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大家的特色公園 放電放鬆玩樂地圖

聯合新聞網／ 高雄畫刊
岡山區和平公園。(攝影/Carter)
岡山區和平公園。(攝影/Carter)

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高市府工務局養工處】

　　沿著繩索從低處往上攀爬，到達溜滑梯高處後再「咻」地滑下來，孩子大喊「好刺激！」盡情開心地玩樂。許多家庭利用休假日踩點高雄特色公園，讓孩子放電，大人也放鬆，「這個週末要去哪個公園玩？」成為家長與孩子間共同討論的話題，拉近親子情感，享受天倫幸福的日常。

旗山區鼓山公園武術遊戲場遊具造型仿造武德殿三角屋脊，孩子身在其中就像在練功。(攝影/Carter)
旗山區鼓山公園武術遊戲場遊具造型仿造武德殿三角屋脊，孩子身在其中就像在練功。(攝影/Carter)
旗山區鼓山公園武術遊戲場特製香蕉造型的遊具，不只有趣特別也呼應在地物產特色。(攝影/Carter)
旗山區鼓山公園武術遊戲場特製香蕉造型的遊具，不只有趣特別也呼應在地物產特色。(攝影/Carter)

玩樂中訓練學習　現在的孩子很幸福

　　旗山區武德殿旁的「鼓山公園武術遊戲場」，以武術精神為主題，遊具造型仿造武德殿三角屋脊，遊戲動線融入攀、爬、跑、跳等不同武術姿態，如同旗尾山的山坡地形起伏，孩子身在其中就像在練功。此外，現場還有特製的香蕉造型遊具，新奇有趣之餘，更凸顯以栽種生產香蕉聞名全臺的「蕉城」旗山物產特色。

岡山區和平公園山訓自然遊戲場以岡山特產蜂蜜為設計概念，金字塔攀爬網形狀如蜂巢，攀爬過程培養孩子的思考組織能力。(攝影/Carter)
岡山區和平公園山訓自然遊戲場以岡山特產蜂蜜為設計概念，金字塔攀爬網形狀如蜂巢，攀爬過程培養孩子的思考組織能力。(攝影/Carter)
　　「岡山和平公園山訓自然遊戲場」，同樣以岡山特產蜂蜜為設計概念，不過要攀上蜂巢形狀的金字塔滑梯頂端並不容易，在踏穩一步之後，得想想該怎麼踩下一步，訓練幼童思考攀爬路徑；而規劃給12歲以上學童的山訓設施，由木樁與平衡木組構而成，每項遊戲都能訓練膽識、體能和智力等，幫助綜合能力的學習發展。

旗山區鼓山公園。(攝影/Carter)
旗山區鼓山公園。(攝影/Carter)
　　「現在小朋友真的很幸福！」家住臺南仁德的康小姐每到假日，就和先生帶著孩子到高雄玩，光是高雄特色公園就玩了超過5座。她說，一些收費遊樂場的溜滑梯太高不適合小朋友，公園裡的溜滑梯、地板有緩衝設施，好玩又安全，且有大人的復健器材，以前年代的公園能玩的不多，現在的公園跟傳統公園真的差別很大。

大社區大社公園打造外型可愛的牛奶盒遊戲器具，多種攀爬方式結合滑梯適域合玩樂。(圖片提供/高市府工務局養工處)
大社區大社公園打造外型可愛的牛奶盒遊戲器具，多種攀爬方式結合滑梯適域合玩樂。(圖片提供/高市府工務局養工處)
燕巢區南燕公園以泥火山意象打造宛如立體城堡的遊樂設施。(圖片提供/高市府工務局養工處)
燕巢區南燕公園以泥火山意象打造宛如立體城堡的遊樂設施。(圖片提供/高市府工務局養工處)
　　與康小姐一同出遊的大學好友郭小姐，婚後住在屏東，兩家人經常相約到高雄出遊，大社區大社公園和燕巢區南燕公園，讓她印象最深刻。她指出，新公園的功能性多，對小孩的刺激性比較大、學習幫助也比較多，像是手腳並用或攀爬繩索等遊戲，可訓練小孩肌肉伸展與協調力量。她深深感受到政府推動特色公園的用心，「不會只循傳統模式，會想辦法打造新的公園設施，讓大家願意去玩！」越來越多年輕家長，願意花時間帶小孩來公園，大人也能順便運動健身，增加親子間相處也充實體能、維持體態，走一趟特色公園好處多多。

