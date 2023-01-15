踩風騎遇高雄北方濱海漁村

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市茄萣舢筏協會】

雖是臘月時節，港都的冬日不過於嚴寒的氣溫，比起炎夏的酷熱，讓人感覺清朗舒爽，更適合戶外騎行的溫度，不妨動身來一趟單車漫遊農漁村，不怕烈日當空照，最舒服的輕旅行正是時候。

沿著台17線濱海公路，吹來陣陣海風倍感愜意，一座又一座農漁村小聚落零星分布，與高雄市區繁忙的工商都會大城大不相同。隨著小漁村慢慢建置更多的現代公共設施，及社區營造推動下，許多農漁村觀光潛力驚人，更不乏網紅朝聖的打卡熱點。

二仁溪堤防沿途設可看到多種來避冬的候鳥。(攝影/Carter) 比如有「烏金之鄉」美名的茄萣，號稱是「石斑魚故鄉」的永安，個個都叫得出名號，再說到「路竹四寶」名聲響亮也不遑多讓。湖內、茄萣、永安與路竹四區位於高雄北方彼此相鄰，擁有色彩繽紛的農漁村、潟湖、鹽田、傳統文化景致，也因濱海鄉鎮的農地土壤鹽分高，不利農作，在地人將農地打造成魚塭養殖，無論從地理環境到民生經濟，皆與養殖漁業緊密相關。

白砂崙濕地裡有著二仁溪紅樹林步道秘境，可以一覽超級豐富的潮間帶生態。(攝影/Carter) 茄萣白砂崙濕地生物尋奇

很少人知道茄萣有一座「白砂崙漁港」，除了是高雄最北的漁港，還是全臺灣最小的漁港。早在荷據時期，白砂崙就作為「蟯港內海」與「台江內海」的界線，白砂崙名稱的由來是因淤積的沙洲稱沙崙而來，並非因為有很白的沙灘。

歷經十年復育的白砂崙濕地，如今成為招潮蟹、彈塗魚的濕地遊樂園。(左：圖片提供/高雄市茄萣舢筏協會；右：攝影/Carter) 悠長的歷史源流造就出白砂崙豐富的人文自然色彩，近年更以地方漁村國際濕地帶動觀光旅遊深獲好評。總面積1,576公頃的茄萣區，其中濕地面積即占171公頃，北有白砂崙濕地，南有茄萣濕地，而位於二仁溪出海口的白砂崙濕地原本污染嚴重，歷經十年復育有成，紅樹林、陸蟹、招潮蟹生態超多樣，如今已成為最適合觀賞彈塗魚的濕地之一，只要走一趟高雄市茄萣舢筏協會旁的二仁溪紅樹林步道觀賞潮間帶，絕對會有驚喜的收穫。

茄萣區白砂崙濕地。(圖片提供/高雄市茄萣舢筏協會) 湖內大湖朝聖打卡熱點

沿著台17甲道路進入湖內區，「湖內」得名自境內的大湖與圍仔內兩大聚落，大湖火車站也是位於高雄最北的車站，有時會被苗栗大湖草莓盛名所累，北草莓、南車站，這兩個大湖完全不一樣。

大湖番茄會社因一棵百年鳳凰木盤根錯節，每年夏天鳳凰花開時節綻放一片艷紅奇景，在網路上成為爆紅景點。(攝影/Carter) 網路上爆紅景點「大湖番茄會社」位置就在台1線348K處東側，鄰近大湖國小，此時雖不是鳳凰花開時節，百年鳳凰木茂密林蔭仍是途中覓一處休憩片刻的好去處。建於日治時期的番茄會社，原是臺、日合資經營的番茄罐頭工場，荒廢的廠房徒留斷垣殘壁，卻仍有那一棵傲骨獨立的鳳凰木帶來四季遞嬗，鮮活的對比讓許多熱愛廢墟荒蕪感拍照風格的攝影玩家著迷不已。

路竹驛站為美食停留

沿台1線繼續往路竹前進，以前有一個說法叫做「半路竹」，當地竹木茂盛，是清朝年間商旅行人半路歇息之地，於是才有了「半路竹」的由來。

羊肉燴飯配一碗當歸羊肉湯(上)、阿柳姨豬血湯(左下)、添記古早味楊桃湯(右下)，都是覓食的好選擇。(攝影/Carter) 因為路竹本就是驛站，有許多覓食的好選擇。舊路竹行政大樓（現為路竹社會福利服務館）一帶的中正路古早味老店如林，光是菜市場早市幾乎都是排隊小吃店，豬血湯、羊肉湯、炒米粉、肉燥飯、楊桃湯等等，像是路竹當地人當作早餐吃的阿柳姨豬血湯，逾一甲子的古早味料好實在，可說是吃飽了才有好體力的代表，再買一杯添記古早味楊桃湯，古法釀造超過40年，純正的酸甘甜喝起來真得非常解渴。

永安鹽田社區「畫」身為迷你的彩繪村，古樸老建築壁畫全都成了鹽田繪本故事，記錄鹽村人、鹽村事。(攝影/Carter) 永安鹽田賞古蹟

最後一站來到永安，最推薦走訪永安濕地，每年10月到翌年4月永安溼地生機蓬勃，候鳥季延續到春天，除了鳥友最期盼的黑面琵鷺外，反嘴鴴、高蹺鴴、鸕鶿、赤頸鴨、白冠雞、白眉鴨也都齊聚一堂。

在臺灣西南沿海一帶常有鹽場的遺址，永安濕地生態教育中心所在的鹽田里，就有一座迷你的鹽田彩繪村，較罕為人知的還有聳立在鹽田內的烏樹林製鹽株式會社辦公室，這棟仿巴洛克式建築的百年古蹟，是臺灣所有曬鹽場中唯一的鹽田辦公室。

遠離了大樓林立的都市景觀，給自己一段走走停停的隨性旅程，細細體會濱海漁鄉那些時光淘洗下的尋常魅力。

• 高雄市茄萣舢筏協會

地址：高雄市茄萣區福德路88號

電話：（07）690-3072

• 大湖番茄會社

地址：高雄市湖內區中山路一段360號（台1線348K處東側）

• 路竹菜市場

地址：高雄市路竹區中正路71號

• 永安濕地生態教育中心

地址：高雄市永安區鹽田里永達路81號

電話：（07）691-3037

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.01】