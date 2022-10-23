快訊

滿足口欲又能防止血糖飆升 營養師教怎麼吃點心可控制血糖

一周數位爆報／秒看蘋果新舊iPad全面變貴、你適合買iPad 10嗎？

波蘭油輪二副姚妙舟之死 見證當年台灣的陸洋兩套標準

霸氣！22組貨櫃擺陣 展現台灣設計力

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」，以壯觀的22組40呎貨櫃為載體擺列成陣，向世界綻放設計能量。(圖片提供/高雄市政府文化局)
「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」，以壯觀的22組40呎貨櫃為載體擺列成陣，向世界綻放設計能量。(圖片提供/高雄市政府文化局)

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、圖片提供/高雄市政府文化局】

　　「2022台灣設計展」設計中島上，22組貨櫃圍成圓圈，像是聚首在意見交流，也像對外在發散能量。貨櫃由22組策展團隊進駐，每個貨櫃，都打開了不一樣的設計之窗。

「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-永真急制 Workshop《假平面》。(攝影/Carter)
「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-永真急制 Workshop《假平面》。(攝影/Carter)
　　平面設計聶永真、環境景觀設計吳書原、探索自然風格的「種籽設計」、服裝設計師周裕穎、葛萊美獎唱片設計李政瀚……各領域知名設計師與策展團隊共襄盛舉，針對建築、平面、音樂、時尚、公益等主題，在「台灣設計設計台灣X 22組台灣設計力」22組貨櫃中盡情發揮，共同呈現了台灣設計的過去、現在以及未來，不管你順時針走、逆時針走，都能盡情瀏覽臺灣各領域的設計面貌。

「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-太研設計 吳書原《島嶼之野》。(攝影/Carter)
「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-太研設計 吳書原《島嶼之野》。(攝影/Carter)
「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-柏成設計 JC Architecture 邱柏文《到太空住一晚》。(攝影/Carter)
「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-柏成設計 JC Architecture 邱柏文《到太空住一晚》。(攝影/Carter)
　　每貨櫃一「開箱」，都可能瞬間讓你抽離現實！專注於環境景觀設計的吳書原帶來《島嶼之野》，從海拔0到2500公尺，將臺灣這座島嶼的豐富地景放入貨櫃當中，參觀者在封閉式空間中探索各式地形的野生植物之美，感受沉浸式的叢林探險。室內設計師邱柏文的《到太空住一晚》想像未來太空旅店的住宿體驗，空間中各種奇幻巧思的背後，也讓人思考在那天到來的時候，我們可以一起做些什麼？。

「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-鄒駿昇《裝在盒子裏的風景》。(攝影/Carter)
「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-鄒駿昇《裝在盒子裏的風景》。(攝影/Carter)
「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-樸實創意Ｘ中間研究室 Midroom《38 d Studio》。(攝影/Carter)
「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-樸實創意Ｘ中間研究室 Midroom《38 d Studio》。(攝影/Carter)
　　呼應貨櫃裝載貨物的特性，貨櫃中滿是創意。插畫家鄒駿昇的作品《裝在盒子裏的風景》每幅作品都是個盒子，打開盒蓋究竟會出現什麼故事和畫面，予人無限想像。「我喜歡帶有時間感的調性，以細緻的線條堆砌出某種熟悉的氛圍，創造一個讓人想走進去的故事場景。」他解釋道。曾共同策劃多檔藝文展演，設計工作室「樸實創意」與「中間研究室」再次攜手，藉由《38 d Studio》將貨櫃打造為「視聽室」，透過個人視聽的型式，以高雄開發最早的鹽埕區作為設計起點，一路到38區，展開探索城市的未來藍圖。

「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」- JUST IN XX 周裕穎《時尚嚮島》。(攝影/Carter)
「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」- JUST IN XX 周裕穎《時尚嚮島》。(攝影/Carter)
「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-李政瀚《用設計為音樂做旁白-八歌浪X時代唱片包裝設計》。(攝影/Carter)
「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」-李政瀚《用設計為音樂做旁白-八歌浪X時代唱片包裝設計》。(攝影/Carter)
　　「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」展區，邀請22組跨領域的臺灣策展團隊，展現海洋首都高雄的氣魄。當您沉浸在創意的浪潮中，夕陽從海岸線彼端西沉時，夜晚的設計重頭戲才正要登場。

