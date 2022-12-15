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走訪仙氣森林 桃花源裡的奢華秘湯

聯合新聞網／ 高雄畫刊
桃源區長青祠前方平臺，視野絕佳。(攝影/Cindy Lee)
桃源區長青祠前方平臺，視野絕佳。(攝影/Cindy Lee)

【◎文/Naru◎攝影/Cindy Lee、曾信耀◎圖片提供/MOOK、社團法人高雄市甲仙愛鄉協會】

　　微涼的南方冬季適合走進颯爽山林泡個天然好湯，深入深山秘境桃花源，以天然溫泉洗滌疲憊，忘卻都市的塵囂紛擾，和親密的另一半及姊妹淘，共享獨一無二的浪漫度假時光。

　　從甲仙、六龜出發，深入高雄茂林、桃源，茂密原始林展現旺盛生機，紫斑蝶在花叢間翩翩起舞，隱身山中的秘境溫泉彷彿等待旅人打開的藏寶箱，稍走點路、多呼吸些芬多精，最後在眼前出現的天然絕景，讓人大感不虛此行。

茂林區龍頭山遊憩區小長城步道。(攝影/曾信耀)
茂林區龍頭山遊憩區小長城步道。(攝影/曾信耀)
蜿蜒在山巔 茂林小長城步道

　　茂林龍頭山遊憩區小長城步道總長約1公里，沿龍頭山脊打造，路線高低起伏，約半小時可以走完。沿木棧道愜意步行，特殊的環流丘地形盡收眼底，曲折蜿蜒的山谷及聳立峭壁讓人嘆為觀止，山谷間還有老鷹不時盤旋翱翔。如果意猶未盡，可以再往前來到跨越溪谷的多納高吊橋，是多納部落過去對外聯絡要道，在橋上可以一覽龍頭山從龍頭到龍脊的風光，領略有如臥龍般低伏綿延的山勢。

甲仙區愛鄉微食堂的司康佐梅子果醬。(圖片提供/社團法人高雄市甲仙愛鄉協會)
甲仙區愛鄉微食堂的司康佐梅子果醬。(圖片提供/社團法人高雄市甲仙愛鄉協會)
以味覺悠遊甲仙 愛鄉微食堂午餐

　　愛鄉微食堂空間明亮雅緻，除販售甲仙在地食材製作成的果醬外，也提供現做烹調飲料和餐點，利用麻竹筍、芋頭、橄欖等當地季節食材，設計出各種別地方吃不到的風味菜單，強調人與土地、自然共好的精神。小農種植的天然薑黃，料理成引人食慾大開的薑黃雞腿飯；一口一個吃盡甲仙特色的梅芋竹飯糰等料理，還有自製梅子果醬搭配手工司康餅，以及手沖咖啡和自家醃漬醋飲等創意飲料，甲仙土地的美好力量，透過料理傳遞到舌尖

六龜區檨仔腳文化共享空間是寶來人文協會經營的社區據點。(圖片提供/MOOK)
六龜區檨仔腳文化共享空間是寶來人文協會經營的社區據點。(圖片提供/MOOK)
深山裡的窯烤麵包 檨仔腳文化共享空間

　　往返南橫的交通要衝有間麵包坊，麵包出爐時的陣陣香氣，從自家搭建的柴燒土窯中飄散而出，一旁工作人員在現場擀著自然發酵的蓬鬆麵團，把六龜特產的芒果乾、龍眼乾等滿滿揉捲入麵包裡，剛出爐的麵包鬆軟有彈性，每咬一口都嚐得到蘊藏在地農產的香甜氣息。檨仔腳文化共享空間是「寶來人文協會」經營的社區據點，協助八八風災受創嚴重的寶來居民生活重建。充滿原木氣息的空間，由居民們一磚一瓦共同打造，並在專家協助下打造「土窯胖」、「寶來陶」、「日作染」等品牌，傳達「工藝即生活」的理念，除品嚐剛出爐的窯烤麵包搭配咖啡之外，也可以報名陶藝、植物染、窯烤披薩等生活手作體驗課程，接地氣的在地體驗，為旅程留下美好回憶。

