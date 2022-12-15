插畫家帶路：跟林佩穎鑽進時間縫隙 旅讀哈瑪星

【◎文/李曉萍◎ 攝影/Cindy Lee ◎圖片提供/林佩穎】

「我喜歡親水的城市，高雄臨港很適合散心。」來自臺東的圖文創作家林佩穎大學時即遷居港都，她像個熱愛探索的好奇寶寶，記憶庫裡收藏數不清的舊港區故事，「挖掘地方故事很有意思啊！世界不只有眼前看到的模樣，透過這些故事能看見不一樣的城市，撐開另一種想像。」聊到她熟悉的旗津、鹽埕和哈瑪星，眼神都亮了起來。

林佩穎就讀高師大跨領域藝術研究所期間，開啟對鹽埕文史及常民生活的關注，她以畫筆觀察人群、紀錄老建築，透過職人訪談梳理地方發展的脈絡，描繪在地生活紋理，與文史工作者李怡志合著出版《港都人生：旗津島民》、《港都人生：鹽埕市井》等圖文書籍，她的插畫作品筆觸溫潤、色調柔和，市井小民的日常在水彩筆下凝結成一幅幅雋永風景。

擅長以畫筆觀察人群、紀錄老建築，市井小民的日常在水彩筆下凝結成一幅幅雋永風景。(攝影/Cindy Lee) 在地深耕10年，哈瑪星早已成為林佩穎生活中無法分割的記憶。她建議初訪高雄的旅人走出駁二，鑽進哈瑪星巷弄間，體驗那刻寫著時代推移痕跡的生活感，「鹽埕有許多庶民和經商人家，屬於市井風味，哈瑪星則是日治時代的『埋立地』（海埔新生地），曾為日本人居住的文教區，留下許多日造建築，氣氛更閒散。」

林佩穎以在地人視角分享私房散策路線，從俯瞰舊鐵道的天空雲台出發，走過高雄第一座火車站，在「打狗文史再興會社」的木構建築內閱讀曾經繁華的新濱町，嚐一口「拿笑洋行」的招牌甜點，融化在哈瑪星的悠閒裡。接著漫步前往內溝仔（第二船渠），靜靜陪伴小漁船等待夕陽，日夜交替時分，拜訪當地信仰中心代天宮，廟口燈火通明，小吃有滋有味，讓人身心都飽足。

跟在林佩穎身後左彎右拐，穿梭於老建築與小巷弄之間，日治時期濱線鐵路的印記、風光一時的哈瑪星遠洋漁業、以及新開張的咖啡館在時空交錯的縫隙間短暫重疊，她著迷的分享：「光與影的夾縫間似乎隱藏什麼秘密，別人都不知道，只有我看到了。」那些值得深掘的故事，就是哈瑪星與眾不同的魅力。

插畫/林佩穎 走進林佩穎的口袋路線

天空雲台（哈瑪星鐵道文化園區）

從前連繫鹽埕和哈瑪星兩區的公園陸橋卸下任務，保留主體的紅色拱橋結構，改造成天空雲台。爬上鐵橋朝港口眺望，舊鐵道在廣闊綠地上畫出幾何弧線，古董蒸汽火車頭與舊打狗驛故事館低喃歷史，嶄新的輕軌緩緩駛入現代化車站，高雄港的過去與現在進行式在眼前交疊。

地址：高雄市鼓山區鼓山一路32號

時間：全日開放

電話：（07）531-6209

插畫/林佩穎 打狗文史再興會社

日治時期的哈瑪星從新濱街廓（今捷興二街）開始發展，二戰期間，鄰近建築大多被炸毀，只留下此區木造建築。10年前，老房子曾面臨政府公告拆遷的命運，文史工作者和社區居民努力爭取，成功留下見證新濱町繁榮過往的街廓，而林佩穎也是「打狗文史再興會社」的創始成員之一。

「佐佐木商店高雄支店」在日治時期是經營木材、營建材料的公司行號，走過93個年頭後，現今由「打狗文史再興會社」接手，轉變成哈瑪星文史工作據點繼續陪伴市民生活，內部陳列日治時期建築構造、老照片、相關文史書籍、明信片及手繪地圖等。

地址：高雄市鼓山區捷興二街18號

時間：11:00~16:00，週一公休

電話：（07）531-5867

臉書：打狗文史再興會社

拿笑洋行Nachill 店面藍白配色搭配綠葉植栽，給人明淨、清新感。(攝影/Cindy Lee) 拿笑洋行Nachill

需要喘息時，林佩穎喜歡散步到這間鄰近紅磚街屋的小咖啡館，用可麗露放鬆情緒。藍白配色明淨清新，騎樓下擺放幾張藤椅，搭配綠葉植栽，打造輕鬆慵懶的度假風格，若不是在地人帶路，一不小心就會錯過。

地址：高雄市鼓山區濱海一路10號

時間：13:00~19:00，週三公休

IG：nachill_hamasen

(攝影/Cindy Lee) 內溝仔（第二船渠）

越過交通繁忙的濱海一路，成排透天厝背後，隱藏小巧安靜的第二船渠，在地人稱為「內溝仔」。日治時期曾是濱線鐵道旁的倉庫群，遠洋漁業興盛時，碼頭旁林立製冰廠，而今喧囂早已遠去，小漁港般的靜謐氣氛，是林佩穎私藏的看夕陽秘境。

地址：高雄市鼓山區

時間：全日開放

代天宮廟口小吃是哈瑪星人和中山大學學生的「灶咖」。(攝影/Cindy Lee) 代天宮

代天宮是哈瑪星人的信仰中心，廟口小吃則是哈瑪星人和中山大學學生的「灶咖」。華燈初上，牌樓燈光點亮廟埕，最能感受海港庶民生命力，旗魚丸湯、烤黑輪、臭豆腐、加上汕頭麵⋯⋯等，舌尖上的常民文化，是旅程中最難忘的印記。

地址：高雄市鼓山區鼓波街27號

電話：（07）551-8801

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.12】