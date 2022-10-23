快訊

滿足口欲又能防止血糖飆升 營養師教怎麼吃點心可控制血糖

一周數位爆報／秒看蘋果新舊iPad全面變貴、你適合買iPad 10嗎？

波蘭油輪二副姚妙舟之死 見證當年台灣的陸洋兩套標準

青年局x小宅實驗 強強聯手打造風格小宇宙

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「青年租屋改造計畫」由青年局發起，呼應「台灣設計設計台灣」訴求，攜手「小宅實驗」為租屋青年進行軟裝改造。左起青年局局長張以理及空間設計YouTuber「小宅實驗」創辦人之一Penny。(圖片提供/高雄市政府青年局)
「青年租屋改造計畫」由青年局發起，呼應「台灣設計設計台灣」訴求，攜手「小宅實驗」為租屋青年進行軟裝改造。左起青年局局長張以理及空間設計YouTuber「小宅實驗」創辦人之一Penny。(圖片提供/高雄市政府青年局)

【文/Naru、圖片提供/高雄市政府青年局】

　　無關房子大小，用設計力扭轉空間概念，即使租屋族或初入社會的小資男女，也可以打造出有風格的居家小宇宙。高市府青年局推出「青年租屋改造計畫」，攜手知名空間設計YouTuber「小宅實驗」，在10組案件中利用軟裝進行全能住宅大改造。

　　響應2022台灣設計展系列活動，高市府青年局推出「青年租屋改造計畫」，讓設計力走入居家，聚焦在預算和空間有限的套房，邀請YouTuber「小宅實驗」以專業設計眼光，為小宅施展空間改造魔法，並從案例分享設計小秘訣，讓青年朋友們也能動手透過簡單的軟裝，成就自己居家生活的美好。

　　小娜（化名）是擁有兩隻貓的大四生，國中畢業後就來到高雄求學，愛上這裡的活潑氣氛和有個性的高雄人，一漂就是七個年頭。忙於學業外，同時兼差兩份工作的小娜，渴望自己目前居住的老宅小窩，能夠變成一個溫馨舒適、對貓咪友善的空間。

「小宅實驗」創辦人之一Penny將小娜的小窩，改造成溫馨、放鬆也友善貓咪的空間。(圖片提供/高雄市政府青年局)
「小宅實驗」創辦人之一Penny將小娜的小窩，改造成溫馨、放鬆也友善貓咪的空間。(圖片提供/高雄市政府青年局)
　　聽到了小娜的願望後，「小宅實驗」的兩位創辦人Penny和Pinco首先為空間健診，並從配色打造溫馨小空間，鋪上仿木地板，將原本素白牆面漆上暖灰色，搭配有設計感的桌椅家具，利用色彩營造讓人放鬆且帶有女性氣質的氛圍。

　　而收納也是所有小宅遇到的共同難題，每一寸空間都得斤斤計較。「通常小宅最大的難點就是空間不足，需要為屋主創造更多收納，利用封閉式的收納櫃，讓凌亂的衣服雜物消失，也可以讓空間變大。」Penny說。她特地挑選高尺寸的夾層櫃，利用它來垂直式拉大收納空間，讓安全帽、口罩等日常小物，都找到了屬於它們的家。原本只能堆放在地板上的凌亂衣物，也全部分門別類收進櫃子裡。

君君有許多動漫周邊收藏，非常需要收納空間。Penny移動鞋櫃位置改變進屋動線，同時增高電視下的收納櫃，檯面還可放置電子鍋和收藏品。(圖片提供/高雄市政府青年局)(上圖為改造前、下圖為改造後)
君君有許多動漫周邊收藏，非常需要收納空間。Penny移動鞋櫃位置改變進屋動線，同時增高電視下的收納櫃，檯面還可放置電子鍋和收藏品。(圖片提供/高雄市政府青年局)(上圖為改造前、下圖為改造後)
　　Penny還在櫃上設置格狀層架，優點不僅可用於收納和展示收藏，同時也是貓咪們的立體跳台，讓愛貓有更多活動筋骨和睡懶覺的地方。看到小窩大改造後的成果，小娜直呼好感動，忙碌一天後，她終於可以不用繞過衣服和雜物，而是在家伸展放鬆，與貓咪共處悠閒時光。

　　包含小娜的居所在內，此次計畫所選出的10組案件，都是懷抱高雄夢，對生活環境有理念的小宅租屋青年。像是擁有大量漫畫和周邊收藏的宅系女孩君君（化名）；每天忙到天昏地暗、期待擁有放鬆空間的護理師雅雯（化名）；以及一直想要為房子翻身改造，卻不知該如何著手的套房族大偉（化名）等。改造過程先是「小宅實驗」個別與他們溝通，傾聽、瞭解遭遇到的現況和需求後，再著手進行。

