嬉戲與奔跑的天堂 好想再玩一次！

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高市府養工處】

隨著生活形態轉變，公園除了妝點城市綠地外，也為居民們帶來更多休閒遊憩的可能性。一座座特色公園如雨後春筍般，在高雄設立，以繽紛色彩、多元設施，連結在地文化與地域生態，強調「全齡共融」，小孩能玩耍、大人可休憩。本篇帶著大家走訪高雄鄰近捷運、輕軌等交通便利的公園，不用開車就能輕鬆抵達，串起親子一日玩樂地圖。

小港區漢民公園以飛機造型打造遊具，歡迎遊客化身飛行員遨翔天際。(攝影/Carter)

特色公園結合在地特色 融入創意

公園，都市叢林中人們親近自然的窗口，扮演調和鋼筋水泥與生態景觀之間的角色。隨著時代變遷及城市進步，市民對公園需求越來越多元，市府近年開闢新公園或翻新既有公園時，朝結合在地特色，滿足不同年齡、性別、族群的共融化發展，逐步打造「特色公園」。

家長帶著孩子參與手作工作坊，透過繪畫或勞作表達心目中想要的公園模樣。(圖片提供/高市府養工處) 市府養工處表示，特色公園內涵首要是「適性」，符合使用者需求。每一處公園都有自身得天獨厚的資源條件，如何將它琢磨呈現光彩，適性規劃設計便是重點！市府在規劃設計階段便納入「公民參與機制」，讓民眾對公園的使用需求表達意見，期待融入在地創造力與特色，使公園更融入地方生活。

其中，為了解兒童喜愛的遊戲類型，市府也特別舉辦手作工作坊，邀請家長引導孩子透過繪畫或勞作表達意見，說出心目中想要的公園，許多孩子天馬行空發揮創意，更期待地詢問父母，什麼時候可以來新蓋好的公園玩？

市府近年開闢新公園或翻新既有公園時，朝結合在地特色打造「特色公園」。(攝影/Carter)

全國唯一捷運共構滑草場 中央公園滑草最嗨

「中央公園特色遊戲場」位於捷運R9中央公園站1號出口旁，乘電扶梯向上到地面後，就能看見全國唯一和捷運設施共構的滑草場，由捷運通風塔草坡改造而成，順著斜坡滑行如飛，享受速度快感，其他還有如5米高的貓頭鷹遊戲塔、山訓設施、360度旋轉鞦韆等，提供孩子們鍛鍊體適能。

前鎮區時代公園豐富的遊憩及體健設施，孩子們可盡情攀爬玩耍、多元學習。(攝影/Carter)

鄰近百貨時代公園 親子跑跳好所在

面積廣達3.5公頃的「時代公園」，則是坐落在捷運R6凱旋站及輕軌C3前鎮之星站不遠處，步行3分鐘內可抵達的距離，即可擁有十餘項豐富的遊憩及體健設施。在公園內九大遊戲區裡，孩子們可以盡情爬、溜、跑、跳、盪、鑽、戲水或戲沙外，公園內更貼心設置健身訓練套組，讓家長在邊看顧小孩之餘、也可邊健身運動。

鼓山區凹子底森林公園。(攝影/Carter) 鼓山區凹子底森林公園以森林鳥巢為遊戲場設計主題，讓孩子們盡情爬上爬下。(攝影/Carter)

凹子底鳥巢遊戲場 小雛鳥來冒險囉！

位於農16特區的「凹子底森林公園」佔地更廣，10公頃面積內設置森林鳥巢遊戲場。鄰近捷運R13凹子底站，由4 號出口後，步行約5分鐘，就能擁抱北高雄市中心最大的公園綠地，呼應森林公園及高雄巨蛋，以森林鳥巢、孵化、戲水、沙浴等，組成各年齡層皆宜的遊戲空間，步入公園可看到孩子們快樂奔跑的身影，聽見呼朋引伴的叫喚聲。

前鎮區籬仔內公園工業風格的強烈特色，讓人想一去再去 。(攝影/Carter)

工業風及航空主題公園

另一處「籬仔內公園」鄰近輕軌C1籬仔內站，園區環境整體以鮮明色彩，營造出強烈的工業風格，道出石化工業在地歷史特性，相當符合特色公園的適性，期待藉由居民共樂的公園，以全新面貌重生。位於捷運R3小港站附近的「漢民公園」，因公園鄰近高雄國際航空站，園區以「航空」為設計構想，不僅有7米高的飛翔塔台、還有高4米的飛機駕駛區等特色遊具，讓孩子們從小親近飛行，體驗翱翔天際的樂趣，從R3小港站3號出口後，步行約7分鐘就可抵達。

小港區漢民公園以「航空」為設計構想，讓孩子們從小親近飛行，體驗翱翔天際的樂趣。(攝影/Carter)

目標4年打造150處特色公園

幸福感來自生活日常點滴，市府盼透過自然生態、景觀環境、在地文化、智慧創意與使用需求等多重面向，打造出專屬於高雄特色的公園，吸引及包容不同年齡層族群，提供全年齡共融共樂的遊憩環境，鼓勵大家樂於親近公園、自然地走進公園，讓公園成為都市一隅中放鬆休閒歡樂與揮灑運動汗水的天堂。

前金區中央公園遊具設施，可讓小朋友鍛鍊肌耐力。(攝影/Carter) 前鎮區時代公園多項主題遊具，適合小小探險家盡情玩樂。(攝影/Carter) 變身有趣的城市，好玩又各富特色的公園將越來越多，高雄未來4年預計完成150處特色公園，以「區區有特色，處處是共融」為目標！市府除持續盤點已開闢的大型公園，積極設置區域型特色遊戲場外，並更新鄰里型與社區型公園裡的遊戲設施，淘汰傳統罐頭遊具，希望家長帶著孩子一起到公園享受親子時光，也讓孩子們從小就由遊戲互動中學習、在奔跑嬉鬧中健康成長，怎麼玩都玩不膩地喊：「好想再玩一次！」

• 高雄特色公園玩樂地圖