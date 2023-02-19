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多彩燈會 純白內惟 Happy兔gether！

聯合新聞網／ 高雄畫刊
由「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」擔任燈會大使，萌度破表，吸引眾多遊客朝聖。(攝影/Carter)
由「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」擔任燈會大使，萌度破表，吸引眾多遊客朝聖。(攝影/Carter)

　　開工了！一定還有很多人希望，自己仍像蓮池潭躺臥的「ㄇㄚˊ幾兔」一樣，可以繼續放鬆的趴在草地上！

　　療癒的萌兔，在2023高雄蓮潭燈會說出大家的心情。在這小而美的燈會中，濃濃的臺灣味、古色古香的廟埕及藝陣，將生猛的活力注入大家的新年裡，在旗山、岡山、林園各地，也有喜氣洋洋的燈區同步發光，讓高雄充滿歡樂的氛圍。

　　不同於炫目光影，最近開幕、外觀純白色的「內惟藝術中心」則以光影和樹影，走出不設限的風格。不僅縫合地理紋理，也迎接著社區民眾，用創意的作品、展覽、高品質的影廳，以及全臺唯一的開放式修復中心，縮短民眾與藝術的距離，讓藝術融入社區的日常。

　　除了好逛好走的景點，新春的《高雄畫刊》呼應新春開工，也介紹了重視家族手藝傳承的綠豆湯、排骨飯和中藥行，不妨嘗嘗這些老味道的芬芳，也欣賞他們創新的本事。或一起到岡山、阿蓮、橋頭戶外踏青、採果，讓孩子親近大自然，寓教於樂；此外高雄推動「友善營業場所」讓城市生活更無礙更便利，其實一點小改變，就能讓彼此更多方便。

　　本期亦探索改變未來的「智慧自駕車」，新科技於高雄落地，美好智慧生活觸手可及，在新春的起頭，多高興我們都在彼此身邊，Happy兔gether！

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.02】

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