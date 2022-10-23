「2022台灣設計展」設計大浪席捲登岸

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、圖片提供/高雄市政府文化局】

滿載設計能量的高雄，隨著「2022台灣設計展」在主展場蓬萊商港區開幕，迎來最高潮，讓台灣設計力搖擺世界。主展場蓬萊商港區，象徵昔日高雄「經濟中島」過渡為「設計中島」，現場規劃十大展區，跨越歷史與未來、現實和虛擬實境，迎接來自八方的設計創意進港。

2022 台灣設計展主視覺設計以廣闊的藍色大海、層層堆疊擴散的浪紋，展現高雄熱情海派的城市特質。(圖片提供/高雄市政府文化局) 拿起「設計中島」地圖，歡迎一同登島，成為設計島民！(圖片提供/高雄市政府文化局) 穿上輕便的鞋子，準備跨越大港橋前進設計中島，中島上最引人注目的，首推22組白色貨櫃擺列成陣的「台灣設計設計台灣X 22組台灣設計力」。邀請22組臺灣策展團隊，透過不同領域詮釋台灣設計，每一個貨櫃都是開啟新視野的創意展場。此外當夕陽西下，隱藏版的第23組設計閃耀登場，設計師馮建彰總監為貨櫃擺陣以及整座中島，利用光照再設計，宛如擎天投射的光之展演，創造未來世界的無限想像。

不朽青春展覽：一窺港都青春世代的舞台。(攝影/Carter) 針對次世代創作者的「不朽青春」與「青春限動」展覽，分別在棧5與棧6庫展出。「不朽青春」邀集50位青年創作者解放設計魂，同場加映高中職學生參與的青春快閃活動，南方時尚伸展臺展現青春大無畏。「青春限動」匯聚跨領域35組創意代表，集結臺日韓10位工業設計師，創造不同願景想像！在人手一機的資訊爆炸時代，一如崛起的社群和限時動態，設計創作也打破地理疆界即時交流。結合網路多媒體的創作，開啟亞洲青春濾鏡，悠遊串流時代新風格。

青春限動展覽：在限動索引中，創造即時資訊串流及互動。(攝影/Carter) 以中島為時空節點，準備穿越虛擬元宇宙！「LOG ING — 登入元宇宙」以視覺、內容、體感融合打造大型沈浸空間，邀請參觀者一同登入連結。 另外高雄一年一度的科技藝術盛會「2022 DigiWave」今年也加入設計展，帶來更衝擊感官的精彩作品。以「啟動全民任務：未來.dw」為題，參觀者必須化身網路角色過關拯救世界，從虛實交錯的互動任務看見虛擬空間的美麗新世界。

「LOG ING Login」展覽：邀你一起投身數位登入元宇宙。(攝影/Carter) 融入高雄特有的大港文化，今年設計展特別邀請多位以南方為據點的策展人，展現獨特的地域觀點。展覽主題也融入城市元素，像是呈現「高雄製造」魅力的「MAKE PRO 創造之城-高雄」、「高雄產生」主題展，以及關於海港城市設計的「未來巡航」、強調永續轉型的「未來轉變中」，透過多重面向，探索設計和城市、生活的種種關係。

主辦單位在設計中島設置「中島酒吧」，作為參觀者休息用餐，彼此交流意見的共振發信地。(攝影/Carter) 從白天的十大必看展覽，到夜晚光之展演的聲光演出，在設計中島悠遊生活美學，與各種創意靈光產生共鳴。走一整天逛累了，還可以到「中島酒吧」點杯飲料休息。由高雄策展的部分9月30日開島即登場，台灣設計展中央展區則於10月7日開展，請準備好迎接設計大浪，一起衝設計，擴散臺灣的創意能量吧！

• 2022台灣設計展 設計中島

時間：9月30日～10月23日

地點：高雄蓬萊商港區 設計中島

時間：週一〜週四 11:00~20:00，週五、六、日及國定假日11:00〜22:00

費用：免費入場

官網：https://twdesign.tw/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.10】