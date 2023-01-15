快訊

讓方念華等了20年 林青霞難得鬆口談老公

中油：下周油價不調整 春節期間油價「只跌不漲」

流水席之亂再更新！「輔大陳若儀」發7聲明：盼司法還我公道

城市美感在發光 高雄市立圖書館化身城市閱讀綠洲

聯合新聞網／ 高雄畫刊
高市圖邀請設計師賴雨農所率領的十聿照明設計公司，進行總館頂樓燈光調整，以暖白色、低調、間接而高雅的燈光作為主要光源。(攝影/Carter)
高市圖邀請設計師賴雨農所率領的十聿照明設計公司，進行總館頂樓燈光調整，以暖白色、低調、間接而高雅的燈光作為主要光源。(攝影/Carter)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter】

　　高雄市立圖書館照明換新裝，邀請照明設計師賴雨農操刀設計，以溫柔光影形塑綠意共生的建築語彙，利用光影魔法，讓入夜後的高雄，呈現出別具風情的百變魅力。

　　此外，高雄市立圖書館與獨立書店「承風青鳥」、承億酒店共同打造全新閱讀環境，是全臺唯一文化設施與文創商業共構的圖書館。

以懸吊式綠建築打造的高雄市立圖書館，「館中有樹、樹中有館」是許多市民的私房景點。(攝影/Carter)
以懸吊式綠建築打造的高雄市立圖書館，「館中有樹、樹中有館」是許多市民的私房景點。(攝影/Carter)
　　高雄市的文化地標「高雄市立圖書館總館」獨創建築設計，將圓形懸吊式建築主題與植栽綠意結合，創造館中有樹、樹中有館的交錯視覺，猶如生生不息、綿延不絕的大自然，藉由建築呈現和諧共生的文化內涵。

世界級照明設計師賴雨農為高雄市圖總館頂樓「新灣花園」打造嶄新絕美的光影空間。(攝影/Carter)
世界級照明設計師賴雨農為高雄市圖總館頂樓「新灣花園」打造嶄新絕美的光影空間。(攝影/Carter)
　　圖書館與承億酒店合作共構會展文創會館，擴充圖書概念成為藝文展演與休憩中心，並邀請照明設計師賴雨農與旗下十聿照明設計公司，調整總館頂樓「新灣花園」、景觀水池與露天劇場等燈光，汰換舊燈具為更節能省電的LED燈，利用流動、柔緩溫潤的光線環境進行氛圍強化，賦予建築物新的語言生命，亦與高雄港灣的陽光和夕照，日出日落的光影變化相互呼應。

圖書館與共構的獨立書店「承風青鳥」、承億酒店，透過高架天橋銜接。(攝影/Carter)
圖書館與共構的獨立書店「承風青鳥」、承億酒店，透過高架天橋銜接。(攝影/Carter)
高雄市立圖書館與獨立書店「承風青鳥」、承億酒店共同打造全新閱讀環境。(攝影/Carter)
高雄市立圖書館與獨立書店「承風青鳥」、承億酒店共同打造全新閱讀環境。(攝影/Carter)
　　圖書館的天橋，連接位於承億酒店7樓的獨立書店「承風青鳥」，彼此共構不同風格的閱讀場域。舒適的沙發與明亮窗景營造優雅氣氛，種類豐富的新書和選書，可以先坐下來好好選讀，遇到喜愛的內容再帶回家中收藏。從公共圖書館到獨立書店，再延伸至起居休憩的旅館空間，讓閱讀走入高雄日常，打破文化與生活的疆界。

桁架平臺水池區在間接照明之外加裝泛光燈，以柔和光線勾勒出L字型曲線。(攝影/Carter)
桁架平臺水池區在間接照明之外加裝泛光燈，以柔和光線勾勒出L字型曲線。(攝影/Carter)
　　來到夜晚的市圖總館，柔和燈光有如點亮夜空的燈籠，引導閱讀愛好者走進書中世界。屋頂的新灣花園一到夜幕低垂，即變身為戶外光影美術館，環形樹景中庭透過燈光投射，有如一盞由下往上的迴旋水晶燈，中央樹影搖曳，透過光照展現璀璨優美的氣氛。旁邊的桁架平臺水池區在間接照明之外加裝泛光燈，以柔和光線勾勒出L字型曲線，漫步在平台上，也彷彿漂浮在夢幻的光之舞臺。座落於頂樓的小型階梯劇場也經過燈光改造，新的投光燈給予舞臺充分光照，將頂樓空間活化為露天表演與活動的新場域。

