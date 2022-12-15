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玩高雄的本事

聯合新聞網／ 高雄畫刊
彌陀海岸光廊。(攝影/Carter）
彌陀海岸光廊。(攝影/Carter）

　　國內疫情趨緩，旅遊開始回溫。2023高雄跨年，將在大家熟悉的夢時代，創造全新的跨年，將吸引更多人來到高雄旅遊。「玩」也是一種本事，本期《高雄畫刊》要和你一同複習出遊的美好，將煩悶暫時拋開，切換至旅人視角。

　　除了跨年精彩萬分的絢爛花火，高雄還有各種路線及玩法，最適合在跨年前後、新年度之際，展開「雄在地」的探索。旅程的規劃可以是一個人深度遊、兩人同行或親子出遊，從綿長的海岸線到高山秘境，將山海人文一網打盡。或者，你可以走訪整建後對生態更友善的壽山動物園，拜訪好久不見的動物朋友；又或者前往山中郊野，尋覓隱藏其中的烘焙麵包坊，創造甜蜜香醇的回憶。

　　想飽覽地方風情，在地人帶路絕對是關鍵。本期《高雄畫刊》很榮幸邀請到高雄出身或在地的插畫家及鼓山、美濃各處的民間高手，推薦他們的私房景點，從充滿故鄉及生活情感的筆觸與敘述中，帶領讀者遊覽美麗高雄。

　　高雄的百變魅力，絕對會讓你想來好幾次，練出一身「玩高雄」的本事，準備啟程囉！

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.12】

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