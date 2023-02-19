內惟藝術中心 輕盈步上藝術之丘

【◎文/林子涵、Naru ◎攝影/Carter、黃敬文 ◎圖片提供/高雄市電影館、內惟藝術中心】

沿著寬闊步道，純白色的「內惟藝術中心」映入眼簾，已有不少人依偎白牆拍照打卡。展間、輕食咖啡、精品選物、修復中心、電影院，一字排開在僅一層樓高的建物裡，映照不遠處的柴山山稜，心情悠閒平緩了起來，對於「美」的覺知，也逐步甦醒過來。

位於大門入口處的《LEARPRINT 內惟聲響實驗》定時響奏古典、台灣民謠等曲目，獨一無二的音場環境，體現了樂團的磅礡氣勢。(攝影/黃敬文) 走進去聽吧！和外面真的不一樣

一踏入內惟藝術中心，向服務台人員詢問館內特色時，服務人員微笑著預告：「我們剩下2分鐘可以講話，等下音樂響起，可能就聽不到啦！」

走進《LEARPRINT 內惟聲響實驗》聆聽交響樂，彷彿身處樂團之中，和平常在遠處聆賞交響樂的體驗，完全不同。(攝影/黃敬文) 熟悉的「丟丟銅仔」旋律響起，原來眼前65顆音箱的裝置作品《內惟聲響實驗》正開演。作品中的每個音箱代表一項樂器，比方在代表小提琴位置的音箱，聽到的就是小提琴樂手在交響樂團中所聽到聲響，怎麼擺放、怎麼聆聽，通通都有學問。「有人一天連聽了10場」，導覽人員說：「也有家庭主婦聽到忘我，結束後才說要去買菜了。」親子家庭則將這裡當成音樂教室般，近距離聆賞，體驗各演奏者的感受。

法國藝術家阿蘭．馮榭於〈LEARPRINT 內惟聲響實驗〉作品現場。(圖片提供/內惟藝術中心) 由法國藝術家阿蘭‧馮榭醞釀10年，與在地高雄市交響樂團及高雄市國樂團共同打造的《LEARPRINT 內惟聲響實驗》，運用內惟藝術中心特殊建築形態形成的音場，打造了這個結合表演藝術及視覺藝術的作品，也成為館內目前最吸引人駐足的區域。

當音樂響起，每位在音箱旁的聽眾，隨即因各自站的位置，進入了鋼琴、長笛、小提琴等各種演奏家所聆賞到的音符之中。聆聽者在其間走動或停留，流動的風景成了獨一無二的瞬間。正如《內惟聲響實驗》一般，走進去體驗、和作品熱情互動，造就了不同的體驗，內惟藝術中心也以「超級容易進入」和「歡迎體驗互動」為調性，友善地歡迎著所有人。

內惟藝術中心面對著充滿活力的內惟市場，特別強調與在地社區的連結。(攝影/黃敬文) 最接地氣的藝術中心

從大片落地窗往外望，內惟市場就在街道的另一端。運動、買菜的人潮，也讓下午及黃昏，成為內惟藝術中心一天最熱絡的時段。

「我們幾乎每天都來！妹妹很喜歡這裡。」推著嬰兒車的家長楊小姐說。平坦無障礙的空間。對「有輪族」非常友善。親子空間的盪鞦韆上，坐著開心的小朋友，再走幾步路，還有藝術家林明弘所創作，客家花布超大椅子拼圖可以玩。

泰國印度裔藝術家阿運．若望恰庫將內惟在地人物與故事融入《內惟戲院》作品中。(攝影/Carter) 泰國印度裔藝術家阿運．若望恰庫，以繪製電影海報的手法，描繪了像楊小姐一般，居住在內惟的常民角色，跨海製作了《內惟戲院》系列作品，這些人物身上大多帶著移民和族群議題。畫作右半邊人物來自內惟，左半邊則是泰北，仔細一看，內惟市場賣蓮藕茶的店主、在內惟走跳的計程車司機都在其內。疫情期間，阿運．若望恰庫透過美術館的跨國協助訪談，爬梳他們的生命故事，在泰國完成這幅作品後，才將作品送達內惟。

專業修復師細膩地修補畫家曾培堯的作品《生命694》。(攝影/Carter) 同樣難得的，是展間繼續走到底的「修復中心」，透過玻璃窗可以看見專業修復師正在還原藝術品的原貌，旁邊擺著紫外線燈、放大鏡等儀器。這是全臺唯一的開放式修復中心，民眾甚至可以預約「藝術問診」，將家中的文物寶貝帶來「掛號」，讓修復師給予相關修復、保存的意見。曾有人帶來像窗一樣的卷軸畫、各種字畫來問診，希望能維持家傳珍品的健康。

在長短腳電影院裡，不需安靜坐好，透過互動遊戲也是欣賞電影的一種方式。(圖片提供/高雄市電影館) 入「內」吃輕食喝咖啡 購物、看電影、閱讀一次滿足

內惟藝術中心不只歡迎所有人進來，更規劃各種體驗與空間，讓人流連忘返。設計師選物展售讓人愛不釋手，由高雄市電影館經營、高規格的影廳，則播映著多元主題影展電影與藝術院線電影，其中最特別的創意企劃，是友善親子的「長短腳電影院」，影廳內鋪上綠地草墊、擺上水果抱枕，孩子不用在黑漆漆的電影院安靜坐好，還可以一邊吃東西，讓親子共享玩耍、驚呼或大笑的電影時光！

循著香味的線索，再來到館內「SO_UP輕食館」及「Akau Coffee 猻物咖啡」，聽到周遭顧客談公事、聊天的聲響，讓人想找個位置坐下，看遠山或綠地放空，享受這藝術感十足的生活日常。

不同於傳統美術館殿堂式思惟，在內惟藝術中心，藝術就是日常生活。(攝影/Carter) 輕盈步上藝術之丘 不需要氣喘吁吁！

夜色來臨，白色的內惟藝術中心點起燈來，別有一番風情。營運至夜間9點，為下班下課後想沉澱心靈的人們，仍敞開歡迎的大門。

「內惟閱讀」開放空間中，靠書牆擺放著12張世界級博物館的經典單椅作品，能在此遨遊藝術、設計、建築、時尚、生活書海。(攝影/Carter) 從《歷史解惟》展覽中，回顧「內惟」的自然文史、環境變遷與產業發展，遙想當年仍有菱角田的歲月。這裡曾被鐵路隔絕，造就了獨特的文化，現在隨著鐵路地下化、輕軌開通帶來轉變，內惟藝術中心縫合著社區，由高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館及高雄市電影館共同營運，集結三館特色，打造出親切又有生活感的地方生活。

呼應不高聳的柴山山巒，內惟藝術中心建築有著高低起伏的線條，入「內」走逛的體驗，也非常近似爬小山的輕盈。到內惟藝術中心，不需要是藝術鑑賞家或者大人物，也不需要氣喘吁吁，即可登上至高處，享受藝術風景。

• 內惟藝術中心

地址：高雄市鼓山區馬卡道路329號

時間：11：00〜21：00，週一休

電話：（07）553-8935

官網：https://www.nwac.org.tw/

FB：內惟藝術中心 Neiwei Arts Center

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.02】