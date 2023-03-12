來去高雄看演唱會！達人帶你熱血追星

【◎文/王亭云 ◎圖片提供/YO CINDY、Emily、Rita】

韓國世界級女團BLACKPINK首度來高雄開唱，搶到門票的你，是不是準備開始瘋狂追星了呢？高雄演唱會經濟正沸騰，熱愛K-POP的YouTuber「YO！CINDY」、擁有10多年看演唱會資歷的Emily及Rita，3位資深粉絲大方分享搶票密技，以及精彩的追星經驗。談到對演唱會的熱愛，Cindy說：「不管外面的世界多辛苦，每次在演唱會都有活過來的感覺，深深感受到感動與愛！」

高雄巨蛋可容納1.5萬人，視覺效果極佳的舞台設計及音響效果讓歌迷直呼過癮。(圖片提供/Rita)

跟著達人瘋韓流 揭獨特偶像應援文化

韓流吹進全世界，隨著越來越多韓國團體來臺演出，為了展現對偶像支持，韓國特有的偶像應援文化也在臺灣出現。Cindy說，演唱會場外會有「韓飯」販賣或發送自己製作的小卡、手幅、手燈等周邊商品，甚至跳「COVER舞蹈」炒熱氣氛；場內每個座位有對應的手幅，是由主辦應援團隊準備，活動過程在指定時間舉起，排字拼出給偶像的話。

Cindy現在最愛韓國團體SEVENTEEN，圖為她自己DIY送偶像的卡片。(圖片提供/YO CINDY) Cindy的追星歷程從國中迷上SHINee開始，她說，2012年第一次聽演唱會，「即使他們像螞蟻一樣小，現場還下著雨，但光是看到電視上的偶像，活生生出現眼前，真的很感動！」她現在最愛韓國團體SEVENTEEN，曾為了他們隻身跑去韓國聽演唱會，是難忘的回憶，參加過的每場演唱會也必定留下票根作紀念。

熱門演唱會搶票心法 友情力量大！

熱門演唱會門票總是秒殺，到底該如何搶到？Cindy表示，首要將售票日期記在行事曆上，搶票當天，無論是家中桌電配網路線或到網咖，都要確保網速穩定，網咖需提早佔位子，且要避免太多歌迷在同家網咖搶票；另外，搶前3秒進入購票頁面，若沒買到，可在1、2小時內不斷刷新頁面，可能會好運撿到釋出的票。

Rita熱愛臺灣天團五月天，參加多場國內外演唱會，圖為新加坡場次。(圖片提供/Rita) Emily認為，無論在網速或打字速度下功夫，最後的重點在「運氣」！售票當天，她通常會同時打開筆電及手機，確認哪一種3C產品頁面更新速度較快，就會使用它搶票。Rita建議，第一時間搶票若座位不夠好，就不要購票，可以等之後別人釋出的票，通常會有更好的座位，「千萬不要放棄！」

「毫不關心演唱會的朋友，很高機率都是超級金手指！」Cindy笑說，很多時候幫忙搶到票的朋友，反而是完全沒關注演唱會的路人；Emily也推薦找朋友一起幫忙搶票，她曾與朋友力拚「全勤」出席每場演唱會，組成15人的搶票團，友情力量大！

Emily珍藏五月天日本大阪演唱會的周邊商品－「大阪燒鏟子」。(圖片提供/Emily)

卡位搖滾區搖擺吶喊 也是體力大考驗

相較於許多瘋狂韓飯，Cindy笑說，現在她走佛系追星路線，雖然搖滾區最令人感動，但需要絕佳體力、也得忍受推擠，現在偏好演唱會中間位置，主舞臺或延伸舞臺都看得到，不過建議大家，「人生還是要站一次搖滾區！」對Emily來說，聽演唱會是宣洩壓力的管道，因此幾乎都搶搖滾區的票，「搖滾區氣氛夠嗨，可以喊、可以叫！」Rita則偏好搖滾區中間靠近第二舞台的位置。

五月天在日本東京武道館演唱會，販售的限量日本清酒杯，是Emily最珍貴的紀念品。(圖片提供/Emily) Emily與Rita在高雄聽演唱會的經驗豐富，她們分析高雄3大音樂場館特色，高雄國家體育場因是戶外場地燈光效果特別，最期待放煙火；屬於室內場地的高雄巨蛋，音響效果好，且有冷氣吹；高雄流行音樂中心音響設備表現優秀，場地適中、觀眾席離舞臺較近，坐哪裡都能將偶像看得清清楚楚。

最難忘的日本演唱會 最後一刻才知道座位

在日本舉行的演唱會，跟在臺灣相當不同，像是演唱會只有2小時、購票流程更是充滿驚喜。Emily分享最難忘的演唱會經驗，是五月天在日本舉行的Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE” at大阪城演唱會，她說，登記完演唱會門票後，若幸運抽中門票，且在期限內付完票款，這時還不知道自己的座位，直到在日本取票那一刻，才會知道座位。

帶本子參加演唱會，收集演唱會周邊印章，是Rita參加演唱會最重要的事。(圖片提供/Rita) 與Emily一樣是死忠五迷的Rita，會帶本子參加演唱會，收集演唱會周邊印章。她印象最深刻的是，五月天在大阪舉行的 Mayday Special Live 2014，「對我來說，什麼都是第一次！」不僅是她第一次去日本，演唱會當天也剛好是她的生日，感動難以忘懷。

透過3位演唱會達人分享追星經驗，可以感受到偶像帶來的正面能量，看表演彷彿能讓疲累的生活重開機，灌注滿滿活力。與偶像一起經歷過的悸動與感動，絕對是粉絲一輩子最珍貴的回憶。

YO CINDY (圖片提供/YO CINDY) • YO CINDY

聽演唱會資歷：10年以上

喜歡偶像：Seventeen

最難忘的演唱會：Seventeen韓國演唱會

YouTube頻道：YO！CINDY

IG：YO！CINDY

FB：Yo Cindy

Emily (圖片提供/Emily) • Emily

聽演唱會資歷：10年以上

喜歡偶像：五月天、林俊傑、張惠妹、蔡依林、劉若英

最難忘的演唱會：五月天Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE” at大阪城

Rita (圖片提供/Rita) • Rita

聽演唱會資歷：10年以上

喜歡偶像：五月天、蕭秉治

最難忘的演唱會：五月天 Mayday Special Live 2014大阪場