插畫家帶路：林家棟吟味山城慢時光

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/曾信耀、Carter ◎圖片提供/林家棟、MOOK】

插畫家林家棟以畫家的感性觀察，透過畫筆的渲染揮灑，帶著人們走進高雄美濃與旗山、六龜山城小鎮，以及茄萣溼地風光下的慢生活。

曾經為《美濃菸樓》、《文學帶路遊瀰濃： 美濃，正當時。》、《圖解台灣近代經典公共建築》等書籍以及「2023高雄市年曆」繪製插圖，出生於高雄美濃的林家棟擅長以柔性而細膩的筆觸，捕捉大城小鎮下的人文風貌。他分享平時到小鎮漫遊的口袋名單，這些看似寧靜卻暗藏細節的自然與人文場景，值得以閒情逸致，感受時光被放慢的美好滋味。

「相較其他城市，高雄的人行道也是算滿多的，加上許多寬大馬路與不錯的公園，跟以前比起來真的進化成先進又舒適的城市。」林家棟說。在他的作品中，可以發現許多日常風景裡，被人們所忽略卻饒富趣味的片刻，以及繽紛流動的色彩光影。興之所至放慢腳步走逛，生活裡的種種美好就藏在細節之間。

插畫家林家棟(圖片提供/林家棟) 「以前學生時代在鳳山唸書時，大東文化藝術中心、衛武營藝術文化中心、駁二藝術特區這些區域都還不是現在的樣子，算是比較原始的狀態。」林家棟提及高雄近年的變化：「現在這幾個區域就差很多，適合隨時去遊逛。」故鄉美濃的老街區也有許多變化，林家棟常推薦外縣市朋友到美濃逛逛，尤其是現在改為美濃文創中心的警察分駐所，如今也成為回他老家與朋友相約聚會的好所在。

插畫/林家棟 林家棟的小鎮慢遊口袋路線

旗山常美冰店

來旗山一定要吃的老字號冰店，店裡的氛圍悠閒舒適，很能代表旗山的小鎮特色，如果能巧遇三代目店主也一定要認識一下！

地址：高雄市旗山區文中路99號

時間：09：00〜18：00，休假日請見店家FB公告

電話：（07）661-2524

FB：旗山 常美冰店

插畫/林家棟 新威森林公園

早期為全臺最大苗圃之一，也算是個老字號自然園區了，其著名景觀就是整排老桃花心木，許多廣告和攝影師都會到此取景拍攝。

近幾年來步道經過擴建與整理，遊憩空間更加完善舒適，還可遠眺茂林一帶的風景，我特別推薦夏天來避暑健行。

地址：高雄市六龜區新威里新威171號

電話：（07）687-1234

插畫/林家棟 路人咖啡

無意間想喝咖啡時找到的店，後來一試成主顧，經常會去外帶咖啡。使用自家烘焙精品豆煮咖啡，店內設計也非常有風格，很吸引我，後來發現我的插畫家朋友也幫他們設計視覺，感覺大家真是有緣份。

• 路人咖啡一號店

地址：高雄市苓雅區四維三路217號

時間：09：00〜19：00

電話：（07）537-0673

網址：https://ruhcafe.com/

插畫/林家棟 茄萣溼地公園

茄萣溼地位於臺南和高雄的交界，因為我個人很喜歡這種遼闊的自然景觀。跨過行政區界線時，似乎也覺得茄萣的風格與臺南有點不同。濕地的海堤經過重新整建，變得適合散步，推薦來這邊看夕陽與水鳥。

• 高雄市茄萣區濕地遊客中心

地址：852高雄市茄萣區正順北路180號

插畫/林家棟 美濃獅形頂

這是我老家美濃的小郊山，山頂有當地人的信仰中心五穀宮，可以輕鬆健行上山，還能眺望龍肚一帶的平原，視野很棒。年節或一些節慶時期，可看到廟中舉行祈福祭祀活動，氛圍特別且很有客家特色，算是我從小就很喜歡的私房景點。

地址：高雄市美濃區獅山里

時間：全日開放