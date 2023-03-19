饕客必讀「吃貨聖經」 天天按圖索驥高雄味！

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高市府觀光局、Taster美食加】

「今天幾號？星期幾？」每天撕下一張日曆，仍是許多人每日的例行公事，然而日曆只能提供查日期功能嗎？ 自去（111）年《米其林指南》南進高雄後，市府觀光局為讓遊客看見高雄作為美食大港的深厚實力，於是推出「高雄日嚐366」特色美食徵集活動，並推出「高雄日嚐366」美食聖經每日推薦一道好菜，並邀請高雄在地名廚、專業美食家及美食部落客等36位跨界名人及美食專家專業推薦。

高雄在地美食種類繁多，各式料理琳瑯滿目，市府觀光局推出的「高雄日嚐366」活動，透過民眾提名推薦、網路關鍵字、評價和點餐系統等大數據交叉比對，選出2萬道人氣菜餚，接著再邀請包括知名主廚簡天才、美食記者顏怡今、調酒冠軍李廷諺等36位跨界名人及美食專家專業推薦，經由嚴格篩選，最終選出366道港都特色美食，而最後一味就是遊客心中最好的高雄味。

下載美食聖經電子檔，按圖索驥自己喜愛美食。圖為深受眾多網友喜愛的北平楊寶寶蒸餃。（攝影/Carter) 翻開「高雄日嚐366」美食聖經，內容還細分為「傳統料理」、「海味熱炒」，「冷熱都要來一鍋」、「在地小食」等13種類美食，也針對蔬食者推薦「健康系素食」或在特殊節日「想要點儀式感」的精緻料理，也推薦了符合的菜色。每道料理推薦背後理由為何?值得令人再度探索，《高雄畫刊》本期特別邀請「高雄日嚐366」美食聖經評審分享推薦理由。

特盛吃貨艾嘉Abby推薦的真口味火鍋城「沙鍋魚頭」店家特製巨大蛋酥飽吸清甜湯頭，視覺相當搶眼。(翻拍/Carter) 1月21日除夕團聚圍爐這天，特盛吃貨艾嘉Abby推薦自己天天都想吃到的私心口袋名單「真口味火鍋城」，她說：「這家的招牌菜『沙鍋魚頭』使用肉質厚實Q彈的大頭鰱搭配清爽鮮甜的湯頭，入口全是滿滿海味，還有店家特製的巨大蛋酥，沾上湯頭，吸飽湯汁，讓人忍不住再續一片，除了味蕾滿足視覺也得到享受！」另外，她也推薦肉汁飽滿、麵皮Q彈的洪記「原味蒸餃」及香酥程度讓人驚艷的宮禧香酥豆腐「綜合三拼」，吃過全臺無數白糖粿後內心的第一名「正牌白糖粿」，剛炸出來的白糖粿口感外酥內軟，放涼後更帶點Q彈也不顯油膩，搭配糖粉跟花生粉或芝麻粉，總是讓人念念不忘！

從小在高雄長大的她，北漂超過10年，高雄美食就是記憶裡的懷念滋味，她說：「高雄有很多在別的縣市少見的特色在地美味，價錢跟份量也都很令人滿足，剛好藉此次活動機會，讓我再次體驗這些高雄在地餐廳的獨特美味！」

旅行長工頭堅推薦Belfort Bistro貝佛街餐酒坊的料理「漁伕的菜籃」，每日採用新鮮食材製作，可以吃到蟹、蝦、小卷等新鮮海味。(攝影/Carter) 高雄匯集來自世界各地的異國美食，3月1日這天的異國料理，是由旅行長工頭堅推薦，貝佛街餐酒坊的「漁伕的菜籃」將新鮮蟹、蝦及小卷等海產入鍋酥炸，一籃匯聚滿滿海味，讓人回味無窮。

高琹雯（Liz）推薦日式餐廳「承 Sho」的野菜沙拉，使用季節食材，並以不同的料理手法，創造豐富層次的口感，讓人驚艷於蔬菜原始自然的美味。(圖片提供/Taster美食加) 另外，在重要節日想來點儀式感的話，高雄米其林指南一星餐廳也值得饕客們前往品嘗，Taster 美食加創辦人高琹雯（Liz）笑說：「我的寫作方向來以精緻飲食Fine Dining為主。這2年，感覺到越來越常跑高雄，相信會有越來越多人像我一樣把高鐵當捷運，專程到高雄慶祝特別節日或參加特殊場合聚餐。」2月19日這天，她推薦了「承 Sho」的野菜沙拉，使用近20種季節鮮蔬，使用油炸、醃漬、風乾、原味等方式調理而成；另外，也推薦樂團五月天最愛的「老二腿庫飯」，是3、4月來高雄聽演唱會的五迷們不容錯過的追星料理。

還在煩惱每日要吃什麼嗎?或來高雄聽演唱會，眾多在地美食不知從何吃起嗎?歡迎各地吃貨到高雄旅遊網下載「高雄日嚐366」美食聖經，精彩的圖文和解說，讓365天每日都有港都美食相隨，現在就按圖索驥來趟舌尖上的美食之旅吧！

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