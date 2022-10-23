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鼓山魚市場重啟 海景第一排的魚市物語

聯合新聞網／ 高雄畫刊
改造後的鼓山魚市場以透明盒子為概念，用透光材料營造室內明亮感，白天、夜晚各有不同風情。(上圖：攝影/Carter、下圖：黃敬文)
改造後的鼓山魚市場以透明盒子為概念，用透光材料營造室內明亮感，白天、夜晚各有不同風情。(上圖：攝影/Carter、下圖：黃敬文)

【文/李定遠、攝影/Carter、黃敬文、圖片提供/高雄市政府海洋局、高雄市立歷史博物館、建築師趙建銘】

　鄰近鼓山輪渡站，位於鼓山漁港東側的鼓山魚市場是高雄首座現代化魚市，見證過哈瑪星最繁榮時刻，隨著漁業重心從哈瑪星轉至前鎮漁港而熄燈。為活化鼓山魚市場成為新型態場域，高雄市政府啟動改造計畫，將其中的第一拍賣場整建活化為農漁精品展售中心，打造富有歷史意義的高雄海景第一排。

　　「以前從清明到端午，每當捕黑鮪魚的大船入港，黑鮪魚就會排滿輪渡站旁邊的魚市空地，船家、賣魚的、開料亭和湊熱鬧的全部聚在一起，熱鬧不輸日本築地喔。」從小生長在鼓山的居民，即便聽長輩回憶這段過往，也很難把沒落已久，部分區域甚至變為停車場的鼓山魚市場，與當年盛況連結。

從日治時代開始，每年4到6月的黑鮪魚產季，遠洋漁船就會帶著撈捕的黑鮪魚到高雄魚市場交易。(圖片提供/高雄市立歷史博物館)
從日治時代開始，每年4到6月的黑鮪魚產季，遠洋漁船就會帶著撈捕的黑鮪魚到高雄魚市場交易。(圖片提供/高雄市立歷史博物館)
　　「日治時期打狗港漁業十分發達，在築港計畫實施前，就已供應鮮魚到臺南及其附近地帶，最遠還供應到台北、新竹等地。」市府海洋局表示。1912年打狗港第一期築港工程完工，在現今的鼓山漁港第一船渠開闢運河，並於運河東岸的湊町設立打狗魚市場，1920年打狗更名為高雄，魚市場也隨後改名為「高雄魚市場」。

鼓山魚市場過去曾是臺灣捕撈鮪魚、烏魚、鯊魚等魚貨重要集散地；照片拍攝於民國61年。(圖片提供/高雄市立歷史博物館)
鼓山魚市場過去曾是臺灣捕撈鮪魚、烏魚、鯊魚等魚貨重要集散地；照片拍攝於民國61年。(圖片提供/高雄市立歷史博物館)
　　當時大船、商賈絡繹不絕，濱線鐵道滿載各種貨物，哈瑪星進入黃金年代。高雄魚市場也同樣興盛，昭和初期對魚市場的介紹中，就提到當地鮪魚的捕獲量高達340萬斤、旗魚180萬斤，此外鯊魚、烏魚也是主要漁獲。看準遠洋漁業商機，1927年高雄州廳打造擁有完善製冰廠、冷凍廠、漁貨倉庫的高雄漁港，而高雄魚市場也在2年後搬遷至現址，即當時的新濱町二丁目10番地，結合事務所、競賣場(第一、二拍賣場為當時競賣場的一部分)、倉庫及附屬設備，是臺灣第一座現代化的魚市場。戰後高雄市漁會沿用漁港和市場設施，而高雄漁港和高雄魚市場，也依行政區分別改稱為鼓山漁港和鼓山魚市場。

鼓山魚市場有優美的荷蘭式磚砌法構造，建築師決定只加強防水，保留其原汁原味。(圖片提供/建築師趙建銘)
鼓山魚市場有優美的荷蘭式磚砌法構造，建築師決定只加強防水，保留其原汁原味。(圖片提供/建築師趙建銘)
　　曾經佔全臺近5成的遠洋漁業產量，鼓山魚市場在高雄漁港重心轉移後逐漸靜默。今年市府拍板翻修鼓山魚市場的第一拍賣場並改為「高雄農漁精品展售中心」，塵封多年的建築經由設計師「開箱」後，驚喜發現老建築獨有的魅力依然不減。坐擁270度的海景，通透挑高的空間感，以及荷蘭式磚砌法構造，都讓人忍不住駐足細細品味。

鼓山魚市場外牆使用的窯燒玻璃，營造出水的泡泡感，中間有空氣層能兼顧節能效果，透過光線反射可呈現不同的看海心情。(攝影/Carter)
鼓山魚市場外牆使用的窯燒玻璃，營造出水的泡泡感，中間有空氣層能兼顧節能效果，透過光線反射可呈現不同的看海心情。(攝影/Carter)
展售中心未來不僅販賣新鮮水產，也可提供現場料理美味海鮮餐點，以及在地青農產品、飲品、啤酒、揚物炸串等。(圖片提供/高雄市政府海洋局)
展售中心未來不僅販賣新鮮水產，也可提供現場料理美味海鮮餐點，以及在地青農產品、飲品、啤酒、揚物炸串等。(圖片提供/高雄市政府海洋局)
　　建築師趙建銘在原有建築構架中，加入新的建材元素，他指出：「設計重點在於讓看海可以變得更有趣！」，建物以透明盒子概念，以透光材料營造室內明亮感，白天、夜晚各有不同風情。藉由陶燒玻璃與雙層噴砂玻璃牆的搭配，讓海洋在光線推移中呈現多種色彩，反映不同的看海心情。晚間展售中心燈光從玻璃帷幕穿透出來照映在海面上，讓哈瑪星港灣再添浪漫新焦點。

鼓山魚市場歡迎民眾來看海購物，享用海景美食。(攝影/Carter)
鼓山魚市場歡迎民眾來看海購物，享用海景美食。(攝影/Carter)
　　從農漁精品展售區、海鮮料理區及餐飲休憩空間，未來展售中心將滿足農漁產品一站式購物需求，原第二拍賣場舊址規劃增建戶外濱海廣場，提供市民散步、遊逛休憩及觀賞高雄港第一港口渡輪來往的絕佳景點。農漁精品展售中心預計在10月下旬開幕，歡迎民眾來擁有老靈魂、新生命的魚市場看海購物，享用海景美食，再次喚回鼓山漁港的舊時榮光。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.10】

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