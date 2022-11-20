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瓦礫堆上的赤足英雄 搜救犬養成記

聯合新聞網／ 高雄畫刊
Roger是今年唯一通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測高級認證的搜救犬。(圖片提供/高雄市消防局特搜中隊 蘇冠銘)
Roger是今年唯一通過全國災害搜救犬IRO國家評量檢測高級認證的搜救犬。(圖片提供/高雄市消防局特搜中隊 蘇冠銘)

【◎文/李曉萍◎攝影/Carter◎圖片提供/高雄市消防局特搜中隊、蘇冠銘】

　　一身奶油色的拉不拉多犬—「Roger」是今年唯一通過全國災害搜救犬IRO（International Rescue Dog Organization，國際搜救犬組織）國家評量檢測高級認證的搜救犬，不只成功晉級，還創下在臺灣睽違3年後，再次出現達到世界盃標準的高級搜救犬！

　　高市府消防局目前共培育10隻搜救犬，這群赤足英雄是如何通過訓練，成為消防局的「神隊友」呢？本期單元特別訪問領犬員，由他們分享這些神隊友的日常和出勤點滴。

高市府消防局特搜中隊搜救犬隊的領犬員和搜救犬(左：Roger、中：傳八、右：Zoe)曾共赴許多任務，走過無數災害現場，彼此默契十足。(攝影/Carter)
高市府消防局特搜中隊搜救犬隊的領犬員和搜救犬(左：Roger、中：傳八、右：Zoe)曾共赴許多任務，走過無數災害現場，彼此默契十足。(攝影/Carter)

瓦礫堆上的赤腳搜救英雄

　　民國88年發生讓人至今餘悸猶存的921大地震，國內缺乏搜救器材與技術，更遑論搜救犬，當時全仰賴海外救援團隊人道支援，政府關注到這塊缺口，開始大力挹注資源。高雄市政府消防局於民國94年正式成立「特搜中隊搜救犬隊」，成為全臺第一個國際搜救犬組織，並設有符合國際標準規格的搜救犬馴養中心，領犬員和搜救犬素質均為亞洲前段班！不論臺南維冠大樓、花蓮雲翠大樓倒塌的瓦礫堆，及大大小小的風災、土石流現場都能看到搜救犬勇往直前的身影，甚至曾前往海地協助救災並成功救出生還者。

搜救犬馴養中心有符合國際標準場地，含模擬災害現場的瓦礫搜索場。(攝影/Carter)
搜救犬馴養中心有符合國際標準場地，含模擬災害現場的瓦礫搜索場。(攝影/Carter)
　　擁有16年領犬員資歷的陳孟宏表示：「搜救犬速度快、活動力佳，嗅覺靈敏且精準，我們帶著搜救犬在瓦礫堆上標示出地下有人生還的地點，再執行挖掘行動。」犬隻的嗅覺是人類的10萬甚至100萬倍，訓練有素的搜救犬能透過呼吸、體溫、及人體細胞代謝的氣味找出生還者，相較於使用限制多的科學儀器，更適合環境複雜的災難現場，第四大隊搜救犬隊小隊長陳志三說：「我們都深深佩服這些毛小孩，感覺牠們無所不能。」

　　陳志三認為搜救犬的特質包含活潑好動、好奇愛玩、專注力強！對牠們來說，搜救過程就像與領犬員一起玩尋找遊戲。平日訓練課程除了跑步、拋物拾回外，更要訓練行走於不平穩地面、水平梯、擺盪平臺、隧道穿越、獨木橋等，而為了讓搜救犬適應突發驚嚇及災難現場的各種吵鬧聲響，有時還會在遠處鳴槍（空氣槍）或故意發出吵雜聲，不只如此陳志三也會帶牠們去「戶外教學」逛逛市場，訓練學習無視其他不相關的氣味。培訓搜救犬相當不容易，即使從幼犬時期開始訓練，平均2歲半至3歲才能取得IRO檢測的中級證照，達到出勤資格，8歲半即面臨退休。

