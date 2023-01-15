最潮養雞農 以衝浪精神翻轉養雞新印象

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/元榆牧場】

人需要運動，雞當然也不例外！元榆牧場創辦人陳立言，褪去工程師高薪工作，回高雄幫家裡30多年養雞事業打拚，熱愛衝浪與自由的他，飼養的黑羽土雞也被當作人一樣平等對待，自然放牧、讓雞自由運動，以「衝浪精神」所養成的「衝浪雞」，不只肉質緊實、口感Q彈，也吃得健康。

擁有臺大研究所學歷，原於百大企業擔任工程師，但安穩的生活卻讓陳立言感到無趣，在迷上衝浪後，發現每當一道道海浪迎面而來，站在浪板上的自己，雖然不知道能否衝上浪頭，但那股雀躍心情，才是人生趣味，「未知的挑戰」才是內心嚮往，於是他脫下工程師無塵衣，回家鄉改行當雞農，展開人生最大冒險。

半開放式牧場、架設大量棲架，讓黑羽土雞盡情跳躍，提高運動量，長成緊實、口感Q彈的肉質。(圖片提供/元榆牧場) 返鄉當雞農 打造「元榆牧場」年輕化品牌

父母總是早出晚歸，且回家時全身髒兮兮、味道也不好聞，這是陳立言從小對養雞業的印象，而在走進父親的養雞場，實際親身學習養雞後，最初因經驗不足、敏感性不夠，遇到雞隻死亡，慌張之餘、只會急著找答案，隨著經驗累積後，了解如何對症下藥，現在看到雞隻狀況不佳，就能初步推斷原因。

雖然這些學習過程讓雞場損失不少，但重要的是，他從中發現許多發展方向！因此不同於父親單純養雞，他成立「元榆牧場」品牌走入市場，除了經營一級產業養雞，也投入二級加工生食熟食產品、三級服務銷售，且品牌年輕化，透過社群網路和多種行銷通路合作，以新思維為傳統產業帶來契機。

除了經營一級產業養雞，也投入二級加工生食熟食產品、三級服務銷售。(圖片提供/元榆牧場) 低密度、真無毒、熟齡化 重現兒時雞湯回憶

在陳立言的童年記憶中，小時候逢年過節全家團聚，桌上那碗暖呼呼的雞湯，湯頭香甜、肉質紮實，是令人回味無窮的好味道，但現在養雞技術進步，雞隻成長速度加快、飼養時間減少，如今市面上吃到的土雞肉，少有過去那番滋味，把小時候的味道找回來，是元榆牧場的初衷，相信好食物就該是自然的飼養，自由的成長，從牧場到餐桌除了簡單調味什麼都不加，就能享受來自食物的純粹與美好。

為此，他打造「低密度」的半開放式牧場，架設大量棲架，讓活潑好動的黑羽土雞，平時可在室外盡情奔跑、跳躍，提高雞隻運動量，下雨時可躲在室內降低染病風險；堅持全場無投藥、不施打抗生素，通過各項安全檢驗貫徹「真無毒」理念，並堅持飼養超過16週以上，「熟齡化」讓衝浪雞擁有更好口感。

甘蔗雞(左)、醉雞(右)等熟食都是明星商品。(攝影/Carter) 翻轉傳統養雞業科技管理、社群行銷樣樣來

目前元榆牧場共有10個雞場遍布南部各區，雞場大部分為租用，在設備創新上較有難度，但他們重視科技數據管理，因為對養雞業者來說，雞隻染病是最麻煩的事，若一有狀況造成雞隻大量死亡，每天都是在燒錢！所以針對不同場區擬定不同防疫計畫，以確保養出來的雞都是健康、安全又美味。

看準現代人生活習慣，元榆牧場的產品從生食到熟食、從全雞到小包裝通通都有，熟食部份甘蔗雞、鹽水雞、醉雞等都是明星商品，真空包裝的即時料理，只要將雞肉退冰加熱，美食輕鬆上桌。元榆牧場也經常在社群平台跟消費者交流，拍影片分享美味食譜，門市風格新穎年輕化，拉近彼此間距離，讓更多人了解他們的品牌與理念。

建立公司文化 要把雞賣到全世界

元榆牧場8年發展下來，從1個人變成100人，年僅36歲的陳立言，當起老闆很不一樣，他希望與員工如同朋友，不要叫老闆、叫名字就好，盡可能將公司資訊透明化，同時也鼓勵大家互相讚美；位於高雄彌陀區的總部去年剛完工，他認為，工作就是生活，給予員工舒適的工作環境之外，希望明年增加軟性活動，照顧員工的身心靈。

當員工越來越多，就必須建立起公司文化，該找怎樣的員工、如何進行內部溝通等都是挑戰！希望把大家凝聚在一起，帶著公司往前走！他最遠大目標就是「把雞賣到全世界」，但因臺灣為禽流感疫區，難度極高，面對挑戰他還是樂在其中，他笑著說，努力30年到退休應該有機會。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.01】