六龜區寶來花賞溫泉公園。(圖片提供/MOOK)
六龜區寶來花賞溫泉公園。(圖片提供/MOOK)
秘湯森之泉 探訪六龜溫泉鄉

　　日治時期六龜深山的荖濃溪支流旁，日本人就發現有源源不絕的天然溫泉湧出。天然原始林圍繞的壯麗高山與深壑，無色無味且清澈透明的溫泉，為旅人洗去一身塵囂，據說還有美容養顏效果。絕佳的泉質與世外桃源般的環境，使六龜成為高雄首屈一指的溫泉勝地。相鄰不遠的不老溫泉與寶來溫泉區，後者旅館、湯屋、餐館林立，冬日泡湯季節遊人如織，街道上洋溢著度假悠閒的氣氛。想要享受不被打擾的兩人世界，可以選擇高級溫泉Villa，專屬私人溫泉池可以盡情伸展四肢，任憑溫暖入心的湯泉浸潤全身，讓人忘卻時光流逝。另外，在寶來花賞溫泉公園則結合了高級露營、寬敞的露天溫泉池及群山包圍的優美自然。每逢春季，園內花旗木團團盛放，滿開的花朵連綴成粉紅的花隧道，景色更是美不勝收。

桃源區南橫中之關古道（天池）。(攝影/Cindy Lee)
桃源區南橫中之關古道（天池）。(攝影/Cindy Lee)
南橫天池秘境 走進雲端深處

　　驅車行駛在修復後的南橫公路，從梅山至埡口間，沿途高山峭壁綿延不絕，壯麗景色讓人心曠神怡。海拔2,280公尺的天池，隨著南橫重新開放，再次受到遊客矚目。杉木林圍繞天池座落在群山之巔，湖水終年不涸、平靜如畫，湖形因似心臟而有「心湖」之稱，雲霧飄渺中散發浪漫夢幻的氣息。從天池可以延伸腳步漫遊中之關古道，或在檜谷吸收參天巨木的芬多精，感受大自然原始力量。

【走訪仙氣森林 桃花源裡的奢華秘湯 互動地圖】

• 茂林小長城步道

地址：高雄市茂林區龍頭山遊憩區內

時間：05：00〜18：00

電話：（07〉571-5021

網址：https://www.maolin-nsa.gov.tw/04008873.html

• 愛鄉微食堂午餐(原好好甲仙)

地址：高雄市甲仙區忠孝路2號

時間：11：00〜18：00，週一週二休

電話：（07）675-3838

FB：愛鄉微食堂 - 原好好甲仙

• 檨仔腳文化共享空間

地址：高雄市六龜區寶來里檨仔腳32-8號

時間：09：00〜17：00，週一休

電話：（07）688-3651

FB：檨仔腳文化共享空間

• 寶來花賞溫泉公園（遠山望月溫泉露營）

地址： 高雄市六龜區中正路137號

時間：10：00〜21：00，週二11：00〜17：00

電話：（07）688-3361

FB：遠山望月溫泉風呂 露營區（寶來花賞溫泉公園-露營區）

• 天池遊憩區

地址：位於台20臨105線便道20K(中之關停車場)~25.1K(天池長青祠)

梅山口至向陽路段開放時間：07：00〜14：00，並須於17：00前離開管制路段(週二、四不開放)。

電話：（049）277-3121

網址：http://bit.ly/3UV2sbu

• 梅山遊客中心

地址：高雄市桃源區梅山里44-5號

電話：（07）686-6181、686-6182、686-6183

開放時間：09：00～16：30，農曆除夕及每月第二個星期二休館，遇例假日則順延一天

網址：https://pse.is/4npqrt

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.12】

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