在設計師巧妙安排下，自然綠意與光影投射完美交融呼應，帶給民眾獨一無二的燈光藝術體驗。(攝影/Carter)
在設計師巧妙安排下，自然綠意與光影投射完美交融呼應，帶給民眾獨一無二的燈光藝術體驗。(攝影/Carter)
　　以懸吊工法打造的綠建築，在柔和、具流動感的光線引導下，呼之欲出的設計細節，充分突顯建築設計美學。而對市民來說，照明美學成為了日常與書籍的媒介，呼喚著民眾來圖書館散步賞景，品味閱讀時光。

　　市民陳小姐說：「以往來圖書館只是借書，現在沒事就會想來圖書館走走，感覺上不只有閱讀書裡面的文字，也閱讀書外的風景。」平時到總圖閱讀書籍，陳小姐也會特別走到屋頂，或是帶外縣市朋友夜間參觀，眺望著高雄港灣的燁燁光照，以及遠方摩天輪、高雄流行音樂中心的繽紛流影，感受彷彿百寶箱般璀璨而充滿詩情畫意的高雄夜景。

　　結合設計概念與環保永續的燈光照明，讓圖書館再次被聚焦，也成為一盞城市文化的聚光燈，迎接市民與旅客一起體驗港都入夜後的獨特魅力，感受光照下的綠建築風景。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.01】

延伸閱讀

郡都建設集團X甲山林集團 強強聯手動土大典 預告北高雄指標大案 即將登場

流水席之亂話題燒…網友喊話高雄「辦桌嘉年華」 內門總鋪師將出動？

綠洲氯黴素眼藥膏主成分偏離規格 回收4.8萬支

治砂眼市占第一 綠洲氯黴素眼藥膏出包 4萬8千劑下架

相關新聞

月勝吉 築起甜蜜咖啡好味道

多數人對內門的印象，總圍繞在總鋪師、宋江陣文化，不過在人車來往的內山公路上，卻有一間溫馨的咖啡小屋「滿築蜂蜜&咖啡」，以蜂蜜搭配咖啡為特色，讓許多人駐足。每一口留在嘴裡的甘甜，源自於蜂蜜液態肥栽種的獨特「蜜咖啡」，由返鄉青年月勝吉承接40多年家業經營而成。

踩風騎遇高雄北方濱海漁村

雖是臘月時節，港都的冬日不過於嚴寒的氣溫，比起炎夏的酷熱，讓人感覺清朗舒爽，更適合戶外騎行的溫度，不妨動身來一趟單車漫遊農漁村，不怕烈日當空照，最舒服的輕旅行正是時候。

大廚餐桌風景 古早味手路菜

傳統台菜老店的主廚，總會有幾招讓常客念念不忘的招牌手路菜，這些經典台菜匯聚了師傅的匠心手藝，同時也是高雄飲食文化代表之一，除融入台菜文化，加上高雄靠海的地理優勢，又以海鮮為大宗。年節將屆，帶大家來一趟舌尖上的台菜巡禮，美味年菜應景上菜。

詩人曾貴海 榮獲厄瓜多國際詩人獎 亞洲第一人

臺灣詩人曾貴海，是胸腔科醫師、社會運動家，50多年來提筆書寫對土地、社會的關懷，把詩寫在大地上，遍地長出花草綠樹，徹底翻轉高雄命運；今年他榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」(Ileana Espinel Cedeño)第15屆國際詩人獎，為該獎項首次授予亞洲詩人，30首詩被翻譯成西班牙文，隔著廣闊大海，讓詩人國度─「中南美洲」，因文學與臺灣相遇、看見南臺灣故事。

堅持柴燒古法 濃厚麻油飄香逾百年

從古至今，麻油是傳統美食中不可或缺的暖心調味，傳承至第四代的大樹麻油行，由年輕夫妻邱禹全與太太趙桂瑩扛起重任，延續百年來柴燒古法的製油好手藝，他們不僅做出一瓶瓶醇厚濃郁的經典麻油，讓古老味道繼續飄香，更打破傳統水洗芝麻，還與在地小農合作栽種無毒芝麻開發限量油品，讓人看見百年老店的初心與蛻變。

最潮養雞農 以衝浪精神翻轉養雞新印象

人需要運動，雞當然也不例外！元榆牧場創辦人陳立言，褪去工程師高薪工作，回高雄幫家裡30多年養雞事業打拚，熱愛衝浪與自由的他，飼養的黑羽土雞也被當作人一樣平等對待，自然放牧、讓雞自由運動，以「衝浪精神」所養成的「衝浪雞」，不只肉質緊實、口感Q彈，也吃得健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。