護理師雅雯想要有一個遠離醫院高壓環境後的放鬆天地，所以採用粉色系、木地板、和柔和採光，回應居住者的生活需求。(圖片提供/高雄市政府青年局)(上圖為改造前、下圖為改造後)
護理師雅雯想要有一個遠離醫院高壓環境後的放鬆天地，所以採用粉色系、木地板、和柔和採光，回應居住者的生活需求。(圖片提供/高雄市政府青年局)(上圖為改造前、下圖為改造後)
　　「改裝前」到「改裝後」比較，可以看見經由空間規劃及家具更換，就能夠為生活品質帶來些變化，「運用地毯區隔空間，打造專屬的放鬆區域，也可以讓居家更舒適」Penny補充道。「設計」除了傳達藝術表現風格外，室內設計讓生活美學實際走進每個人家中，想瞭解更多軟件改裝秘訣及成功案例分享，可至YouTube「青年免費改造設計你的家」觀看系列影片，見證如何運用創意設計解決問題，創造空間的幸福魔法。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.10】

延伸閱讀

高市府首創雙引擎模式 加速推動岡山地區投資開發

可以不充電跑近3,000公里？Youtuber將特斯拉改成這樣

YouTube頻道「上班不要看」訂閱數還沒破百萬 網分析1原因

百萬Youtuber劉沛擔任遠傳一日店長　親身體會遠傳門市，用心服務的精神

相關新聞

青年局x小宅實驗 強強聯手打造風格小宇宙

無關房子大小，用設計力扭轉空間概念，即使租屋族或初入社會的小資男女，也可以打造出有風格的居家小宇宙。高市府青年局推出「青年租屋改造計畫」，攜手知名空間設計YouTuber「小宅實驗」，在10組案件中利用軟裝進行全能住宅大改造。

鼓山魚市場重啟 海景第一排的魚市物語

鄰近鼓山輪渡站，位於鼓山漁港東側的鼓山魚市場是高雄首座現代化魚市，見證過哈瑪星最繁榮時刻，隨著漁業重心從哈瑪星轉至前鎮漁港而熄燈。為活化鼓山魚市場成為新型態場域，高雄市政府啟動改造計畫，將其中的第一拍賣場整建活化為農漁精品展售中心，打造富有歷史意義的高雄海景第一排。

啓動全民任務 DigiWave 穿梭科技藝術浸界

今年2022 DigiWave以《啟動全民任務：未來.dw》為主題，即日起至10月23日於駁二藝術特區開展，與同期揭幕的台灣設計展相呼應，號召全民走入藝術元宇宙、化身數位復仇者，透過沉浸式互動體驗破解任務、拯救及探索未來世界的多重可能。

古早ㄟ高雄-封片珍郵特展

有人用文字、照片或電影回顧過去，也有人從集郵閱讀文史、收藏故事。由中華郵政股份有限公司郵政博物館主辦的「古早ㄟ高雄-封片珍郵特展（封片：信封及明信片之簡稱）」，即日起至10月30日於郵政博物館高雄館，展出在地集郵家顏博政先生40多年來，用心蒐集的實寄封及明信片等240件珍藏郵品，帶領大家感受日治時期高雄的美麗風情。

百年追尋 六龜枋寮秘境古道

從杉林區的枋寮溪谷經后山南稜到六龜里（今六龜），在日治時期臺灣堡圖中，曾記載這條連接楠梓仙溪和荖濃溪兩端的小路，過去，大武壠族往來兩地交易，漢人經此翻山越嶺前往臺南，1871年英國攝影家約翰・湯姆生的南臺灣行旅，也為此段古道留下珍貴的影像紀錄。古道因公路開發而逐漸被遺忘，透過步行探秘，爬梳荒煙蔓草間的人文遺跡、拜訪見證六龜繁華的池田屋和洪稛源商號，同時也感受秋高氣爽的南部里山之美。

美味的移動城堡 超人氣餐車大進擊

歐美風行的快餐車文化，如今也在高雄美食圈掀起風潮。裝載全套廚房設備的餐車突破時間與地點的限制，哪邊有人潮，就在哪裡烹調料理。本篇介紹3間遊走高雄各處的人氣餐車，海鮮炒飯、手切冰淇淋和Ｑ彈麻糬，讓你處處吃不停。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。