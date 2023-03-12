來去高雄看演唱會！3大音樂場館 帶你走透透

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/漢威巨蛋開發股份有限公司、高雄市政府運動發展局、Live Nation Taiwan】

高雄演唱會經濟大爆發！3月起韓國超人氣女團BLACKPINK、天后張惠妹、五月天等巨星連番開唱，讓粉絲雀躍不已。《高雄畫刊》前進高雄3大音樂場館──高雄國家體育場、高雄巨蛋及高雄流行音樂中心，帶領大家透視指標性場館的特色，看場館如何與音樂加乘魅力，掀起音樂狂潮。

高雄國家體育場──天團開唱首選 世界第一座有開口的體育場

2023年韓國女子團體 BLACKPINK、天團五月天在高雄開唱，門票一開賣就秒殺。兩大重量級天團不約而同選擇「高雄國家體育場」，這座國際級場館究竟有何魅力？

高雄國家體育場最初為高雄市政府爭取國際賽事而籌建，為2009年世界運動會主場地、臺灣最大競技運動場，設有4萬席座位，除了選手培訓、舉辦大型賽事與展演活動，位於體育場尾翼的「左營運動中心」去年完工啟用，打造從兒童到長輩都適合的全齡運動環境，是社區居民重要的運動場所。

高雄國家體育場特殊的連續螺旋型外部結構，以太陽能光電板為屋頂，達到穿透性、通風、採光與節能效果，也具有迷人的律動美感。(攝影/Carter) 不同於一般封閉型體育場，高雄國家體育場為全球第一座開口型場館，出自國際建築大師伊東豊雄(Toyo Ito)與國內知名建築設計師劉培森之手。在設計上，運動場南面呈開放形式，充分導入夏季的西南風，可將外部氣流自然導入觀眾席區，降低看臺觀眾席的悶熱。連續螺旋型的外部結構、旋轉15度向南開口加上串連周邊生態綠網，讓龐大建築體擁有良好通風及採光，整體設計蘊含律動美感，宛如張開雙臂、歡迎大家入場。

高雄市政府運動發展局指出，建物以太陽能光電板為屋頂、選用綠建材等，為全球第一座有100萬瓦太陽能發電容量運動場，1年可減少約660噸二氧化碳排放量，相當33公頃樹林環保效益，是全臺公有建築中通過9項綠建築標章首例。由於基地寬闊，為確保觀眾視覺品質，看臺特別縮短席位與田徑場之間的距離，不論觀眾視線與動線都經過嚴謹的規劃設計，達到世界級運動場館的標準。

高雄國家體育場兼具休憩功能，是親近社區居民的都市公園。(圖片提供/高雄市政府運動發展局) 配合建築高出地面6公尺的地勢以及宛如生物般自然型態之韻律感，在景觀上希望引導觀眾自然地順應柔和、高低起伏的土地而悠遊散步。伴隨著溪流上、中、下游多變的風貌及水往下流所產生的聲音與節奏，再加上各種原生植物與外來植物豐富的姿態低海拔森林、熱帶森林、草原及海岸林及多層次可滋養生態的安置，使蟲魚鳥獸在公園也有可棲息的空間，更多一分發現觀察的驚喜。

透過這些安排，希望能使遊客親近自然、放鬆身心，在平日也能使一般市民或周邊社區居民，感受到與環境的巧妙關係。

高雄巨蛋──巨星接力開唱 運動、展演、購物一站滿足

繼兩大西洋經典男團新好男孩（Backstreet Boys）、西城男孩（Westlife）2月接力唱進高雄巨蛋，3月份再迎來天后張惠妹開唱，相約粉絲到高雄巨蛋共享感動時光。

西洋男團「新好男孩」高雄巨蛋開唱，熱力嗨翻全場。(圖片提供/Live Nation Taiwan) 高雄巨蛋同樣是高雄市政府為爭取國際大型活動而籌建，為2009年世界運動會運動舞蹈、體操的比賽場地。目前是高雄最大多功能室內體育館，可容納1.5萬人，也是國內唯一符合奧運標準籃球、排球場地的室內場館。

