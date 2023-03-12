誰不喜歡玩？盪鞦韆與溜滑梯上的孩子笑容燦爛，「玩」是孩子的天性，也是成長學習重要的一環。讓孩子放心玩耍，並大喊「再玩一次」，是我們的夢想。這樣的夢，正透過高雄特色公園、共融公園每座遊具和綠地空間的打造，逐步實現。

高雄遍地開花的公園，除了讓孩子們放電，更是喘息、放空、活動筋骨的好地方。上班前10分鐘可以散步、回家途中簡單運動，或是街坊鄰居聯絡感情，街角的公園風景不只帶來綠意，也帶來心靈上的療癒，我們目標4年內再打造百處以上特色公園，讓大小朋友可以享受更好的生活品質。

「演唱會」是青春靈魂「玩」的極致！今年春天高雄有超過20餘場演唱會，多元場館、絕佳地利，讓高雄充滿巨星風采，堪稱是演唱會首選城市。我們更推出一系列讓歌迷們能一次玩夠、買夠、暢玩加碼的「加食延暢」方案，因為演唱會而來訪的你，千萬別錯過！也記得保留票根享玩各種吃喝玩樂優惠，高雄一定能讓你嗨到不只3天3夜。

奔跑的孩子、或是在演唱會上吶喊的樂迷們，都彷彿拍手說著「安可！高雄」，高雄就是要讓你玩得開心，讓你總是想再玩一次！