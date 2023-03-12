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安可！高雄

聯合新聞網／ 高雄畫刊
前金區中央公園讓大人小孩都玩嗨的滑草場，假日人潮眾多。(攝影/Carter)
前金區中央公園讓大人小孩都玩嗨的滑草場，假日人潮眾多。(攝影/Carter)

　　誰不喜歡玩？盪鞦韆與溜滑梯上的孩子笑容燦爛，「玩」是孩子的天性，也是成長學習重要的一環。讓孩子放心玩耍，並大喊「再玩一次」，是我們的夢想。這樣的夢，正透過高雄特色公園、共融公園每座遊具和綠地空間的打造，逐步實現。

　　高雄遍地開花的公園，除了讓孩子們放電，更是喘息、放空、活動筋骨的好地方。上班前10分鐘可以散步、回家途中簡單運動，或是街坊鄰居聯絡感情，街角的公園風景不只帶來綠意，也帶來心靈上的療癒，我們目標4年內再打造百處以上特色公園，讓大小朋友可以享受更好的生活品質。

　　「演唱會」是青春靈魂「玩」的極致！今年春天高雄有超過20餘場演唱會，多元場館、絕佳地利，讓高雄充滿巨星風采，堪稱是演唱會首選城市。我們更推出一系列讓歌迷們能一次玩夠、買夠、暢玩加碼的「加食延暢」方案，因為演唱會而來訪的你，千萬別錯過！也記得保留票根享玩各種吃喝玩樂優惠，高雄一定能讓你嗨到不只3天3夜。

　　奔跑的孩子、或是在演唱會上吶喊的樂迷們，都彷彿拍手說著「安可！高雄」，高雄就是要讓你玩得開心，讓你總是想再玩一次！

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.03】

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親子共融遊戲場 看見創意也聽見歡樂

走進一座城市，街角風景是它帶給人的第一印象，留意近來高雄的街角風景，特色公園可說是吸睛亮點，無論是擁有高雄最長斜坡溜滑梯的坪鳳公園、充滿童話氛圍的蓮池潭兒童公園或是親水生態型的濕地公園，你我都可以在每個特色公園裡，找到一處舒適的角落，度過放鬆的悠閒時光，不僅市民散步日常生活足跡可及，更吸引外縣市民眾遠道而來觀光造訪拍照打卡。

大家的特色公園 放電放鬆玩樂地圖

沿著繩索從低處往上攀爬，到達溜滑梯高處後再「咻」地滑下來，孩子大喊「好刺激！」盡情開心地玩樂。許多家庭利用休假日踩點高雄特色公園，讓孩子放電，大人也放鬆，「這個週末要去哪個公園玩？」成為家長與孩子間共同討論的話題，拉近親子情感，享受天倫幸福的日常。

嬉戲與奔跑的天堂 好想再玩一次！

隨著生活形態轉變，公園除了妝點城市綠地外，也為居民們帶來更多休閒遊憩的可能性。一座座特色公園如雨後春筍般，在高雄設立，以繽紛色彩、多元設施，連結在地文化與地域生態，強調「全齡共融」，小孩能玩耍、大人可休憩。本篇帶著大家走訪高雄鄰近捷運、輕軌等交通便利的公園，不用開車就能輕鬆抵達，串起親子一日玩樂地圖。

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