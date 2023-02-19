傳承兩百年 漢方新世代：正信堂國藥號

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/正信堂國藥號】

走進左營「正信堂國藥號」，店內一邊是傳統百草櫃、另一邊是各式新產品，傳承自先祖清朝宮廷御醫徐麟書，第六代徐義源夫妻大展創意，將近200年祖先智慧賦予新生，百草櫃做成禮盒包裝、LOGO設計融入故事、推出不苦口的養生茶等，打動現代人的心，發揚中藥文化的韻味與芬芳。

六代中藥世家 落地左營義診美談

座落於左營大路的正信堂國藥號，第一代祖先為清代道光年間御醫徐麟書，1821年渡海來臺行醫，醫術精湛、聲名遠播，留名於《中國醫學通史 : 古代卷》。第五代徐正信為桃園人，自小學習漢醫知識、深知祖傳秘方，南下高雄左營海軍服役期間，治癒同袍疑難雜症，還免費為眷村民眾問診把脈，成為在地美談。

傳承自先祖清朝宮廷御醫徐麟書，第五代徐正信在左營海軍服軍役期間，免費為眷村民眾義診，成為在地美談。(翻拍/Carter) 徐正信退伍後，就在左營落地生根，於1964年創立「正信堂國藥號」，在地十分知名，也受人尊敬。其子徐義源金門軍醫退伍後，傳承父親畢生心血，以延續祖傳醫藥為信念，家傳六代已近200年，除了秉持純天然漢方、使用上等藥材，遵循古法煉製之外，也推廣「藥食同源」概念，像是枸杞、銀耳等既是食物也是藥物，可平時食用達到養生保健。

從國中開始學習 傳承中醫藥文化

徐義源從小在中藥行裡打滾，草藥就像他的玩具，耳濡目染產生興趣，國中時當起學徒，學習洗藥、曬藥，並被要求記住百草櫃裡所有藥材，他轉身看了身後的百草櫃，他說，以前父母管教嚴格，哪種藥材放在哪一櫃，只要錯誤超過第三次，父母就會拿黃耆、甘草懲罰，「嚴師出高徒，因為過去苦過，才會有今天。」

「正信堂國藥號」家傳六代已近200年，以延續祖傳醫藥為信念，推廣「藥食同源」。(攝影/Carter) 徐義源回想起小時候，因早年中藥進口管道難尋，且傳統工序繁雜，常需代客煎藥，木炭煮藥耗費時間，父母常常忙到凌晨1、2點。現在的科學中藥、煎藥機器都讓程序更方便，正規進口的中藥也都會抽檢重金屬、黃麴毒素、農藥等，安全性與品質比早年佳，正信堂所採用的「安全藥材」，每批都經過檢驗。

在他心中，「中藥是老祖宗的智慧！」是經過大地自然界的滋養，為人們帶來的最佳天然產物；但隨時代變遷，傳統中藥行一間間凋零，中醫藥文化正在流失，他說若維持傳統經營模式，只會被社會淘汰，而將中藥產品轉型並多元化發展，是他們突破困境的一帖良藥。

「顛覆大家認為中藥很苦的印象！」是徐義源與妻子賴慧容一直在做的事情，他們根據現代人口味研發出「四季養生茶」，入口有著淡淡甜味，「以往大家覺得養生茶黑黑苦苦的，但我們並非使用食品添加劑，而是利用甜菊葉，為茶湯帶出甜味。」賴慧容說，成分完整標示在包裝上，也不怕同行學，反而希望大家能團結共好。

徐義源認為百草櫃就是中藥文化精神，他將父親傳下來的台灣檜木百草櫃，縮小設計為禮盒包裝，百草櫃禮盒內容物有多種搭配。(圖片提供/正信堂國藥號)

打造品牌精神 百草櫃設計成禮盒包裝

因正信堂百年御醫的獨特歷史故事，徐義源早有建立品牌的想法，2018年在衛福部輔導下，設計出全新LOGO，呈現身穿朝廷官服的御醫徐麟書，並融入五行、太極符號、徐氏宗祠建築外觀等設計意涵；同時透過創新致力產品轉型，研發出簡單、便利又符合標準檢驗的產品，貼近現代人需求。

「百草櫃就是中醫藥文化精神！」他將父親傳下來的臺灣檜木百草櫃，縮小設計為禮盒包裝，富含中醫養生、祝福健康長壽之意，也擷取祖先徐麟書名字裡的「書」字，將包裝設計為一本書，放入以電影《與神同行》貴人牌為靈感設計的「貴人皂」，帶有天然甜味的「四季養生茶」，顛覆中藥苦口印象，具有環保概念的包裝設計，在國內外共獲得21項獎項。

看準小家庭趨勢，正信堂推出藥膳雞湯即食包，將產品現代化、簡單化。(攝影/Carter) 努力研發產品、經營電商、社群行銷，顛覆大家對傳統中藥的想像，是徐義源與妻子賴慧容一直在做的事情，為了讓中藥走出去，他們也投入社群行銷，經常在臉書與粉絲互動，甚至推出LINE貼圖，其背後都是徐義源自己寫文案，他說，由於文案不能強調醫療效果，交給人處理不放心，只好跳下來自己做。他們也與在地商家串連，以「左營舊市美」品牌姿態，異業合作、互相交流，凝聚新興文創力量，深耕左營在地、打造不一樣的風采。

• 正信堂國藥號

地址：高雄市左營區左營大路123號

電話：（07）582-1515

時間：10:00〜21:30，週日公休

FB：正信堂國藥號

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.02】