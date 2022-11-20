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老宅新生 「廣西桂林好聚落」讓創業者更茁壯

聯合新聞網／ 高雄畫刊
年輕創業者進駐「廣西桂林好聚落」，讓創意和綠樹一起成長茁壯。(攝影/Carter)
年輕創業者進駐「廣西桂林好聚落」，讓創意和綠樹一起成長茁壯。(攝影/Carter)

【◎文/李瑰嫻◎攝影/Carter◎圖片提供/台灣電力股份有限公司】

　　初次看到「廣西桂林好聚落」，讓人一度以為是少數民族的秘境，但這綠意盎然的美麗老宅聚落，其實位於高雄前鎮區。這片占地近2公頃的台電宿舍平房群，曾被圍牆阻隔，現在經過活化後，精緻咖啡店、讓人一秒置身日本的咖哩屋，南法風橄欖油專賣店落腳生根，成為洋溢生活感的幸福角落。

讓老屋走入高雄生活

　　「我們會關注到這片宿舍，是因為被一株長在房屋之間的60歲大榕樹吸引。」「廣西桂林好聚落」主理人之一的黃曉珊說。

綠意盎然的「廣西桂林好聚落」。(攝影/Carter)
綠意盎然的「廣西桂林好聚落」。(攝影/Carter)
　　前鎮區廣西路、桂林路一帶，曾有片被圍籬阻隔的老宿舍，是台電在民國50年間，為南部發電廠員工建造的「備勤房屋」。隨著時代更迭，居民多數陸續遷出，部分區域已無使用，讓人難以一探究竟。黃曉珊和她另一位夥伴劉祥德，愛上這片綠樹成蔭的寧靜宿舍區，於是向台電提案，以生活聚落的主題活化廢棄老屋，讓這片都會的綠意角落，免於被改為停車場的命運。

前鎮區台電備勤房屋資料照片，拍攝於民國65年。(圖片提供/台灣電力股份有限公司)
前鎮區台電備勤房屋資料照片，拍攝於民國65年。(圖片提供/台灣電力股份有限公司)
　　黃曉珊說：「我們並不希望這裡變成咖啡一條街，而是融合柴米油鹽醬醋茶，附近居民也能來休閒和走動，具有生活感的社區環境。」鏽蝕的高聳圍籬被拆除，凹凸不平的地面也在整頓後變得平緩易走，12幢宿舍迎接有心創業的新房客，讓他們打造個性老屋以及夢想。

城市高樓旁的「廣西桂林好聚落」生活感十足，適合細細品味。(攝影/Carter)
城市高樓旁的「廣西桂林好聚落」生活感十足，適合細細品味。(攝影/Carter)
　　是困境也是幸運，廣西桂林好聚落一成立就遇到疫情，團隊於是從原來先整建好再招租的計畫，改成讓年輕創業者自由發揮，團隊則打造基礎環境並從旁協助。近20年沒住人的老屋，整頓起來可謂百廢待舉，包括整地、接管線等都必須重頭開始，疫情兩年來，包括泰式餐館、餐酒館、日式咖哩、生活用品等合作夥伴陸續加入，修整並改造老房成為理想的樣子。

「龝田熟成咖哩」為聚落中第一間開業的餐廳，之後各店家陸續開幕，逐漸吸引外界矚目。(攝影/Carter)
「龝田熟成咖哩」為聚落中第一間開業的餐廳，之後各店家陸續開幕，逐漸吸引外界矚目。(攝影/Carter)

創意萌芽 綠樹茁壯的生活園地

　　在眾人努力下，去年底由「龝田熟成咖哩」點亮第一盞燈。照亮木質拉門和暖簾的溫暖燈光，彷彿重回昭和時代的溫馨歲月，店內販賣加入19種香料熬煮的熟成咖理，充滿深度的風味使好評在網路迅速蔓延。黃曉珊說，「龝田熟成咖哩」的開業，「為聚落打開了眼睛」。許多民眾這才發現，原來在高雄市區，有這麼一片綠意共生的生活園地。

每一間進駐的店面都發揮個人特色，像是以台電過去員工澡堂改建的「一顆橄欖」專賣店，為古樸老平房帶來南法風情。(攝影/Carter)
每一間進駐的店面都發揮個人特色，像是以台電過去員工澡堂改建的「一顆橄欖」專賣店，為古樸老平房帶來南法風情。(攝影/Carter)
　　團隊對於進駐「居民」們的基本要求有二：不能破壞原有建築，也不可以砍掉任何一棵樹。不僅建築修整時順應植物生長，居民也種植了許多植物美化，就像自家院落一樣照護這片土地。70年前種植在庭院的榕樹，如今綠樹成蔭，彷彿樹腳旁三間店面的守護神，其中一間是法國橄欖油品牌「一顆橄欖」，店主看中綠意盎然的地點，帶著店面設計圖打動法國品牌，成功談下臺灣的代理權。格局方正的臺式老屋，開啟大面窗戶引進綠意和陽光，並換上法國風木門，營造出有如普羅旺斯的鄉村風情，有著橄欖花香的天然產品，搭配明媚的南法情調，吸引了許多慕名而來的訪客。

咖啡店「若生靜巷」提供手製甜點與自家烘焙的精品咖啡，風格獨具的店內氛圍和香醇咖啡，成為網路的人氣新熱點。(攝影/Carter)
咖啡店「若生靜巷」提供手製甜點與自家烘焙的精品咖啡，風格獨具的店內氛圍和香醇咖啡，成為網路的人氣新熱點。(攝影/Carter)
　　聚落中還有一間在IG極為熱門的「若生靜巷咖啡」，2位30來歲的女孩子把被白蟻蛀蝕的老屋，修建成靜謐侘寂的優雅咖啡空間，自家烘焙的手沖咖啡，搭配古董咖啡杯，每一口咖啡香氣都蘊含著時光韻味。

「廣西桂林好聚落」以廣西路和桂林路為名，從 2年前開始將老舊宿舍改為創意咖啡、餐飲等生活空間，翻轉活化老舊場域。(攝影/Carter)
「廣西桂林好聚落」以廣西路和桂林路為名，從 2年前開始將老舊宿舍改為創意咖啡、餐飲等生活空間，翻轉活化老舊場域。(攝影/Carter)
　　曾經廢棄的老宿舍，透過年輕創業者賦予新生命，萌芽的創意與綠樹共同成長茁壯。「希望不只遊客，附近居民也可以來這裡走走、吃個飯，在樹下吃龍眼納涼聊天。」黃曉珊說。未來聚落也會舉辦萬聖節與聖誕節等活動，歡迎民眾來聚落分享共好生活，支持在地的年輕創業者。台電也表示，樂見舊宿舍變身文創園區，期待宿舍與在地居民共存共榮。

• 龝田熟成咖哩

地址：高雄市前鎮區廣西路224號

時間：12:00~14:00、17:00~20:00

電話：0974282736

FB：龝田熟成咖哩

• 一顆橄欖

地址：高雄市前鎮區桂林街58巷10號

時間：週二至週日9:00~17:00

電話：(07)331-6800

FB：一顆橄欖好生活Uneolivetw

• 在是吉台所

地址：高雄市前鎮區廣西路230號

電話：(07)330-1261

FB：在是吉台所

• 若生靜巷咖啡

地址：高雄市前鎮區桂林街58巷18號

時間：10:00~18:00、週一、週四公休

電話：(07)334-5685

FB：若生靜巷

• 小燉食室

地址：高雄市前鎮區廣西路226號

時間：週二至週日12:00~15:00、17:00~21:00

電話：0906303309

FB：小燉食室

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.11】

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