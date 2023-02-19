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文化中心商圈巷弄甜點美食

聯合新聞網／ 高雄畫刊
高雄市立文化中心除了藝文展演，也是居民日常休閒活動的公共場域。(攝影/Carter)
高雄市立文化中心除了藝文展演，也是居民日常休閒活動的公共場域。(攝影/Carter)

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

　　不同於北高雄或鹽埕，文化中心是高雄經典又現代的文化商圈，新進駐的店家多半不是為了商圈而來，而是偏愛這裡的生活步調與人文氛圍。從捷運「文化中心站」出站，來到適合舒服步行的生活圈，巷弄裡遇見浪漫的在地美食風景。

有別於正統英式司康口感紮實，Jessy的手作司康特意調整比例配方，讓司康吃起來外酥內軟，且以口味多變化著稱。(攝影/Carter)
有別於正統英式司康口感紮實，Jessy的手作司康特意調整比例配方，讓司康吃起來外酥內軟，且以口味多變化著稱。(攝影/Carter)

手作英式司康專賣外帶

　　木作小店的鄉村風格，門口擺放日清麵粉袋的布置，讓CIAO Jessy手作甜點司康看上去別具溫婉的鄰家氣質。五年前，甜點師Jessy以一人工作室開啟了自己的創業之路，在當時是文化中心商圈少有的英式點心司康專賣外帶店。

偏愛鄉村風格的甜點師Jessy，為小店妝點溫馨的居家感。(攝影/Carter)
偏愛鄉村風格的甜點師Jessy，為小店妝點溫馨的居家感。(攝影/Carter)
　　「我覺得甜點的顏值是很重要的，造型就會很加分」，Jessy笑說迄今已推出超過百種的司康口味，無論是肉桂捲造型的楓糖肉桂核桃司康捲，或層次更豐富的雙重巧克力司康，甚至也有烏魚子、港點流沙包的有趣靈感，令人對司康既有印象增添耳目一新的想像滋味。

　　為了使司康貼近家常需求，Jessy特地注重比例細節，讓司康口感吃起來外酥內軟，除了嚴選日清麵粉、高級發酵奶油來製作，司康份量比較大顆，甜度低而減輕甜點的負擔，Jessy也建議外帶回家可先把司康放進烤箱稍微加熱，嚐起來更鬆軟，奶香也更突出。

• CIAO Jessy手作甜點司康

地址：高雄市苓雅區林南街2號

電話：0989-441-483

時間：13：00～19：00，週一、二店休

FB：CIAO Jessy 手作甜點司康

滿室繚繞書卷氣，店內擺設充滿著咖啡館主人對藝文的熱愛。(攝影/Carter)
滿室繚繞書卷氣，店內擺設充滿著咖啡館主人對藝文的熱愛。(攝影/Carter)

藝文氣息濃厚的歐洲街頭咖啡館

　　從捷運站文化中心站2號出口步出，Café Strada步道咖啡就像是一道街頭風景，彷彿時光荏苒，將25年歲月凝結在一瞬間。老房子的木門窗流露年代感，一旁招牌寫著「一間閱讀的咖啡館」，讓人想安安靜靜的在這品嚐生活滋味。

（左）蒜片培根辣椒麵是許多老主顧念念不忘的主廚招牌料理。（右）咖啡師推薦的肉桂暖暖咖啡，充滿了老派靈魂的味道。(攝影/Carter)
（左）蒜片培根辣椒麵是許多老主顧念念不忘的主廚招牌料理。（右）咖啡師推薦的肉桂暖暖咖啡，充滿了老派靈魂的味道。(攝影/Carter)
　　推門入內，深色木吧檯、靠牆的小木桌給人一份各自安頓的角落，復古傢俬與咖啡館主人藏書櫃好似文藝復興的情調，在暖黃桌燈烘托下，不論是享受閱讀的時光或帶著筆電來工作，都是步道咖啡日常的生活寫照。「我們很多老客人從學生時代一路到成家立業，好像人生不同階段都可以和步道有一些共同的回憶。」吧檯裡的咖啡師一派輕鬆的回應著。

　　Espresso經典濃縮咖啡瀰漫著滿室耐人香醇，或者應該來一壺法國瑪黑茶Mariage Frères，搭配自家製的義式提拉米蘇，一個人的咖啡時光難得閒適。

• Café Strada 步道咖啡

地址：高雄市苓雅區中正二路67號

電話：（07）223-1881

時間：12：00～22：00，週二店休

FB：Café Strada 步道咖啡

五行開運湯圓除了黑糯米、白糯米，還使用了地瓜、火龍果與兩種蔬果萃取染色製成，好看又好吃。(攝影/Carter)
五行開運湯圓除了黑糯米、白糯米，還使用了地瓜、火龍果與兩種蔬果萃取染色製成，好看又好吃。(攝影/Carter)

五行開運湯圓好吃又好拍

　　獨創五行開運湯圓的糖圓圓，在文化中心商圈算是家喻戶曉的冰品店，招牌上「since1999」提示著原來糖圓圓已是20多年的老字號了，第二代柯凱勛接下父母的棒子，繼續堅持以天然食材手工製作粉圓、湯圓和豆花，並且每天費時5小時炒糖熬糖，把家傳精神傳承下去。

糖圓圓在文化中心商圈經營逾20個年頭了。(攝影/Carter)
糖圓圓在文化中心商圈經營逾20個年頭了。(攝影/Carter)
　　「我媽一時興起想要自己開發五行開運湯圓。」柯凱勛解釋五行開運湯圓製作格外耗時費工，除了糯米需浸水，磨成漿，脫水變成糯米塊，然後再攪成粉，純手工就是得按部就班，還因為需萃取天然蔬果來染色，準備食材更加大費周章。

　　曾獲第七屆國家品質保證金像獎的五行開運湯圓，深具創意的靈感正是來自時來運轉的想法，加上賣相極佳，帶動一波網美食物拍照打卡熱度。「因為是天然食材，不能煮太久，否則顏色會煮掉。」柯凱勛特別分享五行湯圓烹煮訣竅，一定要水滾再倒入湯圓，待湯圓浮起約2分鐘，撈起來放進冷水，湯圓口感更Q更唰嘴。

• 糖圓圓

地址：高雄市苓雅區林南街13號

電話：（07）222-7993

時間：11：00～22：00，週一店休

FB：糖圓圓天然冰品

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.02】

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