　　主辦單位特別邀請FREES創意總監馮建彰負責整體燈光與氛圍設計，獨立垂直向上的矩陣光柱，象徵台灣設計力的出口創意，運用光影漸變的流動展現夢想的交流，呈現台灣設計經濟力。高雄灣岸夜間氣候舒適宜人，參觀者可在中央「中島酒吧」的環形光帶中休息，也可欣賞充滿未來感的「光之展演」，聆聽音樂創作者盧律銘、曼達製作專屬的音樂，在前衛的節奏中進入聲光的奇幻境地。

由FREES創意總監馮建彰負責整體燈光與氛圍設計，在貨櫃展場與整座中島設計點燈，創造近未來的氛圍。(圖片提供/高雄市政府文化局)
由FREES創意總監馮建彰負責整體燈光與氛圍設計，在貨櫃展場與整座中島設計點燈，創造近未來的氛圍。(圖片提供/高雄市政府文化局)
　　貨櫃，是高雄港中的慣常風景，這次「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」展區，再一次詮釋了貨櫃的意象，將裡頭裝滿「台灣設計」，也讓「設計台灣」的能量自信發散。無論白天或黑夜，在音樂和奇幻的燈光中，設計力彼此呼應、循環，在這個完美的圓形陣式裡，宣告臺灣設計向世界出發。

• 台灣設計設計台灣X22組台灣設計力

日期：2022年9月30日〜10月23日

時間：週一〜週四 11:00~20:00，週五、六、日及國定假日11:00〜22:00

地點：高雄蓬萊商港區，設計中島 8號碼頭

網站：https://twdesign.tw/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.10】

延伸閱讀

行李箱丟家門口 高雄回收老翁打開驚見內藏8萬元

AirAsia將復飛台北、高雄到吉隆坡航班 單程3,030元起

高雄爛醉男嗨到破壞包廂桌椅 警方到場還亂譙五字經

秋日饗宴！10月23日帶著毛孩到高雄凹子底森林公園野餐去

相關新聞

青年局x小宅實驗 強強聯手打造風格小宇宙

無關房子大小，用設計力扭轉空間概念，即使租屋族或初入社會的小資男女，也可以打造出有風格的居家小宇宙。高市府青年局推出「青年租屋改造計畫」，攜手知名空間設計YouTuber「小宅實驗」，在10組案件中利用軟裝進行全能住宅大改造。

鼓山魚市場重啟 海景第一排的魚市物語

鄰近鼓山輪渡站，位於鼓山漁港東側的鼓山魚市場是高雄首座現代化魚市，見證過哈瑪星最繁榮時刻，隨著漁業重心從哈瑪星轉至前鎮漁港而熄燈。為活化鼓山魚市場成為新型態場域，高雄市政府啟動改造計畫，將其中的第一拍賣場整建活化為農漁精品展售中心，打造富有歷史意義的高雄海景第一排。

啓動全民任務 DigiWave 穿梭科技藝術浸界

今年2022 DigiWave以《啟動全民任務：未來.dw》為主題，即日起至10月23日於駁二藝術特區開展，與同期揭幕的台灣設計展相呼應，號召全民走入藝術元宇宙、化身數位復仇者，透過沉浸式互動體驗破解任務、拯救及探索未來世界的多重可能。

古早ㄟ高雄-封片珍郵特展

有人用文字、照片或電影回顧過去，也有人從集郵閱讀文史、收藏故事。由中華郵政股份有限公司郵政博物館主辦的「古早ㄟ高雄-封片珍郵特展（封片：信封及明信片之簡稱）」，即日起至10月30日於郵政博物館高雄館，展出在地集郵家顏博政先生40多年來，用心蒐集的實寄封及明信片等240件珍藏郵品，帶領大家感受日治時期高雄的美麗風情。

百年追尋 六龜枋寮秘境古道

從杉林區的枋寮溪谷經后山南稜到六龜里（今六龜），在日治時期臺灣堡圖中，曾記載這條連接楠梓仙溪和荖濃溪兩端的小路，過去，大武壠族往來兩地交易，漢人經此翻山越嶺前往臺南，1871年英國攝影家約翰・湯姆生的南臺灣行旅，也為此段古道留下珍貴的影像紀錄。古道因公路開發而逐漸被遺忘，透過步行探秘，爬梳荒煙蔓草間的人文遺跡、拜訪見證六龜繁華的池田屋和洪稛源商號，同時也感受秋高氣爽的南部里山之美。

美味的移動城堡 超人氣餐車大進擊

歐美風行的快餐車文化，如今也在高雄美食圈掀起風潮。裝載全套廚房設備的餐車突破時間與地點的限制，哪邊有人潮，就在哪裡烹調料理。本篇介紹3間遊走高雄各處的人氣餐車，海鮮炒飯、手切冰淇淋和Ｑ彈麻糬，讓你處處吃不停。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。