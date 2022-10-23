美味的移動城堡 超人氣餐車大進擊

【文/李曉萍、攝影/Cindy Lee】

歐美風行的快餐車文化，如今也在高雄美食圈掀起風潮。裝載全套廚房設備的餐車突破時間與地點的限制，哪邊有人潮，就在哪裡烹調料理。本篇介紹3間遊走高雄各處的人氣餐車，海鮮炒飯、手切冰淇淋和Ｑ彈麻糬，讓你處處吃不停。

浮誇系海鮮炒飯 激飢叫海鮮

熱滾滾油鍋裡，小卷盡情翻滾、軟殼蟹旋轉出誘惑的金黃色，主廚嘉煌手不停歇，大火上甩出粒粒分明、均勻沾裹蛋液或墨魚汁的炒飯，香氣爆發逼得人飢腸轆轆，無論衝浪板上的菜單寫什麼，只想全部點一輪。

粒粒分明的炒飯全靠不斷累積的真功夫，運用腕力快速甩鍋，讓白飯在深鍋中快速旋轉，均勻裹上醬汁。(攝影/Cindy Lee) 「墨魚炒飯」以新鮮墨囊加米酒製成醬汁拌炒，盛產小卷的夏季，還會選用澎湖船上的現燙小卷，鮮Ｑ彈牙更加倍。(攝影/Cindy Lee) 嘉煌是半個澎湖人，從小跟著父母在菜市場賣海產、到漁港批貨，練一手挑選魚貨、處理海鮮的好本領，後來到親戚的海產店工作，學有所成後決定自己創業，與郁珊共同經營「激飢叫海鮮」餐車。從創業初期的宅配冷凍水產，到現在的行動海鮮料理亭，嘉煌最注重的是真材實料，每日凌晨到前鎮漁港挑選新鮮漁貨，依據食材擬定菜單，出車前一天晚上才開放訂餐，老顧客也總有新驚喜，鮮蝦粉絲煲、酥炸比目魚、軟殼蟹割包等都是可遇不可求的隱藏版菜單。

嘉煌用高級料理的態度掌廚，搭配海鮮的炒飯各有講究。酥炸軟殼蟹搭配的金沙炒飯也不簡單，得先將鹹蛋黃翻炒到冒泡，再加入蛋液和白飯拌炒，相當費工。(攝影/Cindy Lee) 「我們的海鮮比較浮誇，螃蟹直接放整隻，小卷也要全家出動。」郁珊一邊豪邁地說，一邊將剛起鍋的飛魚卵香腸炒飯裝盒，再加上滿滿兩大匙飛魚卵，用料絲毫不手軟。「金沙軟殼蟹炒飯」也是招牌餐點之一，新鮮軟殼蟹是基本元素，使用自己調的麵糊則是鎖住鮮味的秘訣，大口咬下，酥香脆口、鮮甜噴汁，難怪養出一票海鮮粉死忠跟隨。

林宝田不定期推出新口味冰淇淋，人氣泰奶富含濃郁茶香和厚實奶味，香蕉巧克力則是近期竄起的新星。(攝影/Cindy Lee)

一秒到新加坡 川田手切冰淇淋

電動腳踏車拉著清爽可愛的冰淇淋車，Ｑ版魚尾獅瞇瞇笑著，為來自新加坡的人氣小吃形象代言。

「川田手切冰淇淋」與老闆林宝田的年少回憶有關。林宝田自軍人職退伍後，尋思中年創業的機會，回想起自己國中時曾到新加坡唸書，最愛吃手切冰淇淋消暑，他觀察到高雄沒有這項甜品，於是從記憶中擷取味道，摸索出手切冰淇淋的樣貌。

「川田手切冰淇淋」人氣超旺，常榮登市集中第一個掛出完售牌的攤車。(攝影/Cindy Lee) 手切冰淇淋看似輕鬆，其實極需力氣和技巧，利用槓桿原理加上身體的重量壓切，才能俐落下刀且不讓冰淇淋變形。(攝影/Cindy Lee) 冰淇淋原物料選自國內大廠牌，特別挑出香氣濃郁又不會太甜的口味，泰奶、榴槤、瑞士巧克力、彈珠汽水等都相當受歡迎。至於冰淇淋外層的威化餅，林宝田問過十幾間廠商都無法製作，乾脆自己開發，他自信的說：「餅乾才是靈魂。」自製威化餅口感薄脆，咀嚼之間慢慢溢散焦糖香，無論搭配哪種口味冰淇淋，都有無敵星星加持的效果。接過現切冰淇淋，掌心傳來厚實冰磚的低溫，嘴裡咬著喀滋喀滋的脆餅，沁涼甜香竄入心扉，瞬間化解高雄的炙熱艷陽。

家傳古早味 正月初一手作麻糬

以為「粿」就是年節拜拜時，媽媽在傳統市場買回家的老派點心嗎？「正月初一手作麻糬」製作的粿及麻糬，顛覆你對傳統點心的印象。迷你版紅龜粿模樣討喜，剛剛好的微甜不膩、剛剛好的滿足，吃完一個，甜點胃還有空間再品嚐同樣小巧的草仔粿和芋頭巧。

清新和風木作小攤車後方，藍淯柔正熟練地捏出一顆顆圓滾飽滿的麻糬，再由先生接手，包裝成可愛的三角飯糰形狀，兩人合作無間。(攝影/Cindy Lee) 餐車主藍淯柔回憶道，炊粿賣粿的手藝從阿嬤傳承給媽媽，手工粿除了自家在傳統市場販售，也批發給親戚販售。淯柔新婚生小孩那年，工作室因故需整修翻新，而父母逐漸年邁，家人詢問她是否願意接手，從事婚紗業美術設計的淯柔一開始有些抗拒，但媽媽不願傳統味道消失的不捨感染到她，決定和先生一起努力，找出傳統點心的另類出路。餐車以淯柔母親的農曆生日「正月初一」命名，蘊涵延續的心意與對母親的情感。

手作麻糬和改良版的粿，各年齡層的接受度都相當高。(攝影/Cindy Lee) 手工麻糬以純糯米製作，Ｑ彈不黏牙。芋頭巧吃得到口感綿密的芋頭塊。草仔粿捨棄方便快速的色素或草粉，以天然鼠麴草汁製作，外皮黏性佳、軟Ｑ帶勁，淡淡草葉清香包裹爽脆鹹香的餡料，添一份春天的清爽氣息，淯柔說：「連草仔粿裡面包的高麗菜都要手工切絲，因為阿嬤覺得人工和機器切菜口感有差，媽媽又堅持遵照阿嬤的做法。」

「正月初一手作麻糬」並非只靠外型包裝的網美派，承襲兩代人的古早味，真材實料純手作才是圈粉無數的關鍵。

• 激飢叫海鮮

時間地點：公布於臉書和IG

FB：激飢叫海鮮

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• 川田手切冰淇淋

電話：0927-357010

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• 正月初一手作麻糬

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【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.10】