2023新年快樂 城市共好

2023跨年夜在時代大道，大家的熱情歡呼聲猶在耳邊，當跨年花火在空中盛大開展的那一刻，我們對於高雄「未來市」的圖像，又更清晰了一些。

時代大道「進行式」與「未來式」的雙面舞台，訴說著10多年來亞洲新灣區的轉變，而從2022年12月31日到2023年1月1日，高雄兩天的演唱會及花火，濃濃的佳節氣氛讓高雄人和遊客，把握這象徵性的時刻，共同慎重地回顧過去，展望未來。

《高雄畫刊》扮演城市生命書寫與記錄的角色，在今年的首期，和大家一起來祝賀，居住高雄創作50年的醫生詩人曾貴海，獲得榮獲厄瓜多國際詩人獎，他見證了高雄越來越多的綠地；也和大家一起來看看，彷彿老朋友的市立圖書館總館、壽山動物園，近期換上新裝，成為更友善更新穎的生活空間。

「老一輩會說這個很久沒吃到了，可是年輕人覺得很新奇。」本期報導的台菜師傅這樣形容傳統台菜。繁複又經典的手法，在當代幾乎是蔚為奇觀的「潮」。傳統的美好，是創新的基礎，高雄有青農為了重現兒時雞湯回憶，返鄉養雞；也有傳承百年的麻油行，堅持以古法柴燒，讓麻油經典飄香。

高雄一直都在這裡，只是因為許多堅持與認真，創造了許多經典及創新，2023年，讓我們繼續，創造城市共好。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.01】