高雄巨蛋是高雄最大多功能室內體育館，也是國內唯一符合奧運標準籃球、排球場地的室內場館。(圖片提供/漢威巨蛋開發股份有限公司) 壯觀的橢圓形建築體，在大跨距、沒有柱的空間體下，採用國際少見的雙向張弦樑設計系統，不需任何支撐柱，單靠鋼樑撐起巨大屋頂，並透過32個高阻尼橡膠隔震墊，隔絕地震與颱風的影響；建築本身使用隔熱性能的窗戶玻璃、可回收雨水的屋頂、通風換氣設計、使用綠建材等，符合5項綠建築標章。

營運單位漢威巨蛋開發股份有限公司表示，在藝文展演活動上，可針對主辦單位需求做配置，現場除了有固定式座椅，活動式座椅可彈性運用，且一樓地面層有4個出入口，其中2個高度達4.2m，方便貨櫃車或吊車等大型機具進入場地裝卸貨物，縮短進場、退場舞臺佈置時間，提升演唱會整體品質。

高雄巨蛋結合漢神巨蛋購物廣場，一站式滿足粉絲吃喝玩樂的需求。(攝影/Carter) 高雄巨蛋結合漢神巨蛋購物廣場，打造健康、休憩、購物三合一需求的體育園區，粉絲參加演唱會之餘，還能就近至百貨商場歇歇腳、補充體力，一站式滿足吃喝玩樂的需求。

高雄流行音樂中心──用音樂造浪 沉浸式音響獨步全台

海音館造型前衛，室內表演場地可容納5500人。(攝影/Carter) 高雄流行音樂中心場域地圖。(圖片提供/高雄流行音樂中心) 橫跨愛河灣兩端的高雄流行音樂中心，由西班牙建築團隊Manuel Alvarez Monteserin Lahoz運用海洋元素，勾勒出地標性建築外觀，創造出「音浪塔」、「珊瑚礁群」、「鯨魚堤岸」與「海豚步道」，巧妙融合於城市地景中，加上全臺唯一的d&b Soundscape 沉浸式音響系統，聆聽音樂無死角，讓許多音樂人津津樂道。

高雄流行音樂中心擁有全臺唯一的d&b Soundscape沉浸式音響系統，聆聽音樂無死角。(攝影/Carter) 高雄流行音樂中心場域包括：猶如海浪高低起伏的「音浪塔」，連結最多可容納5千5百人的「海音館」、戶外表演場「海風廣場」最多容納8千人，多功能複合空間「珊瑚礁群」、6棟獨立場館「鯨魚堤岸」，其中3館分別由「夢境現實」MR混合實境劇院、電競聯盟及KKBOX進駐並營運中，串連各區的天空步道「海豚步道」有5座獨立復合型商業空間「海豚館」，完整園區還包含駁二藝術特區的千人室內演唱空間「LIVE WAREHOUSE」。閃耀的建築群串連在地音樂產業，成為高雄港灣最美的風景。

入夜後的高雄流行音樂中心燈光與河面相互輝映，如走進魔幻世界。(攝影/Carter) 走上鯨魚堤岸的綠化景觀台，在面海第一排眺望港灣夕陽美景，彷彿擁抱愛河與高雄港海域的交會地帶。高雄流行音樂中心表示，高流建築群象徵高雄「海港」城市印象，前衛新穎的設計呼應高流創新求變的精神，打造創作與表演交流觀摩平台，成為鏈結音樂、海洋、觀光及文創產業的重要基地。

登上鯨魚堤岸的綠化景觀台，可見高雄流行音樂中心的音浪塔、珊瑚礁群及遊艇碼頭。(攝影/Carter) 去年回歸的《2022Takao Rock 打狗祭》讓你難以忘懷嗎？Takao Rock演出橫跨高流海音館、海風廣場、珊瑚礁群及LIVE WAREHOUSE，場場演出滿溢熱血。新年度令所有樂迷引頸期盼的，絕對是4/1~4/2登場的《2023 大港開唱 MEGAPORT Festival》！結合駁二開闊的海港地景，加上邀請資深業界前輩演出，成為大港開唱每年的驚喜亮點。精采演出也將在海風廣場、大義倉庫群登場，帶給粉絲最生猛有力的音樂饗宴。