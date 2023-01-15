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詩人曾貴海 榮獲厄瓜多國際詩人獎 亞洲第一人

聯合新聞網／ 高雄畫刊
臺灣詩人曾貴海，有著詩人、醫生與社會運動家三種身份，問他最喜歡哪一個，他笑著說：「詩人！」。(攝影/Carter)
臺灣詩人曾貴海，有著詩人、醫生與社會運動家三種身份，問他最喜歡哪一個，他笑著說：「詩人！」。(攝影/Carter)

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter】

　　臺灣詩人曾貴海，是胸腔科醫師、社會運動家，50多年來提筆書寫對土地、社會的關懷，把詩寫在大地上，遍地長出花草綠樹，徹底翻轉高雄命運；今年他榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」(Ileana Espinel Cedeño)第15屆國際詩人獎，為該獎項首次授予亞洲詩人，30首詩被翻譯成西班牙文，隔著廣闊大海，讓詩人國度─「中南美洲」，因文學與臺灣相遇、看見南臺灣故事。

　　曾貴海坐在書桌前，拿起打草稿的筆記本，裡頭的字句被刪刪改改，他的創作跨越族群，書寫人與人、人與萬物間的倫理，以及生命體驗與信仰，他經常打破形式以長詩呈現，他說，詩如大河，在創作過程中要抓住岸邊，不要讓流水暴衝，這條河才能流出它的韻味，傳達內涵與意義。

臺灣詩人曾貴海，今年榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆國際詩人獎，該獎項首次授予亞洲詩人。(攝影/Carter)
臺灣詩人曾貴海，今年榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆國際詩人獎，該獎項首次授予亞洲詩人。(攝影/Carter)
亞洲第一人 榮獲厄瓜多國際詩人獎

　　「從沒想過會得這個獎！」此次獲獎肯定，曾貴海表示，「因為我書寫歷史、文化與政治等主題，又參與過社會運動吧！」在他眼中，中南美洲是詩人國度，諾貝爾文學獎得主聶魯達、帕斯等人都出生於此，充滿熱情、在社會動盪不安下，他們的人民勇於反抗，「反抗」是生命體驗裡最高的情操，有反抗才會有改變。

　　創作50多年獲此殊榮，他說，寫詩可以看外在、看內心，探討存在的意義，「雖然不能光寫詩、不吃飯，但詩就像我思想皈依的原點！」詩人、醫生與社會運動家三種身份，問他最喜歡哪一個，他笑著說：「詩人！」眼前這位77歲滿腹文采的詩人，仍懷著年少那份初心，對文學熱情不曾熄滅，自2000年起，每年至少出版一本作品，累積了23本文集。

筆記本裡刪刪改改的字句，書寫著曾貴海對土地與社會的關懷。(攝影/Carter)
筆記本裡刪刪改改的字句，書寫著曾貴海對土地與社會的關懷。(攝影/Carter)
壓抑文青魂當醫生 創立「阿米巴詩社」寫自己的詩

　　出生屏東佳冬鄉，家裡從事派報業，曾貴海從小在報紙堆打轉，初中養成閱讀副刊的習慣，刊登在報紙上的隻字片語都讓他崇拜，對文學嚮往之情一直放在心中；就讀雄中期間，看到同學的詩被刊登出來，也點燃他的創作魂，在高二時在校刊發表了第一首詩，為他帶來成就感。

　　他本來想讀外文系，但因長輩期待，最終踏上學醫之途，但在高雄醫學院前兩年，比起學業、花更多時間在外國文學、歷史及文化理論知識上；而加入高醫詩社是他創作的轉捩點，大三時接任社長，將詩社以自由伸展、不受拘束的「阿米巴」原蟲取名，期許成員擁有自由精神、生命力與創意，也開啟他另一段創作之旅！

曾貴海至今創作不輟，自2000年起，每年至少出版一本作品，累積了23本文集。(攝影/Carter)
曾貴海至今創作不輟，自2000年起，每年至少出版一本作品，累積了23本文集。(攝影/Carter)
詩人與醫生之眼 用文字書寫家國事

　　曾貴海筆下的 ⟨茶花女悲歌⟩ 系列就是在描寫當時的愛河紅燈戶，他曾帶著阿米巴詩社社員走訪現場，鼓勵大家用五感觀察周遭、感受眼前的人，自此他的文風有了轉變，創作回歸鄉土，關懷不同族群、不同階級，寫土地、人民的心聲，在詩社期間他以筆名「林閃」，在當時知名文學刊物《笠》詩刊發表作品。

　　除了寫家鄉屏東客家村的點滴，居住長達50年的高雄，猶如他第二個故鄉，重工業讓高雄受到嚴重污染，身為胸腔科醫生，看見許多病人為此所苦，他開始透過文筆道出城市病狀，形容「人們像是養在污染實驗室的天竺鼠」，對高雄愛之深、責之切，在《鯨魚的祭典》與《高雄詩抄》作品中，批判被高雄犧牲的自然生態與文化建設。

曾貴海站在自家陽臺向外看去，他說，現在的高雄不斷在翻轉，越來越漂亮，可以給高雄80分。(攝影/Carter)
曾貴海站在自家陽臺向外看去，他說，現在的高雄不斷在翻轉，越來越漂亮，可以給高雄80分。(攝影/Carter)
南臺灣綠色教父 給現在的高雄80分

　　看見高雄生病了，對症下藥是曾貴海的職責，只是他開出的藥單，是一連串的環保與人權運動，人稱「南臺灣綠色革命」。從1992年「衛武營公園運動」開始，到保護高屏溪等運動，被稱為「南臺灣綠色教父」的他說，適逢1987年解嚴，社會力量如雨後春筍般，南方生命力蓬勃，他決定從幕後觀察者站到第一線，凝聚有志一同的夥伴，形成改變社會的力量。

　　歷時長達18年，透過一次次說服、公民參與，讓理念獲得市民、公部門認同，「綠色之夢」終於成功落地，展現在市民面前，「衛武營公園運動」稱得上是臺灣第一個土地轉型正義的公民運動。藉由社會運動、寫詩再改變高雄，一次又一次的循環，是他的歲月與對鄉土的關懷。

　　「你很難想像，以前的高雄沒有樹！」站在自家陽臺向外看去，他說，現在的高雄是不斷翻轉的城市，從衛武營運動建立的「綠色價值」一直到現在，越來越多綠地公園、越來越漂亮，可以給高雄80分；而現在積極發展的產業，則須以綠色為優先，建構綠色廊道產業鏈，成為有人文、綠色與產業的城市，大家才願意住在這裡。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.01】

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