搜救犬平時進行的「服從」訓練項目包含穿越獨木橋、木梯、和隧道等模擬地形。(攝影/Carter)
搜救犬平時進行的「服從」訓練項目包含穿越獨木橋、木梯、和隧道等模擬地形。(攝影/Carter)

一人一犬 我們是最佳黃金拍檔

　　領犬員和他們負責培訓的搜救犬相處親暱、默契十足，陳志三說：「平時我們是家人，可以摟摟抱抱，一到災難現場就是相信彼此的兄弟。」

　　領犬員蘇冠銘分享：「2016年莫蘭蒂颱風侵臺前一天，我們接獲報案，有個老伯在路竹田野走失，當時消防隊已在草叢中搜尋一天一夜，但範圍太大始終未能尋獲。我們帶了3隻搜救犬前往，分3路搜索，不到30分鐘就找到人。」言談間道盡對搜救犬的驕傲與信任！蘇冠銘和目前帶領的搜救犬Zoe也在明霸克露橋遭土石流沖毀後第一時間抵達現場，他說：「當時到處是泥流，有些地方水流太湍急，我跟Zoe還要站在怪手的鏟斗中移動到對岸。」領犬員要同時顧及犬隻和自身的安全，無論遇到什麼狀況，都要保持情緒平穩，否則搜救犬會立刻感知並受到影響。

全國災害搜救犬IRO國家評量檢測中，Roger聞到待救者氣味正在吠叫告知領犬員。(攝影/Carter)
全國災害搜救犬IRO國家評量檢測中，Roger聞到待救者氣味正在吠叫告知領犬員。(攝影/Carter)
災難現場常見搜救犬和領犬員的身影，不畏危險、克服各種地形，把握黃金72小時救人。(攝影/Carter)
災難現場常見搜救犬和領犬員的身影，不畏危險、克服各種地形，把握黃金72小時救人。(攝影/Carter)
　　搜救犬隊創立元老之一的李信宏和剛取得高級證照的搜救犬Roger，多年來合作無間，曾共同參與梅姬颱風土石流掩蓋民宅的搜救行動、花蓮雲門翠堤大樓倒塌、壽山尋人等任務。李信宏回憶起梅姬颱風時，那棟因土石沖刷而解體的兩層樓民宅說：「那時雨持續的下，一家3口已被掩埋，現場都是泥濘，我們一腳深一腳淺搶進，只為了最後一線可能的生機。Roger不受泥濘地形影響，迅速確認受災者在1樓位置，進行開挖，但很可惜挖出來時已不幸罹難。」他接著說明：「成功的搜救不一定是指找到人，也包含逐一排除沒有人的區域。」曾有位老婦人在鳳凰山走失，也在Roger的幫助下，有效縮小搜索範圍，搜救人員才能成功找到失蹤者。

搜救犬不只穩定性夠也相當與人親近。(圖片提供/高雄市消防局特搜中隊)
搜救犬不只穩定性夠也相當與人親近。(圖片提供/高雄市消防局特搜中隊)
　　來到馴養中心的大草皮，搜救犬們亦步亦趨跟隨領犬員，一個手勢、一個指令，立刻完成要求動作，領犬員輕輕拍頭鼓勵，牠們就雀躍不已，雙方默契和情感不言而喻，蘇冠銘滿意又愛惜的說：「相信狗的嗅覺，牠們真的很厲害，而且什麼也不求，給牠一個玩具、一點獎勵就很開心了，所以我們真的很重視搜救犬！」而當這些勞苦功高的搜救犬到達退休年紀，特搜犬隊也會為牠們細心挑選優良的領養家庭，讓搜救犬能夠被妥善照顧，快樂的度過餘生。

• 高雄市政府消防局搜救犬馴養中心

地址：高雄市楠梓區土庫一路119號

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.11】

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