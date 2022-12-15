入厝囉！壽山動物園即將重磅回歸

【◎文/李定遠 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市壽山動物園】

讓大家久等了！「高雄市壽山動物園」迎接動物園史上最大規模整建，園區增設空中長廊、 山形展場等空間，入口大門及親水廣場也重新打造，動物們的家以生態友善角度重新規劃，黑猩猩原本居住的鐵籠空間更變身「光室咖啡」，要帶給大家耳目一新的感受。

去年5月起，壽山動物園休園，啟動「新動物園運動」，整裝待發準備在今年12月16日試營運，迎接舊雨新知。在動物園重磅回歸之前，全新設計的主視覺、聯名商品，以及輕軌彩繪列車等陸續亮相，讓等待已久的大小動物迷們期待不已。

慵懶河馬、威猛獅子老虎等動物已陸續搬入新家，準備和遊客們見面。(攝影/Carter) 睽違44年的改造計畫，目的是要改善動物居民的住家環境，並減少視覺屏障拉近與遊客的距離，不僅動物新家變得更自然宜居，園區空間動線與各項設備也經過升級翻新，適合親子闔家共遊。

山形展場、光室咖啡、空中漫步長廊

在2.0升級版園區中，最先感受到的是動物的家園變得更舒適友善了！挑高的山形展場引光入室，百葉引入戶外風，動物的起居空間更通風乾爽，4隻臺灣黑熊也各自有獨立展示間。生態相容的動物則住進更符合自然現場的「共融公寓」，動物園表示，混養展示可以讓動物行為豐富化，而合併擴大的空間讓動物能更自由走動，民眾也可以觀察多樣化的物種。

黑猩猩美珍(左上)與莉忠(右上)開心入厝新家，開放式看臺讓遊客可以和牠們「眼神對視」。(圖片提供/高雄市壽山動物園) 莉忠、美珍和曼華3隻黑猩猩開心入厝，如今在有枯樹、流水瀑布和假山環繞的新家中自由攀爬，開放式看臺讓遊客可以和牠們「眼神對視」，更清楚觀察黑猩猩生態，原本居住的大鐵籠，則被改建為「光室咖啡」（預計於112年開始營業），陽光滿溢的空間縈繞咖啡香氣，吸引遊客「入籠」休息，產生和動物換位的巧妙體驗。

改建後特別設置觀察廊，讓遊客可進入觀察廊內，與動物們零距離。(攝影/Carter) 挑高的山形展場引光入室，百葉引入戶外風，動物的起居空間更通風乾爽了。(攝影/Carter) 「空中漫步長廊」從空中串聯展區，也是園區的新焦點，沿著金屬網打造的高架長廊穿梭於動物棲地之上，透過金屬網眼，可以隱密窺視動物的日常生態，動物們也可以近距離觀看遊客樣貌，阻擋視覺的圍籬被巧妙地隱藏，看與被看的關係在導引下變得模糊，成為參觀壽山動物園的獨特體驗。

園區打造「空中漫步長廊」串接園區內的動物展區及熱點設施，遊客可以透過不同角度，看見動物們不受驚擾的自然樣貌。(攝影/Carter) 動物園化身戲水樂園

水槍準備好了嗎？新推出的「親子同樂天堂」將原有親水廣場改造成下沉式水廣場，旱地湧泉、動物叢林、迷霧之囪、潮汐之池等4大區域成為小朋友的戲水樂園，不僅讓孩子們消暑大解放，充滿藝術感的空間設計也讓家長擁有優質舒適的休憩環境，讓孩子們在動物園留下更美好回憶！

推出眾多聯名商品，讓遊園的美好回憶以伴手禮的方式好好典藏。(圖片提供/高雄市壽山動物園) 迎接即將到來的重新開園，壽山動物園劇透，開園活動將嘉年華形式展開，屆時將會與高雄在地糕餅業者、獲獎冰品店家、小農鮮乳、知名服飾品牌及一卡通合作推出聯名商品，讓遊園的美好回憶以伴手禮的方式好好典藏。

進化版的壽山動物園還有哪些改造後的新氣象？等著你來園參觀，拜訪許久不見的動物好朋友。

好奇心強的狐獴家族隔著玻璃張望，動物與參觀者經過巧妙設計，打破觀看與被觀看者的關係。(攝影/Carter) 來逛壽山動物園順遊路線 高雄從早到晚都好玩

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地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

電話：（07）521-5187

時間：09：00～17：00

官網：https://zoo.kcg.gov.tw/

FB：Shou Shan Zoo 壽山動物園

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.12】