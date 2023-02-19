高雄燈會首度移師左營蓮池潭 岡山x旗山x林園同步發光

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter、黃敬文 ◎圖片提供/高雄市政府觀光局、旗山區公所】

2023年高雄燈會主場首次來到充滿年味的左營舊城，岡山、旗山、林園也共襄盛舉，以祈福活動、新年市集活潑生動的花燈和人情味一起迎接兔年。

可愛的ㄇㄚˊ幾兔在蓮潭，高喊「welcome兔高雄」。(攝影/黃敬文) 這次燈會首度從愛河畔移師左營蓮池潭，以在地文化結合地景特色，龍虎塔、慈濟宮、春秋閣及佇立湖心的五里亭等多座宮廟和古色古香的特色建築環繞四周，燈會活動期間廟宇配合點燈，白天遊潭祈福，夜晚欣賞花燈、逛市集，帶給民眾富有傳統年味的春節與元宵假期。

2023高雄蓮潭燈會以五彩交錯投射的雷射光束及廟宇燈光妝點蓮池潭。(攝影/黃敬文) 今年燈會動態主燈「光舞蓮潭」以龍虎塔、春秋閣、玄天上帝神像為主體，結合華麗五彩交錯投射的雷射光束及廟宇燈光展演，將平靜的蓮池潭妝點得層次豐富，也將散發東方意境的九曲橋和龍虎塔照耀得繽紛喜氣，夢幻而幽美，展現與平時截然不同的湖畔風情，讓造訪的遊客們感受燈會歡樂氛圍，開幕首日就有30萬人次參與。

2023高雄蓮潭燈會《光縴蘆葦》景觀燈飾作品。(攝影/Carter) 2023高雄蓮潭燈會《光織湖影》光藝作品。(攝影/Carter) 蓮潭燈會不同往年的特色，四周除了燦爛奪目的《光縴蘆葦》、《秘境神獸》及《光織湖影》等環境光藝作品外，還有由擅長連結在地符號的設計師林國慶所創作的「翻轉未來視」，正面文字乍看是高雄，翻轉後會出現炫舞；背面則是招財進寶，翻轉會呈現追求自由民主，增加賞燈妙趣，而最吸睛的就是萌度破表的「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」，還有各種姿態的兔子造型燈飾，漫遊湖畔風光同時，用相機捕捉新春報喜可愛兔子的身影，令人感覺格外療癒暖心。

2023高雄燈會「雄meet兔」小提燈，可愛造型受大家喜愛。(圖片提供/高雄市政府觀光局) 今年「雄meet兔」小提燈，市府觀光局邀請設計師林佳葦設計，融入海港水手服、客家族群花布斗笠、旗山香蕉及近幾年市府結合藝文界大力扶植的VR產業等高雄意象元素，民眾可自由搭配創造個人化提燈。

2023岡山燈藝節燈光藝術作品與民眾互動拉近距離。(攝影/Carter) 遊客足跡來到高雄岡山，今年岡山燈藝節以「兔飛猛進跨新年」為主題，結合岡山公園地景及在地文化特色，會場入口處迎接賞燈民眾的，是高達6.45公尺的浩色胖胖兔（浩色是以Pantone色票為發想而命名）造型充氣偶燈，隨風搖擺的長兔耳朵彷彿隨時要升空高飛，打造出最萌拍照焦點。

2023岡山燈藝節主燈「重生‧共舞」由藝術家林純用以岡山物產蜂蜜為主題發想創作，在草地上搭起一個個有如蜂巢的竹藝裝置。(攝影/Carter) 岡山公園內更打造多座裝置藝術與光環境燈飾，非常吸引目光。主燈「重生‧共舞」由藝術家林純用以岡山的物產蜂蜜為主題發想，在草地上搭起一個個有如蜂巢的竹藝裝置，鈎織藝術家楊海茜再以繽紛棉線鉤織成炫目的幾何圖形，象徵疫情過後的希望花朵，在岡山點亮綻放。簍空竹藝和編織透過燈光投射，映照出變化萬千的影子，一座座蜂巢彷彿幻想世界的入口，開啟無限想像力。邀集在地藝術家、鈎織藝術家、新銳設計師等創作者等一起玩光影，岡山燈藝節以工藝訴說故事，融入地景的藝術饗宴讓人耳目一新。

融合旗山特色物產製作的植物染懸掛於旗山老街，前後端點打造入口意象，傳遞在地風格。(左：攝影/Carter；右：圖片提供/旗山區公所) 每逢春節期間，旗山當地居民在旗山老街、旗山天后宮及鼓山公園等地張燈結彩布置街景，以各種燈飾增添過年熱鬧氣氛。今年旗山新春布置有三大特色，其中最富創意的是位於遊客絡繹不絕的旗山老街正上方，懸掛搭配燈飾，取名「玉兔迎春・布旗而遇」的手染布幅，由工作坊匠師融入在地香蕉、荔枝、毛豆等農特產為寓意的色系作為染藝視覺，以細緻工法繪染出兔子輪廓，逛街之際不妨抬頭尋找，增添走春趣味。

鼓山公園打造月亮造型及俏皮可愛的兔子燈飾，整體布置像是一本大型立體書，將遊客帶入繽紛的童趣王國。(攝影/Carter) 旗山天后宮與鯤洲宮周邊也掛滿洋溢喜氣的紅色燈籠和LED燈飾，在燦爛燈光簇擁下，新春祈福更顯得喜氣洋洋。來到鼓山公園後，俏皮可愛的兔子燈錯落分布於階梯上，拾階而上可見最萌造型的「時間兔」斜倚著月亮造型的燈飾，整體布置就像是一本大型立體書，把人們帶入繽紛的童趣王國。

林園燈節以長兔型拱門，歡迎遊客到來。(攝影/Carter) 最後來到位於高雄最南端的林園區，每年燈節盛會幾乎不缺席，是非常推薦的私房景點，展示規模雖然不大，卻洋溢滿滿的在地人情味。搭配以兔子為設計的吉祥主軸，今年不僅擴大規劃六大藝術燈區，更打造長達10米長的兔型拱門和兔年燈飾，讓遠到而來參觀的大、小民眾們驚喜直呼卡哇依。林園海岸線風光優美，漁村恬靜適合愜意漫遊，除了看花燈外，假日也非常適合帶著孩子們到林園走走，共度親子快樂時光。

• 2023高雄蓮潭燈會

時間：112年1月26日〜2月5日

地點：高雄左營蓮池潭

網站：https://khh.travel/pages/event/news/4844/

• 2023岡山燈藝節 兔飛猛進跨新年

時間：112年1月20日〜2月5日

地點：岡山公園

FB：高雄市岡山區公所

• 2023 Go兔山城蕉遊趣

時間：112年1月20日〜1月29日

地點：旗山老街、旗山天后宮、鯤洲宮、鼓山公園

網站：https://pse.is/4rkl5u

• 2023點亮LINYUAN迎新年-歡樂捷運幸福城

時間：112年1月17日〜2月19日

地點：林園10號（幸福公園）、11號公園

FB：高雄市林園區公所

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.02】