不是高手不過招 演武柔術陳茂弘X陳裕升

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/武藝廊、健人營業俱樂部】

從小學習武術，擁有一身好武藝的陳茂弘與陳裕升兄弟倆，在教練父親陳秋陽栽培下，合氣道、空手道、柔術、柔道全都難不倒他們，一門三傑可說是現代武林高手！倆兄弟以絕佳默契及精準動作，榮獲111年全民運動會雙人演武金牌、弟弟陳裕升更囊括寢技柔術77公斤第四量級金牌，為此他們將目標放得更遠，期待未來能打上國際舞台、為臺灣爭光。

自小跟父親學習武術 父子3人從擺攤到成立武術教室

由於父親陳秋陽為合氣道六段教練，對喜愛運動的哥哥陳茂弘來說，從小學就習武，他是樂在其中；但對從幼稚園大班習武的陳裕升而言，從小學起在爸爸的課堂中還要兼做助教，讓他一開始有些排斥，不過也越練越有興趣。

兄弟倆都傳承了父親的武術天份，除跟父親學習合氣道，也多方學習武術、鍛鍊技能，是擁有合氣道四段、柔道初段、空手道三段、運動柔術四段、巴西柔術棕帶的武術高手，如今也成為「忍者兄弟巴西柔術」教室的當家教練，背後全是他們的青春與汗水努力。

陳茂弘、陳裕升兄弟檔在課堂中為學生示範動作。(攝影/Carter) 現在父子三人一同經營道館，合氣道教室為陳秋陽成立、已有25年歷史，忍者兄弟巴西柔術則成立教學了12年。在道館成立前3年，他們曾到處借場地教課，兄弟倆對此記憶猶新說，學校下課後，父親就載他們到處跑點教課，現場一起鋪地墊、搬設備等，就像市集擺攤非常辛苦，一路走來並不容易。

全民運奪金牌 靠的是臨場經驗累積與賽前掌握

絕大部分人聽過柔道，柔術又是什麼？陳秋陽分享，「柔術」一詞原指日本古代傳統武術，而後發展出合氣道、柔道等武術系統，有各自的武術方法論及格鬥技巧，比如合氣道包含關節技、地板壓制等，柔道則著重摔技；目前亞運、全民運動會所採行的柔術為日本武術在歐洲所發展出的「運動柔術」。

哥哥陳茂弘（左）與弟弟陳裕升（右），於111年全民運動會上榮獲雙人演武金牌、弟弟陳裕升也獲得寢技柔術金牌。(上：圖片提供/武藝廊；下：圖片提供/健人營業俱樂部) 全民運動會的柔術競賽，分為對打、寢技、男子雙人演武及格鬥柔術4項，其中「演武」指的是裁判從12個指定動作中現場抽出9個動作，讓選手編排動作逼真演示，考驗隊友間默契，將動作有力、流暢地表現出來，讓裁判覺得好看！力道、速度、難度與熟練度等都是得分關鍵。

在全民運雙人演武比賽場上，陳茂弘與陳裕升105年搭檔時就曾得過冠軍，上一屆競賽因未注意競賽規則修改，導致動作未符合國際規則，錯失得分機會與獎牌擦身而過。這次他們記取場上經驗，賽前做足功課，不僅了解對手狀況，還請專家講解最新競賽規則，在技術方面則靠平常練習累積功夫，累積而成。

擁有一身好武藝的陳茂弘與陳裕升兄弟倆。(攝影/Carter)

教學著重傳承技術 期盼國際發光發熱

「學武的小孩不會變壞！」陳秋陽認為，練武的人會培養出武德，人不犯我、我不犯人，並鍛練出堅強心智，比較不怕失敗，專心將技能學到專精的過程，就有機會成為頂尖，此一心智自我提升的概念適用在各個行業領域，陳裕升也認同說，練武能提升在壓力下處理問題的能力，「一天累積一點成就，累積起來就會高過於別人！」

陳秋陽看著孩子們的成果，他說，全民運動會目前為國內柔術的最高殿堂，參賽已經很不容易了，自家道館能夠拿到幾面獎牌，以兄弟倆為榮，期待他們能在國際更上層樓。對於未來規劃，兄弟倆希望保持全民運冠軍紀錄，同時以教學為重心，把技術傳承給學生，不過，若有機會一定力拚國際、爭取更好成績！

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.02】