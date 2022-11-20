高雄大樹 最chill的慢農村

【◎文/王亭云◎攝影/Carter◎圖片提供/微熟成文創有限公司、龍目社區發展協會】

高雄大樹，一個以鳳梨著名的農村，近期歸鄉青年以「就秋條音創節」為大樹譜曲，用音樂與文創讓大家看見家鄉；累積多年「一日農夫」經驗的龍目社區，則朝深度、精緻化農村旅遊發展，這個最Chill的農村，有如鳳梨酸中帶甜，滋味無窮。

用音創節與微光小聚 聚集在地、點亮大樹

隨著音樂搖擺，「就秋條音創節」今年邁入第二年，為大樹掀起一波秋天熱浪，人們可以漫步九曲堂車站周邊巷弄，欣賞音樂、逛市集、聽論壇與看藝術展覽，主辦單位「微熟成文創有限公司」，希望透過活動為在地青年造夢，用自己的力量說在地故事。

柯忠昀熱愛音樂，回鄉創業事業有成，也樂於分享創業經驗。(攝影/Carter) 「微熟成文創有限公司」立足大樹，成立近4年來，以硬體租售、活動企劃等主要服務，創辦人柯忠昀熱愛音樂，創業有成的他，樂於分享創業經驗。他們承接公部門創育計畫，協助青年創業，透過一對一諮詢和之前每月舉辦「微光小聚」，讓對青創、地方創生等議題有興趣的在地夥伴互相認識，打造在地人才資源橫向連結的平台，至今已培育約11個廠商。

雖然辦音創節還需自掏腰包，但柯忠昀堅持要辦，讓外地人認識大樹、看到活動背後的這群人，他說：「大家一起做一件事情，樂在其中最重要！」能凝聚在地夥伴，也與在地居民對話，了解他們想為家鄉帶來改變的心！這過程真的不容易，但也因為不容易、才更有趣，才有機會鼓勵並感動更多人。

微熟成文創有限公司關注青創、地方創生等議題，透過舉辦活動，吸引大家一起參與討論和分享。(圖片提供/微熟成文創有限公司)

微熟成音創基地 讓返鄉青年不再孤單

以前在大樹談青年創業，在地居民會笑你傻，現在可就不一定了！「微熟成文創有限公司」成為在地青創代表，柯忠昀從國中時期開始彈吉他，多年來舞臺表演經驗豐富，出身弱勢家庭的他，在高雄讀大學，畢業後決定在家鄉創業，捨棄月薪10萬多音樂工作機會，為了陪伴養育他長大的阿嬤。

回想曾經婉拒的高薪機會，柯忠昀坦言，真的很吸引人！很多人都問他，為什麼願意留在大樹？他說，放不下從小生長的這塊土地，與其在熱帶雨林跟人家擠，倒不如在沙漠嘗試看看，哪怕種出的只是雜草，還是能鼓勵年輕朋友嘗試，或許有一天，沙漠也能成為熱帶雨林。

大樹龍目社區保有純樸的農村氣息，巷弄間看得到鳳梨的影子。(攝影/Carter)

「可以活下來！」是他覺得最有成就感的事，他以自己為例，希望給返鄉青年更多信心。他表示，台灣還有許多地方跟大樹一樣，具有特色、蘊含很多能量，目前公司營運穩定，但面臨人力短缺問題，考慮在高雄市區增設據點，吸引有志一同的人才共同努力打拼，希望未來能與其他地方團隊交流。

大樹龍目社區 「一日農夫」金字招牌

同樣位於大樹，山腳下的龍目社區，距離高雄市區不遠，保有傳統農村純樸的特色。疫情之前，帶領遊客走進鳳梨田，體驗「一日農夫」採果趣、品嚐鳳梨特色風味餐、DIY體驗等，是經常出現的農村風景。空氣中瀰漫歡樂的鳳梨果香，眾多國內外遊客慕名前往，社區曾獲金牌農村殊榮。

里長陳榮清坐在戶外的泡茶桌接受採訪，他說社區能保有農村特色與自然生態，一切得來不易。(攝影/Carter) 龍目里長陳榮清坐在戶外的泡茶桌，聊著龍目社區的過去與現在，四周是大自然環繞音響，蟬鳴、鳥叫、雞啼、蛙叫等此起彼落，他說，社區從2004年開始整頓社區環境，歷經多年努力，維護農村原味、自然生態與甘甜水資源，農業採無毒友善耕作，社區能有現在的環境，一切得來不易。

2013年「一日農夫」農村體驗風潮，讓龍目社區打開知名度，大樹區休閒農業發展協會理事長謝坤淞說道，在當時「到大樹採鳳梨」更登上新加坡旅遊介紹資訊，被列入來臺必做五件事之一！全盛時期一週可接待逾萬名國內外遊客，數百台遊覽車穿梭村莊，為在地帶動商機，而盈餘由全社區共享。

體驗遊程面臨轉型 打造農村旅遊亮點

如今農村體驗活動全臺遍地開花，該如何創造差異化？謝坤淞說，不能再靠「一日農夫」只是讓遊客感到好玩，具有循環經濟概念的「農業全利用」，讓體驗內容深化，是未來的發展方向。以鳳梨為例，鳳梨的冠芽可以作盆栽、利用果皮果心做鳳梨清潔酵素、鳳梨果肉加工成蔭醬或果醬、鳳梨葉可DIY成手抄紙，整株鳳梨都是寶！全部遊客都可以帶回家。

大樹區休閒農業發展協會理事長謝坤淞認為，除了大家熟知的「一日農夫」，大樹還有更多值得深度體驗的內容。(攝影/Carter) 除此之外，生態保育也是讓社區最引以為傲的，「生態旅遊」也是未來發展方向之一，謝坤淞說，龍目社區有60%山坡地維持不開發，被視為環境生態指標的拉氏清溪蟹，也能在野溪存活，從環境觀點行銷，成功打動遊客來喝有機咖啡、採有機鳳梨，以行動支持在地有機農業，留住珍貴的拉氏清溪蟹。

大樹龍目社區長年經營「一日農夫」農村旅遊體驗，帶領遊客走入鳳梨田採鳳梨，吸引眾多國內外遊客慕名前往。(圖片提供/龍目社區發展協會) 越來越受重視的環境教育與食農教育，也必須透過故事讓知識變有趣，讓遊客每次來都有不同收穫！像是傳授「鳳梨為什麼要倒著存放」等小知識，謝坤淞說，龍目不只有鳳梨，水資源、龍眼樹及窯燒文化等都能成為套裝行程，像是龍眼花飄落如「三月雪」，在龍眼花樹下喝咖啡、花朵飄落髮梢，品味大自然氣息，感受繽紛浪漫情懷，希望透過農村旅遊轉型，繼續吸引遊客走進龍目社區，感受農村四季風情。

• 大樹龍目社區發展協會

電話：07-6529295

臉書：龍目好好玩

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.11】