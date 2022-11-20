智慧農園管理 臺灣精緻農打出一片天
【◎文/李瑰嫻◎圖片提供/高市府農業局、斯布特芽田、悠綠客農場】
全國最大的黃檸檬生產農場「悠綠客」，型農莊承翰操縱無人機，飛翔在檸檬園上空進行病蟲害防治，在廣大農園迅速飛馳繞轉，不到1小時，就把1公頃農地噴灑均勻。莊承翰說：「以前採人工噴灑，要花8小時才能噴完，用藥量甚至還比無人機高。」
在5月下旬至9月的檸檬產季，正是高雄午後雷陣雨旺盛的時期，雨水夾帶細菌最容易造成果爛，嚴重影響收益。過去農民經常要踩著雨後泥濘，在高低不平的農田裡做防治，遇到天公不作美，還來不及噴藥，檸檬就已經爛在田裡。悠綠客農場在高市府農業局媒合下，打造出專屬果園防治無人機，空中作業打破地形限制，雨一停無人機立刻上工，迅速保護檸檬不受病菌侵襲。
「農產品末端的利潤空間有限，省時、省工、省力才是我們的利潤。」莊承翰說。8年前回到故鄉旗山，協助經營阿公50年歷史的檸檬農場，他看準市場差異，專門生產黃檸檬，並導入智慧化設備，讓農園的黃檸檬個個飽滿多汁，產量品質穩定有保障。
用無人機不僅提升田間作業效率，農場還建置了全國第一台AI選別機，攝影機拍攝檸檬360度的畫面，透過參數篩選碩大飽滿、外觀無瑕的A級品與次級品，自動分類裝箱。相較於過往人工選別，動員3人每小時只能挑300公斤，AI選別準確度更高，且只需1人操作，每小時能完成800公斤，整體效率提升了。莊承翰笑說：「更重要的是和契約農民能有固定標準，我們以好價格收購，農民也會更積極提升生產品質。」此外在黃檸檬催熟方面，還建置了「智慧催熟監控系統」，監測催熟室的乙烯、二氧化碳等氣體濃度，建構最佳催熟條件模組，並藉由系統自動調節，讓過往7天的催熟時間縮短一半到3~4天，良率也提高60％以上。
高市府農業局推動農產業智慧轉型，不僅推出高雄農來訊，提供農民免費又最即時的入門智慧應用。也積極媒合廠商和農友，規劃「農產業智慧農業設備補助計畫」，讓農友以較低的成本，找到合適的生產廠商量身打造智慧生產與環控系統。「為了讓更多農友瞭解智慧農業，除了製作YouTube影片，也持續辦理媒合、宣導及成果發表會，希望讓農民的痛點能經由智慧農業協助找到解方。」農業局表示。
斯布特芽田 芽菜力量大！
悠綠客農場建置的系統，就是透過農業局「牽成」，找到合適廠商，此外像是大樹「斯布特芽田」也是經由農業局協助智慧升級，接手管理農場的年輕型農夫妻，每天要管理3~5噸的芽菜生產及出貨，有了智慧環控系統後，夠過手機就能監控廠區，甚至自動控制灑水、通風，等於多了一位AI廠長照看芽菜，不像過去要擔心颱風天跳電、舟車勞頓往返廠區。「芽菜價格固定，因此每逢颱風葉菜類漲價時，芽菜的需求量就會大增，有了智慧環控不僅省時省工，更能夠穩定品質，配合市場順利出貨。」農場主人林欣樺說。
讓科技為農友助一臂之力，高市府農業局去年已輔導16位農友投入智慧設備，未來也將擴大服務類型，希望能協助農民數位轉型，並減少產銷履歷登打時間，讓更多農友能經由智慧農業協助減輕農務的負擔。
• 斯布特芽田-芽菜力量大
https://www.facebook.com/SproutsYard/photos
• Eureka悠綠客檸檬
https://www.facebook.com/eurekalemon/photos
【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.11】
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