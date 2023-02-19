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推動「友善營業場所」有愛無礙

聯合新聞網／ 高雄畫刊
左營區好心腸診所增加移動式斜坡板、服務鈴等，讓行動不便者得以順利進入營業場所，或按鈴請求協助。(攝影/Carter)
左營區好心腸診所增加移動式斜坡板、服務鈴等，讓行動不便者得以順利進入營業場所，或按鈴請求協助。(攝影/Carter)

【◎文/Naru ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市脊髓損傷協會】

小小改變 也能提供無障礙環境

　　「如果商店門口有階梯或門檻時，就有移動式斜坡板能進入，或是用餐時桌子高一點不會卡到膝蓋，那該有多好……」這可能是許多身障朋友的心聲。以輪椅代步的楊小宸（化名）也不例外，平時他喜歡跟朋友到處走走，有時到餐廳吃美食、逛街購物，難免「卡關」，但運用一些巧思，卡關問題即可迎刃而解。

高市府社會局委託高雄市脊髓損傷者協會，辦理推廣身心障礙友善營業場所認證。(攝影/Carter)
高市府社會局委託高雄市脊髓損傷者協會，辦理推廣身心障礙友善營業場所認證。(攝影/Carter)
　　「許多店家會以為要花很多費用才能改善環境，其實提供無障礙環境及措施並不困難。」擔任「友善營業場所」的訪視員楊小宸表示。只要少許的改變，像是增加移動式斜坡板，或是加裝服務鈴，都可以大幅減少身障朋友或長輩的不便。

　　高市府社會局運用公益彩券盈餘基金，委託高雄市脊髓損傷者協會辦理推廣「友善營業場所」認證，目前已逾2百間高雄店家獲得認證。設施或空間改善後，讓身障朋友在用餐、購物或是看診時，都能友善消費、通行無礙。

適當的櫃檯高度，能讓行動不便的顧客輕鬆尋求服務。(攝影/Carter)
適當的櫃檯高度，能讓行動不便的顧客輕鬆尋求服務。(攝影/Carter)
　　高雄市脊髓損傷者協會培訓身心障礙者擔任宣導訪視員，實際拜訪商家、提供修繕建議，經結果審查後頒發友善商家標章。在去年疫情嚴峻下，許多店家依然熱情響應，新增小港區藍調咖啡、左營區好心腸診所、LOHAS樂活眼鏡高雄新左營店等31間營業場所。

小港區藍調咖啡特別調高餐桌高度，增加輪椅容膝空間（左）、大字形或圖像化菜單（右）。(圖片提供/高雄市脊髓損傷協會)
小港區藍調咖啡特別調高餐桌高度，增加輪椅容膝空間（左）、大字形或圖像化菜單（右）。(圖片提供/高雄市脊髓損傷協會)

友善能量 共創店家顧客多贏

　　在店內環境多用心，提供適當高度的用餐桌椅和櫃檯、大字形或圖像化菜單、讓導盲犬可以進入等，都是容易做到的友善服務。此外設置平坦無障礙的廁所及馬桶扶手、輔具充電座等，少許改變，對行動不便者而言都是極大助力，而店家獲認證後也可以增加客源和獲得曝光機會。

提升通道與店內明亮度，設置寬敞的廁所、電梯等無障礙設施及空間，都能讓店家的環境更友善無礙。(攝影/Carter)
提升通道與店內明亮度，設置寬敞的廁所、電梯等無障礙設施及空間，都能讓店家的環境更友善無礙。(攝影/Carter)
　　明亮空間、輪椅可輕鬆轉身的電梯和寬敞診間，位在左營區的「好心腸診所」，為主治內科、胃腸、心臟科的社區型診所，近期獲得身心障礙友善營業場所認證。負責人說：「我們有許多求診者是行動不便的長者和慢性病患，所以一開始就提出無障礙空間的需求，請設計師做配合規劃。」讓行動不便者也能無礙看診，特別是寬大的廁所獲得許多長輩及行動不便者好評，直說很大間、很方便。

輪椅可輕鬆轉身的寬敞診間，讓身障朋友也能無礙看診。(攝影/Carter)
輪椅可輕鬆轉身的寬敞診間，讓身障朋友也能無礙看診。(攝影/Carter)
　　多一點改變，以友善為出發的認證計畫，為城市帶來更多愛的能量。不僅增加社會大眾對無障礙環境的認識及重視，使店家增加的客源及營收，也讓生活更加便利，創造多贏社會。

• 申請「高雄市身心障礙友善營業場所」認證

洽詢單位：高雄市脊髓損傷者協會

電話：（07）334-6038

網址：http://www.friendlycity.url.tw/

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.02】

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推動「友善營業場所」有愛無礙

「如果商店門口有階梯或門檻時，就有移動式斜坡板能進入，或是用餐時桌子高一點不會卡到膝蓋，那該有多好……」這可能是許多身障朋友的心聲。以輪椅代步的楊小宸（化名）也不例外，平時他喜歡跟朋友到處走走，有時到餐廳吃美食、逛街購物，難免「卡關」，但運用一些巧思，卡關問題即可迎刃而解。

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