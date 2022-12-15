【◎文/Naru◎攝影/曾信耀、Carter、陳竣庭◎圖片提供/台電公司綜合研究所洪健恆博士】

享受一個人的自由自在，沿著海線追風吃美食，擁抱屬於自我的旅遊路線。騎鐵馬與潮風相伴，從興達港經過永安濕地欣賞海岸濕地風光，在海景咖啡店享受片刻咖啡香，讓陽光、海洋相伴的愜意氣氛解放身心，滿足說走就走的隨興風格。

以美拍勝地興達港為出發點，沿著海岸道路輕鬆騎行在平坦舒適的自行車道，拜訪與海洋零距離的彌陀海岸光廊，最後以蚵仔寮海鮮完美收尾，一望無際的藍色海洋相伴在旁，從白天的明媚陽光，到夕陽時分的金色浪漫全部盡收眼底，邊走邊吃享受無拘無束的單人私旅行。

興達港(攝影/Carter) 烏魚子小吃的故鄉興達港

位於台南與高雄交會的茄萣區，興達港為近海漁港，也是臺灣最大烏魚產地，每年冬至前後烏魚季，滿載烏魚的漁船進港，拍賣漁獲的、處理烏魚的、還有一旁販賣烏魚子和小吃的商販聚集，場面十分熱絡，而沿岸人家曬烏魚子的風景，也為鐵馬旅行增添人文風情。

興達港(攝影/Carter) 觀光魚市內有煮小卷、炸海鮮等小吃攤，興達港最具代表性的烏魚子做成炸物、燒烤等，價錢實惠鮮度十足。先飽餐一頓再出發，從矗立著兩座白色尖塔的情人碼頭往南騎行，途中有許多大型裝置藝術，讓遊客以海景和藍天為背景，留下美拍回憶。

黑面琵鷺生態(圖片提供/台電公司綜合研究所洪健恆博士) 永安樂活騎行 飽覽濕地生態

來到永安，眼前是一馬平川的海岸濕地，鹽田、魚塭以及寧靜漁村屋舍，組成恬靜安詳的漁村風光。海茄苳和欖李在陽光下微微搖曳，水鳥，螃蟹、彈塗魚等潮間帶生物棲息覓食，豐富生態值得細細探索。

永安濕地(攝影/曾信耀) 永安濕地是知名的鳥類棲地，據統計約有110種鳥類在此棲息或度冬，包括小型鷸科、鴴科鳥類等，以及從西伯利亞遠道而來的紫鷺，而每年10月到4月，黑面長喙、身穿白羽衣的黑面琵鷺來會飛來永安濕地與周遭鹽田、灘地棲息。騎行在海岸道路，不時可看到黑面琵鷺家族的身影，彷彿與鳥兒比肩飛馳，心情也跟著飛揚雀躍。

彌陀海岸光廊 (攝影/Carter) 彌陀漁港海岸光廊 夕陽漫步

緊貼海岸線的自行車道平緩筆直，初學者也能悠閒地騎行，除了帶著自己的單車，也可以現場租借YouBike輕鬆走一段。在湛藍青天和大海擁抱下，自由開闊的氣息撲面而來。夕陽西下的時刻金黃色陽光灑落海平面和灘地，穿梭在金色閃耀的大地中，氣氛格外地浪漫。

彌陀海岸光廊 (攝影/Carter) 在彌陀漁港稍作停留，漫步在新鋪設的沿岸道路與海岸光廊，延伸入海的木棧道彷彿漫步在海面上，附近還有觀景台、彩繪防波堤與親水步道等設施，附近也有許多景觀咖啡廳，可以悠閒散步喝咖啡，盡情飽覽海天一色。

海灣咖啡風景 享受看海的時間

從彌陀到梓官的海岸線，有許多景觀餐廳和咖啡廳，吸引人停下腳步，享受片刻的慵懶和咖啡香氣。

梓官意滿漁「旺來莎莎清燙中卷」 (攝影/陳竣庭) 充滿藝術氣息的意滿漁景觀餐廳位於蚵仔寮海邊，寬廣庭院海景一覽無遺。店內使用在地精選食材，製作如廣福黑豆紅棗茶、苗栗杭菊枸杞茶、醃漬甲仙梅等風味飲品，以及使用當地鮮魚食材製作的定食。使用東石虱目魚香烤後，加上自製鹹檸檬提鮮的「鹹檸檬烤虱目魚佐蛤蜊鮮蔬」，還有在莎莎醬中加入鳳梨，引出中卷鮮甜的「旺來莎莎清燙中卷」，活用在地食材發展的創意料理，帶給味蕾全新體驗。

蚵仔寮觀光魚市(攝影/曾信耀) 蚵仔寮漁港 海味嘉年華

一路騎騎逛逛，最後來到終點站蚵仔寮漁港，各種新鮮現做的海鮮小吃，最適合在運動後犒賞自己。在蚵仔寮觀光魚市，琳琅滿目的鮮魚、小卷、貝類等現撈漁獲，以及熱騰騰的鮮魚湯、烤貝類等海鮮料理，使得市場內隨時人潮洶湧。可以在市場內購買海鮮，然後請旁邊的餐廳代客料理，或是買一袋超人氣的手工蚵捲蝦捲，愜意享受酥脆香甜的海味。

【鐵馬追風 海岸線美味馬拉松 互動地圖】

• 興達港觀光漁市

地址：高雄市茄萣區大發路88號

電話：0963-563779

FB：興達港觀光漁市

• 高雄市永安濕地生態教育中心

地址：高雄市永安區永達路81號

• 彌陀漁港海岸光廊

地址：高雄市彌陀區南寮路96號

電話：（07）619-1216

• 意滿漁

地址：高雄市梓官區赤崁南路130巷30號

時間：11：00〜20：00，週二、三、四休

電話：（07）610-5424

FB：意滿漁

• 蚵仔寮漁港

地址：高雄市梓官區漁港二路32號

電話：（07）619-4100

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.12】