸香苦澀平衡甜味；「飛鸞Reborn」融合貴釀酒和生酛酒的特性，甜味明顯，酒體飽滿且香氣濃郁；「佐藤．檸檬柚子酒」則以本格麥焼酎「天の刻印」和檸檬、柚子調製而成，清爽酸甜，相當受女性歡迎。

面對琳瑯滿目的日本酒無從下手？店內每日提供4~5款清酒試飲，喜歡再帶走，也可留在老屋裡點單杯品飲，享受中庭花園灑落的浪漫春光，品味高腳鬱金香杯中清酒隨溫度變化的細緻風味。

綠意堆疊的生活美學

「植物對我來說不是工作或生意，而是生活的一部分」Dora對植物的愛表現在分享的熱忱上，她會細心了解顧客的居家光照環境，再給予適合的建議。(攝影/Carter) 「植物很有生命力，而且可以療癒人心。」沐浴著春日早晨的和煦陽光，被滿院子鮮嫩蔥鬱包圍，「苜一植栽」的主理人Dora徐緩吐出這句話，真的極具說服力。

「苜一」是藏身在「屋物清酒」中庭的店中店，綠意從小巧的店內蔓延至庭院，觀葉植物和蕨類生機勃勃地展葉，散布明亮開朗的氣息，從植物獲得許多正能量的Dora說：「我希望把植物帶進生活中，但生活不能沒有美學，所以有『苜一』這個品牌的出現。」

「苜一」設計的苔球屬於新手友善級別，以碎石鋪底，一方面讓植物的根呼吸，一方面作為澆水的基準線，就算是「黑手指」也能重拾成就感。(攝影/Carter) Dora原本在高雄知名的花藝店工作，旅居北歐的日子，發現自己相較於短暫燦爛的花藝，更喜歡植物恆常緩慢的變化。回國後，結合植栽與花藝設計創辦「苜一」，分享種植與照料植物的經驗，延長美感的賞味期限，同時以簡單的方法帶領新手入門。

穿越「屋物清酒」的空間才能找到「苜一植栽」，恬淡靜謐，有種陶淵明「結廬在人境，而無車馬喧」的城市秘境感。(攝影/Carter) Dora的「慢」哲學也表現在銷售過程，店內植物皆親自照料，即使從批發商購入苗子，也要養植一段時日，確認生長狀況穩定才出售。經由Dora巧手創作，植物變成圓滾滾的可愛苔球，或玻璃缸中的生態小森林，「苜一」的植栽不僅是護眼綠意，更是居家角落的一方風景。

讓美味升級的餐桌魔法

走進「坐坐」琳瑯滿目的食器雜貨森林，荷包很難不失守。(攝影/Carter) 推開「坐坐」的大門前請三思，因為你會忘了離開的時間，而荷包會經歷一次瘦身，回家後還會持續看著戰利品，心滿意足地傻笑。

「坐坐」的主理人原本經營早午餐店，因為使用的器皿受顧客喜愛，詢問度太高，2016年乾脆轉型日本食器專賣店。取名「坐坐」蘊含「好好吃頓飯」的意思，三五好友時常相約來家裡坐坐，共同享用美食，也能欣賞餐桌上的風景。

(左)Aito-Hana系列是「坐坐」的經典不敗款，盤緣花瓣造型集中視覺焦點，擺上任何食物看起來都更美味。(右)富士山是每個人對日本最具體的共同印象，此系列採用粉引上釉技法呈現粉臘筆手繪質感，每個作品刷色都有其獨特的樣貌。(攝影/Carter) 日製食器是大方向，選物風格則千變萬化，時而優雅、時而可愛、時而樸拙，「買回家使用後會覺得被療癒，用這個盛裝什麼餐點一定更可口⋯⋯」坐坐的主理人懷抱這樣的心情挑選食器，店內除了富士山系列、瀨戶燒的Hana系列、益子燒職人作家若林健吾等大眾較熟悉的品牌以外，大多是自己一見傾心之選。唯一不變的心意是，希望藉由食器雜貨喚起更多人對於生活細節的重視。

除了各式各樣的食器，店內也販售日本雜貨、招財御守等令人愛不釋手的可愛小物。(攝影/Carter) 烹飪手藝無法立刻升級，餐桌也不是說換就換，何不挑選一組有春日氣息的食器，讓餐桌瞬間改頭換面，為生活添加一點美好儀式。

山系生活 居家Outdoor風格提案

店內以洞洞板、層架和植栽組合成可彈性調整的休閒風空間。一樓主要陳列服飾、配件和香氛，二樓以露營用品和居家選物為主，提供居家Outdoor風格的佈置靈感。(攝影/Carter) 近年來全球吹起一股走向戶外的風潮，受疫情無法出國的影響，臺灣年輕族群開始瘋露營、迷登山，並嘗試在日常營造休閒感，而「CREALIVE DEPT. 」早在多年前已貫徹這種「In/Out」風格。

CREALIVE DEPT. 是設計品牌Filter017於2011年在臺中開設的概念店，結合工作室與推廣藝術設計、戶外風格、流行文化、居家雜貨等的多元選物店。「Crealive」是由creative和live（life）拆字重組的複合造詞，選物店定位為「擅長擷取生活靈感的創意部門」，呈現主理人ENZO喜歡的生活氛圍及文化。2021年與高雄的WODEN團隊合作，在新崛江成立第一間直營分店，為品牌導入更多街頭流行元素。

CREALIVE DEPT. 自有品牌的設計商品結合街頭流行、居家生活與戶外元素，例如折疊式三層櫃和折疊收納箱，都是可運用於露營野餐和居家生活的品項。(攝影/Carter) 品牌文化以吉祥物「米斯獾」為代表，獾是一種野外、雜食性的動物，就如同CREALIVE DEPT. 除了自有品牌Filter017的商品，也囊括了其他調性相同的風格選物，無論服飾、配件、露營用品或生活雜貨，選品均兼具戶外輕便機能性與在城市中無違和的設計感，打造Chill的生活態度。

• 屋物清酒

地址：高雄市鹽埕區新樂街117號

電話：(07)531-0300

時間：13:00~23:00

IG：屋物清酒

• 苜一植栽

地址：高雄市鹽埕區新樂街117號

時間：預約制

FB：苜一植栽

IG：苜一植栽

• 坐坐

地址：高雄市新興區達仁街15號1樓

時間：10:00~17:00

網站：https://www.yourtableware.com.tw/

• CREALIVE DEPT.

地址：高雄市新興區仁智街235號

電話：(07)281-0030

時間：13:30~22:30

網站：https://www.crealivedept.com/