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「山海商號」開箱90年老街屋 職人選物X文創物產展現品味日常

聯合新聞網／ 高雄畫刊
《山海商號‧紅磚街屋》不僅是地方物產設計展，也是物產直賣所。(圖片提供/高雄市政府文化局)
《山海商號‧紅磚街屋》不僅是地方物產設計展，也是物產直賣所。(圖片提供/高雄市政府文化局)

【文/李瑰嫻、圖片提供/高雄市政府文化局】

　　擁有90年歷史的《山海商號‧紅磚街屋》是哈瑪星僅剩的昭和時期街屋。今年8月首度對外開放，以「地方物產設計」為題，集結高雄山、海、平原特色物產和限定旬味商品及體驗活動。10月配合設計展，再推出「家。記憶」質感選物展，精選職人手作生活工藝，猶如來到京都老街，展現新濱町歷史風華。

　　昭和時代的哈瑪星，是高雄最繁榮的船舶運輸中心，街廓中留下許多展現歲月風華的老建築和文化特色。而位在鼓山一路的連棟紅磚建築，是日治時期碩果僅存的紅磚街屋。高雄市政府修復建築後，以《山海商號‧紅磚街屋》之名在90年後首度開放，展示高雄各地的設計物產，並提供各種體驗活動，打造「臺灣常民生活場域直賣所」，用設計力量展現港都包山包海的物產特色。

「家。記憶」日常工藝展，嚴選職人手作、地方物產及生活器物，展現物產設計新浪潮。(圖片提供/高雄市政府文化局)
「家。記憶」日常工藝展，嚴選職人手作、地方物產及生活器物，展現物產設計新浪潮。(圖片提供/高雄市政府文化局)
　　紅磚街屋在哈瑪星最早發展的新濱町落成啟用。這幢由南部青果批發商楊家所建造的2層樓建築，外牆為清水紅磚，屋頂女兒牆設計圓弧造型與日出紋飾，保留昭和時代的家屋建築風格。當時二樓作為生活起居，一樓則出租作為店面，批發販售蔬果雜糧和肥料，也從事海陸運輸。

　　紅磚街屋保留昭和年代常民生活風景，與往昔物產批發的背景相呼應，新生的《山海商號‧紅磚街屋》規劃為地方物產設計所，從高雄的山、海、平原匯集而來，超過300項特色風土物產，有蚵仔寮野生烏魚子、旗山金釀香蕉果醋、茂林紅藜到那瑪夏南沙魯梅果醬等，並透過青年品牌包裝和設計力量突顯風格。另外，還邀請食物設計師江舟航研發的限定點心禮盒、小露吃義式冰淇淋等30項限定商品。

　　透過包裝和產品內容的再設計，翻轉農漁物產風貌，許多參觀街屋的民眾表示，第一眼很容易被精美包裝吸引，仔細查看商品後，更會被高雄豐富的特色物產，以及小農們的堅持打動。

「小島紀行」香氛產品，展現香氣與竹編的線條呼應(左)；臺中大甲的藺草手工編織工藝品(右)。(圖片提供/高雄市政府文化局)
「小島紀行」香氛產品，展現香氣與竹編的線條呼應(左)；臺中大甲的藺草手工編織工藝品(右)。(圖片提供/高雄市政府文化局)
　　來山海商號不只購物，也可以體驗活動，聽設計界名人講座和小型音樂會。從10月開始，主辦單位也推出以「家。記憶」為主題的日常工藝展，展出5組藝術生活化的職人手作選物，從地方物產到生活器物，讓常民家族生活的品味風貌被豐富展現，並邀請「自然花開生活案內所」帶來生活選物，如臺中大甲的三代傳承的天然藺草手工編織，及竹編工藝與香氛結合的品牌「筑子」、藝術家陳穎亭的植物與鐵鏽染、「浮繞Furao」的羊毛氈創作，透過有氣味的體驗、手感的觸摸、日常的食器用品與生活道具等，觸動五感的觀展經驗，賦予物產不同的演繹方式。

　　在觸動歷史記憶的老場域，透過設計物產和職人工藝，開啟歷史街屋的不同想像。走進《山海商號‧紅磚街屋》，在設計力帶動下穿越臺灣庶民生活的想像時空，感受港都風土的美好，以及城市與家的記憶和溫度。

• 山海商號‧紅磚街屋

地址：高雄市鼓山區濱海一路2、4、6、6-1號及鼓山一路7號

日期：即日起至10月30日

時間：週一至週四10：00〜18：00，週五至週日及國定假日10：00〜20：00

網站：https://twdesign.tw/exhibition-view/7

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.10】

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