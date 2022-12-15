插畫家帶路：徐菀瑩的海味散步

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/徐菀瑩、MOOK】

高雄出生的插畫家徐菀瑩，喜歡以毛筆作畫，擅長柔和明亮的速寫風格，透過光影變換下的繽紛色彩，為市街風景留下充滿想像力和流動感的樣貌。她筆下的高雄總是少不了大片渲染的藍—有時來自艷陽下的晴朗天空，有時是向無限延伸的藍色大海。徐菀瑩揉合個人成長經驗，分享自己住海邊的漫遊景點，歡迎更多旅客來發掘港都獨一無二的海洋風格。

徐菀瑩從小的生活記憶中，總是有藍色大海作伴，即使畢業後移居臺南工作，每次只要回家，就如同回到熟悉的海洋懷抱般。「平常除了回家我鮮少出門逛街，但是現在高雄有了很多我覺得很有趣的景點，讓高雄人可用不同的心情生活，我覺得很棒。」她笑說。新落成的高雄輕軌，將市中心與灣區串連成線，讓海洋與高雄市民生活更貼近，讓她感覺故鄉這幾年真的變得不一樣了。

求學時期會和朋友相約到鼓山吃大碗冰，上柴山看風景，隨著大港橋開放、輕軌陸續完工，徐菀瑩也將腳步延伸到駁二藝術特區，發掘有想法的個性好店，參加大港開唱，在海風中愜意搖擺。從老景點到新發現，種種美好經驗透過畫筆呈現，也帶著讀者共同領略高雄的海派生活。

插畫/徐菀瑩 渡船頭海之冰

用臉盆大的冰碗，裝滿各種五顏六色新鮮水果的海之冰，絕對是高雄人、觀光客、在地學生的記憶點，炎炎夏日到鼓山渡船頭，免不了要點個加倍放大的綜合水果冰消暑，就算吃不完這麼一大碗冰，跟朋友一起去吃過就是帥。

地址：高雄市鼓山區濱海一路76號

時間：11：00〜23：00，週一休

電話：（07）551-3773

插畫/徐菀瑩 無尾香蕉動物學校

這是插畫家李瑾倫為了傳達友善動物理念，在駁二藝術特區附近設立的藝文空間。透過繪本、藝術創作，以及互動式的體驗課程，讓人們共同吸收新知、學習照顧動物，創造更多與動物相遇的機會。身為貓派的她，本身很喜歡李瑾倫老師的繪本，也很欣賞李老師將動物的生活照護用繪本的方式，讓一般人容易親近理解。

地址：高雄市鹽埕區莒光街6號

時間：週五13：00〜19：00，週六11：00〜19：00，週日11：00〜18：00

電話：（07）531-2223

FB：無尾香蕉動物學校

插畫/徐菀瑩 書店喫茶一二三亭

徐菀瑩說：「我在臺南的工作室，是一棟90年以上歷史的老建築，我一向喜愛具有歷史風貌的老建築，位在鼓山的書店喫茶一二三亭，結合了書店與咖啡複合經營，並陳列在地選書和選品，寧靜幽雅的氣氛，讓我覺得是適合靜心的所在。」

地址：高雄市鼓山區鼓元街4號2樓

時間：10：00〜18：00

電話：（07）531-0330

FB：書店喫茶 一二三亭（ヒフミテイ）

插畫/徐菀瑩 柴山海景

徐菀瑩回憶，以前都會上柴山看海景，從高處眺望一望無際的高雄港灣，尤其落日時金黃色的大海更是浪漫。她說：「身為高雄人，我們也很愛夜晚到柴山看海港的船燈漁火，從白天到夜晚，柴山絕對是高雄人生活中不可或缺的一塊拼圖。」

插畫/徐菀瑩 大港橋

大港橋是近年新的建設，徐菀瑩對它最大的印象就是大港開唱是在這個場域。徐菀瑩認為，大港橋不僅是聯繫交通的橋樑和優美的觀光景點，也扮演了讓大家通往各個舞臺的重要角色。在大港開唱時走過跨海橋樑，一邊聽著現場音樂演奏，非常悠哉。

地址：高雄市駁二藝術特區(近輕軌大義站)

時間：全日開放