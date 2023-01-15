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輕軌動物明星號上路 和動物夥伴一起逛大街

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「動物明星號」輕軌彩繪列車。(攝影/Carter)
「動物明星號」輕軌彩繪列車。(攝影/Carter)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/壽山動物園、Croter】

　　慶祝壽山動物園重磅回歸，高雄輕軌推出彩繪列車動物明星號，由知名插畫家Croter彩繪主題車身，繽紛呈現改建後動物園的新風貌，還將臺灣黑熊、紅毛猩猩等動物家族畫成可愛插畫，陪伴市民一同搭輕軌、樂活逛高雄。

　　可愛的動物夥伴們跟著輕軌列車在高雄逛大街，穿越綠意幽深的「龍貓隧道」、走過駁二藝術特區與市區街巷，接送民眾來回壽山動物園體驗新設施和新氣象，成為城市中備受矚目的新焦點。

插畫家Croter以「新動物園運動」三大主軸為題，為壽山動物園描繪「動物明星號」繽紛插畫。(圖片提供/Croter)
插畫家Croter以「新動物園運動」三大主軸為題，為壽山動物園描繪「動物明星號」繽紛插畫。(圖片提供/Croter)
　　擅長以細膩、充滿想像力的筆觸，描繪空間即景的插畫家Croter，這次受邀繪製動物明星號，將「新動物園運動」三大主軸轉化成繽紛圖案，讓人們透過充滿想像力的繪圖，飽覽新打造的親水廣場，穿梭在園區中的空中廊道，及動物新家等設施。另外，開園前已搶先一步入厝的動物明星們，也走進插畫中為遊客帶路，出生於壽山動物園的臺灣黑熊「波比」、話題女王紅毛猩猩「咪咪」，和療癒值滿點的可愛羊駝家族們，在內外車廂都可以看到牠們可愛逗趣的身影。

「動物明星號」輕軌彩繪列車進站，可愛造型受到民眾的喜愛，紛紛拿起相機合影。(攝影/Carter)
「動物明星號」輕軌彩繪列車進站，可愛造型受到民眾的喜愛，紛紛拿起相機合影。(攝影/Carter)
　　插畫家Croter表示說：「期待已久的壽山動物園重新開園，有許多翻新設施，有小朋友與家長們最愛的戲水樂園；有空中長廊更方便探訪園區展場，也給動物有更友善的生活空間，因此插畫也還原各個特色景點，描繪出人們與動物們一起悠遊在壽山景色裡的可愛模樣。」

家長向孩子介紹車廂內動物明星，親子互動分享動物小知識。(攝影/Carter)
家長向孩子介紹車廂內動物明星，親子互動分享動物小知識。(攝影/Carter)
壽山動物園特別分享動物明星私底下的可愛習性。(圖片提供/壽山動物園)
壽山動物園特別分享動物明星私底下的可愛習性。(圖片提供/壽山動物園)
　　列車緩緩駛入車站，無論大小乘客都被繽紛彩繪吸引住目光，拿起手機拍不停，也有家長向孩子介紹車廂內的動物明星，親子互動分享動物小知識。如童話般活潑繽紛的彩繪車廂，與輕軌的熱門景點如龍貓隧道、棧貳庫旋轉木馬等美拍場景結合，一上路就吸引許多民眾追車拍照，許多人特別挑選彩繪列車搭乘，只為了要和動物明星留下超萌合影。

行駛在「龍貓隧道」的彩繪列車，帶著遊客穿越彷彿吉卜力的童話世界。(攝影/Carter)
行駛在「龍貓隧道」的彩繪列車，帶著遊客穿越彷彿吉卜力的童話世界。(攝影/Carter)
　　輕軌C21A至C21站間，軌道兩側小葉欖仁樹叢蓬勃生長，彷彿吉卜力動畫裡的可愛場景，這綠意繽紛的「龍貓隧道」成了輕軌近來的打卡新熱點，吸引遊客快門按不停，搶拍彩繪列車。不過，高捷公司提醒，拍照時請勿進入軌道區，以免發生危險喔！

搭乘56號專線公車，超Q的動物明星一路陪伴大小朋友到動物園。(圖片提供/壽山動物園)
搭乘56號專線公車，超Q的動物明星一路陪伴大小朋友到動物園。(圖片提供/壽山動物園)
　　另外，壽山動物園表示，因園區周邊停車位有限，建議若想搭乘輕軌「動物明星號」至動物園，可先透過「高雄iBus公車即時動態資訊」APP查詢列車編號KLRT-16，於C16文武聖殿站下車後轉乘56號公車，滿滿的動物明星將一路陪伴大小朋友出遊換乘完美接駁。

• 壽山動物園

官網：https://zoo.kcg.gov.tw/

交通資訊：https://zoo.kcg.gov.tw/zh-tw/news/1

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.01】

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