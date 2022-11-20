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夜經濟新地標 高雄燈塔亮燈

聯合新聞網／ 高雄畫刊
交通部航港局為高雄燈塔打造海景木棧平臺，活化古蹟內部運用，並規劃夜間點燈，成為兼具歷史厚度與人文溫度的燈塔觀光新亮點。(攝影/Carter)
交通部航港局為高雄燈塔打造海景木棧平臺，活化古蹟內部運用，並規劃夜間點燈，成為兼具歷史厚度與人文溫度的燈塔觀光新亮點。(攝影/Carter)

【◎文/Naru◎攝影/Carter、黃敬文◎圖片提供/高雄港區土地開發公司】

　　守護往來船隻逾百年的高雄燈塔（旗津旗後燈塔），經歷三年多整修後，以全新風貌活化啟用，成為全國首座開放夜間參觀的燈塔。新開放的燈塔將引進在地輕食與文創展覽，以「漫步輕食」的活化構想，愜意漫遊的方式帶動整個園區，歡迎民眾來賞落日、看夜景，看見越夜越美麗的高雄港灣。

端正優美的建築，襯托著無垠碧海藍天，歷時三年多整修後，這座百餘年來守護港口的老燈塔，以結合觀光休閒的嶄新樣貌再出發。(攝影/黃敬文)
端正優美的建築，襯托著無垠碧海藍天，歷時三年多整修後，這座百餘年來守護港口的老燈塔，以結合觀光休閒的嶄新樣貌再出發。(攝影/黃敬文)
　　沿著旗後山的坡道漫步向上，拐過茂密的樹林，正當氣喘吁吁的時候，位於山頂的白色高雄燈塔浮現眼前，端正優美的建築，襯托著無垠碧海藍天，讓人不禁心曠神怡，爬坡的疲憊感也一掃而空。

　　位於旗津旗後山頂的高雄燈塔，清朝光緒9年(1883年)即已設置，歷經打狗開港及二戰無情砲火，也見證高雄從小漁村逐步發展為世界級海洋城市。交通部航港局為活化古蹟，於2019年7月起進行第一期整建進行燈塔本體及附屬建物的結構改善，2021年8月投入第二期整建工程，針對遊客觀光需求進行優化，包含增設無障礙設施、夜間照明、公共廁所、景觀台，直至2022年9月才重新開園，歷時三年多的慢工雕琢，讓這座百餘年來守護港口的老燈塔，以結合觀光休閒的嶄新樣貌再出發。

燈塔圓頂風向儀是全國唯一以漢字「東、西、南、北」標示方位的燈塔。(攝影/黃敬文)
燈塔圓頂風向儀是全國唯一以漢字「東、西、南、北」標示方位的燈塔。(攝影/黃敬文)
　　白色的燈塔主體後方為八角形磚塔，頂部燈室設計成圓筒狀，燈塔圓頂風向儀是全國唯一以漢字「東、西、南、北」標示方位，跨越世紀指引航船旅人，屹立守護高雄港。

整修後開幕的高雄燈塔，可以讓民眾在燈塔高處坐享輕食、目送彩霞、飽覽海景，並將入夜後的港灣夜色盡收眼底。(圖片提供/高雄港區土地開發公司)
整修後開幕的高雄燈塔，可以讓民眾在燈塔高處坐享輕食、目送彩霞、飽覽海景，並將入夜後的港灣夜色盡收眼底。(圖片提供/高雄港區土地開發公司)
　　由於矗立在扼守港灣的制高點，四周風景一覽無遺，在觀景棧板悠閒地喝杯咖啡，靜靜欣賞高雄港從落日到點燈，只見太陽逐漸西沉，紅色彩霞將打狗山、高雄港以及海平面暈染得一片火紅，大地彷彿披上一件絢麗紅衫，景色美不勝收。而當華燈初上，點燈後的燈塔又呈現另一番浪漫風情，璀璨光影描繪高雄港灣輪廓線，旗津老街、駁二碼頭，整個高雄港灣的絢爛盡成為眼底星空。

「燈塔守：守護海上導航之光的人」特展，展出三桿測量儀器(右上)、舊式伸縮單眼望眼鏡(右下)等器物，讓參觀者一窺燈塔與技工的工作日常。(攝影/Carter、黃敬文)
「燈塔守：守護海上導航之光的人」特展，展出三桿測量儀器(右上)、舊式伸縮單眼望眼鏡(右下)等器物，讓參觀者一窺燈塔與技工的工作日常。(攝影/Carter、黃敬文)
　　守護船隻往來平安的高雄燈塔，多了迎接遊客的新任務，燈塔內部也敞開大門，作為文化展覽場域以及美食、文創廠商進駐的據點。第一檔展覽為「燈塔守：守護海上導航之光的人」特展，透過百年燈塔與燈塔守們的關係，從歷史、器物、工作等不同面向，讓參觀者一窺燈塔與技工的工作日常。

「海岸線咖啡」是全國第一家燈塔咖啡，純白店鋪配上灰藍色窗戶，在蔚藍海景襯托下格外亮眼好看。(攝影/黃敬文)
「海岸線咖啡」是全國第一家燈塔咖啡，純白店鋪配上灰藍色窗戶，在蔚藍海景襯托下格外亮眼好看。(攝影/黃敬文)
　　員工備勤室由旗津返鄉青年阿沁經營的「海岸線咖啡」進駐，這間全國第一家燈塔咖啡，純白店鋪配上灰藍色窗戶，在蔚藍海景襯托下格外亮眼好看。店內使用精品豆自家烘焙，沖煮出的咖啡果香濃郁風味香醇，搭配別有風味的烏魚子軟法以及手工肉桂捲等甜點輕食，加上舉目可得的無敵海景，愜意度更是滿分。店家也和高雄在地品牌聯名推出限定飲品，分別是和小本愛玉聯名「小本咖啡」，以及與艾司加 ICE+ 聯名「阿芙加朵」，在和煦的高雄暖冬送上暢爽清涼。

引進在地輕食與文創展覽，高雄燈塔魅力號召，歡迎民眾來賞落日、看夜景，享受chill好心情。(攝影/Carter)
引進在地輕食與文創展覽，高雄燈塔魅力號召，歡迎民眾來賞落日、看夜景，享受chill好心情。(攝影/Carter)
　　逛完燈塔，接下來還能到星空隧道，欣賞以光影動畫打造的奇幻沉浸式體驗，或是漫步到旗津沙灘，在路邊酒吧享受片刻微醺，從白天的明媚風光到夜晚的浪漫點燈，重新開放的高雄燈塔魅力號召，歡迎民眾來旗津享受全天候的chill好心情。

• 高雄燈塔 Kaohsiung Lighthouse

地址：高雄市旗津區旗下巷34號

開放時間：上午9點至晚上9點(週一休園)

服務電話：07-5715021

FB：高雄燈塔Kaohsiung Lighthouse

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.11】

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