鳳山區五甲國宅社區公六公園，全新改造成一處老少共融的快樂園地。(攝影/Carter)
鳳山區五甲國宅社區公六公園，全新改造成一處老少共融的快樂園地。(攝影/Carter)

老舊公園改頭換面 親子最佳去處

　　位於鳳山五甲國宅社區的「公六公園」，除改善既有設施溜冰場，設置磨石子滑梯、攀爬網等各式遊具外，以「傑克與魔豆」童話故事的彩繪攀岩牆面，擄獲孩子們的心，不僅激發孩童冒險心與創造力，增設的體健設施也讓大人能活動筋骨，華麗變身老少共融的快樂園地，展現「尊重差異、包容多元」以人為本的概念。

小港區1號公園沙坑遊戲板，讓孩童玩得不亦樂乎。(攝影/Carter)
小港區1號公園沙坑遊戲板，讓孩童玩得不亦樂乎。(攝影/Carter)
　　已有30多年歷史的「小港1號公園」，充分發揮凹地的地勢條件，打造成自然遊戲場，整個煥然一新。附近居民魏小姐一週會帶女兒來玩3至4次，她說：「新公園設施較多，孩子玩得更開心，凹地地勢的優點，大人在周圍高處看得到小孩蹤影。」這裡平日下午人多，假日反而比較少人；週六上午，小女孩獨享整個公園，先是爬上攀網，接著來到沙坑遊戲板前，玩得不亦樂乎。

左營區綠園道新完工的大地遊戲場以火車造型遊具呈現鐵路意象，地面彩繪火車鐵軌。(攝影/Carter)
左營區綠園道新完工的大地遊戲場以火車造型遊具呈現鐵路意象，地面彩繪火車鐵軌。(攝影/Carter)
左營區綠園道大地遊戲場旁也設有成人體健設施，提供有氧或重訓選擇。(攝影/Carter)
左營區綠園道大地遊戲場旁也設有成人體健設施，提供有氧或重訓選擇。(攝影/Carter)
　　利用舊鐵軌改建而成的「左營綠園道」，除了營造微滯洪效果的下沈式綠地空間，沿路樹蔭綿延、視野盡是綠地廣場，吸引許多市民悠閒漫步、或騎著鐵馬在單車道上悠遊，靠近果貿社區旁，同時規劃一處屬於孩子們的大地遊戲場，以火車造型遊具呈現鐵路意象，鋪設柔軟PU材質地面，提升孩童遊戲使用時的安全性，地面火車鐵軌也加以彩繪，訴說鐵道過往歷史，另外設有成人體健設施，想要有氧或重訓都可以，讓喜好運動的家長們直呼太貼心！笑稱根本是大人版的放鬆遊戲場。果貿社區住戶李先生平時是朝九晚五的上班族，他說：「帶小孩的壓力比在職場工作還大，和小孩來這邊，爸媽都樂得輕鬆。」一語道出許多家長們的心聲。

• 高雄特色公園玩樂地圖

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.03】

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走進一座城市，街角風景是它帶給人的第一印象，留意近來高雄的街角風景，特色公園可說是吸睛亮點，無論是擁有高雄最長斜坡溜滑梯的坪鳳公園、充滿童話氛圍的蓮池潭兒童公園或是親水生態型的濕地公園，你我都可以在每個特色公園裡，找到一處舒適的角落，度過放鬆的悠閒時光，不僅市民散步日常生活足跡可及，更吸引外縣市民眾遠道而來觀光造訪拍照打卡。

大家的特色公園 放電放鬆玩樂地圖

沿著繩索從低處往上攀爬，到達溜滑梯高處後再「咻」地滑下來，孩子大喊「好刺激！」盡情開心地玩樂。許多家庭利用休假日踩點高雄特色公園，讓孩子放電，大人也放鬆，「這個週末要去哪個公園玩？」成為家長與孩子間共同討論的話題，拉近親子情感，享受天倫幸福的日常。

嬉戲與奔跑的天堂 好想再玩一次！

隨著生活形態轉變，公園除了妝點城市綠地外，也為居民們帶來更多休閒遊憩的可能性。一座座特色公園如雨後春筍般，在高雄設立，以繽紛色彩、多元設施，連結在地文化與地域生態，強調「全齡共融」，小孩能玩耍、大人可休憩。本篇帶著大家走訪高雄鄰近捷運、輕軌等交通便利的公園，不用開車就能輕鬆抵達，串起親子一日玩樂地圖。

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