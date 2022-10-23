【文/王亭云、攝影/Carter、圖片提供/顏博政】

有人用文字、照片或電影回顧過去，也有人從集郵閱讀文史、收藏故事。由中華郵政股份有限公司郵政博物館主辦的「古早ㄟ高雄-封片珍郵特展（封片：信封及明信片之簡稱）」，即日起至10月30日於郵政博物館高雄館，展出在地集郵家顏博政先生40多年來，用心蒐集的實寄封及明信片等240件珍藏郵品，帶領大家感受日治時期高雄的美麗風情。

郵政博物館高雄館打造在地文教場域

於去（110）年12月開幕的郵博館高雄館，200多坪舒適新穎的空間，分為常設展區、特展區、體驗區與活動區，每半年規劃一次主題特展。館長鄭勝治說：「感謝集郵家顏博政樂於和大家分享，讓老一輩人重溫小時候日治時代風情，讓年輕人了解高雄蛻變過程，希望郵博館高雄館成為親子與學生假日休閒、平日學習的在地文教場館。」

協辦單位高雄市郵藝學會理事長郭玉燦，引用作家吳晟的話「要識土才會愛鄉！」他相信這次特展能讓人更認識高雄、更愛高雄。他認為，生命長度由不得你，我們只能增加生命的厚度，集郵就是一生中最好的嗜好！可以玩到很老，陶冶性情、讓生活豐富，如同文學家白先勇曾說：「閱讀、觀賞美學能增加生命厚度。」

郵博館高雄館空間舒適新穎，每半年規劃一次主題特展。(攝影/Carter)

集郵資歷逾40年 高雄相關收藏多達400張

此次展出的這些珍貴郵品距今約80-100年歷史，陽光或日光燈等光線都容易對它們造成傷害，現場照明為此特別降低亮度。顏博政是少數願意出借郵品展覽的集郵家，他出身臺南、在高雄落地生根長達50多年，從小就喜歡蒐集郵票，直至民國70年才正式踏入此領域，除了以前說集郵能儲蓄外，他更看重透過集郵結交朋友、增加知識的過程。

集郵家顏博政走在展區，指著每個收藏品、邊說著故事，他希望藉由這些郵品，讓更多人認識早期高雄發展史。(攝影/Carter) 因某次碰巧購入日本人持有的臺灣風景明信片收集簿，他心想：「有沒有辦法把臺灣所有日治時期的風景明信片都收集起來？」這個念頭他努力了40多年，到現在光是高雄的老明信片，就珍藏多達400張，此次剛好因郵博館高雄館邀請，以特展呈現高雄早期發展史，他也感到十分開心。

此次展出日治時期古早高雄珍貴郵品，目前收蔵一封由高雄旗後寄到廈門的臺灣民主國實寄封，上頭貼有當時臺灣民主國發行的第一版「獨虎郵票」。(圖片提供/顏博政；翻拍/Carter)

此封片上郵戳日期為1895年10月19日（明治28年），比日本政府10月24日於打狗成立第九臺灣郵便局，提早了五天，十分珍貴。(圖片提供/顏博政；翻拍/Carter)

絕無僅有的「孤品」 訴說獨一無二的故事

對顏博政來說，擁有代表唯一的「孤品」是最快樂的事！他最引以為傲的兩個珍藏在特展中都有展出。其中，1895年臺灣短暫成立「臺灣民主國」，當年發行共四版「獨虎郵票」，他收蔵一封由高雄旗後寄到廈門的臺灣民主國實寄封，上頭貼有臺灣民主國發行的第一版「獨虎郵票」。另一個珍藏是封片上郵戳日期為1895年10月19日（明治28年），比日本政府10月24日於打狗（高雄舊稱）成立第一個郵局「第九臺灣郵便局」，提早了五天，推測可能為信寄到打狗時，郵局尚未成立，因此相關人員先蓋了之前日期的郵戳，比官方成立郵局的時間提早了五天，「說不定有可能是高雄市最早的第一封信。」顏博政說。

郵博館高雄館去年12月開幕，是親子與學生假日休閒、平日學習的好地方。(攝影/Carter)

為大家留下故事 有快樂充實、也有感嘆

走在展區、看著一張張珍貴收藏，顏博政講故事講得起勁，打狗歷史栩栩如生重現眼前！在集郵與收藏老明信片過程中，他也同時研究文史，很多時候會發現官方文獻未記載的故事，讓他覺得充實又有趣，但他也感嘆，許多早期美麗建築，大多數已不復見，只能從這些收藏品裡回憶當時。

一生中花了許多時間與金錢在集郵，也從中獲得許多快樂，當採訪到了尾聲，詢問他是否仍繼續集郵？他搖了搖頭說：「不了。」他提到，畢竟年紀大了，集郵現在也漸漸沒落了，目前規劃在眾多收藏品中，僅會繼續保留關於臺灣的珍貴郵品，為大家留下這些不應該被遺忘的故事。

• 古早ㄟ高雄-封片珍郵特展

時間：10月30日前，09：00~17:00，週一休館

地點：高雄市三民區建國三路2-2號2樓

網站：郵政博物館高雄館

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.10】