快訊

滿足口欲又能防止血糖飆升 營養師教怎麼吃點心可控制血糖

一周數位爆報／秒看蘋果新舊iPad全面變貴、你適合買iPad 10嗎？

波蘭油輪二副姚妙舟之死 見證當年台灣的陸洋兩套標準

「2022台灣設計展」設計大浪席捲登岸

聯合新聞網／ 高雄畫刊
台灣設計展主會場蓬萊港區，將過往高雄港「經濟中島」的角色徹底翻轉成「設計中島」，讓設計海濤席捲登岸。(圖片提供/高雄市政府文化局)
台灣設計展主會場蓬萊港區，將過往高雄港「經濟中島」的角色徹底翻轉成「設計中島」，讓設計海濤席捲登岸。(圖片提供/高雄市政府文化局)

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、圖片提供/高雄市政府文化局】

　　滿載設計能量的高雄，隨著「2022台灣設計展」在主展場蓬萊商港區開幕，迎來最高潮，讓台灣設計力搖擺世界。主展場蓬萊商港區，象徵昔日高雄「經濟中島」過渡為「設計中島」，現場規劃十大展區，跨越歷史與未來、現實和虛擬實境，迎接來自八方的設計創意進港。

2022 台灣設計展主視覺設計以廣闊的藍色大海、層層堆疊擴散的浪紋，展現高雄熱情海派的城市特質。(圖片提供/高雄市政府文化局)
2022 台灣設計展主視覺設計以廣闊的藍色大海、層層堆疊擴散的浪紋，展現高雄熱情海派的城市特質。(圖片提供/高雄市政府文化局)
拿起「設計中島」地圖，歡迎一同登島，成為設計島民！(圖片提供/高雄市政府文化局)
拿起「設計中島」地圖，歡迎一同登島，成為設計島民！(圖片提供/高雄市政府文化局)
　　穿上輕便的鞋子，準備跨越大港橋前進設計中島，中島上最引人注目的，首推22組白色貨櫃擺列成陣的「台灣設計設計台灣X 22組台灣設計力」。邀請22組臺灣策展團隊，透過不同領域詮釋台灣設計，每一個貨櫃都是開啟新視野的創意展場。此外當夕陽西下，隱藏版的第23組設計閃耀登場，設計師馮建彰總監為貨櫃擺陣以及整座中島，利用光照再設計，宛如擎天投射的光之展演，創造未來世界的無限想像。

不朽青春展覽：一窺港都青春世代的舞台。(攝影/Carter)
不朽青春展覽：一窺港都青春世代的舞台。(攝影/Carter)
　　針對次世代創作者的「不朽青春」與「青春限動」展覽，分別在棧5與棧6庫展出。「不朽青春」邀集50位青年創作者解放設計魂，同場加映高中職學生參與的青春快閃活動，南方時尚伸展臺展現青春大無畏。「青春限動」匯聚跨領域35組創意代表，集結臺日韓10位工業設計師，創造不同願景想像！在人手一機的資訊爆炸時代，一如崛起的社群和限時動態，設計創作也打破地理疆界即時交流。結合網路多媒體的創作，開啟亞洲青春濾鏡，悠遊串流時代新風格。

青春限動展覽：在限動索引中，創造即時資訊串流及互動。(攝影/Carter)
青春限動展覽：在限動索引中，創造即時資訊串流及互動。(攝影/Carter)
　　以中島為時空節點，準備穿越虛擬元宇宙！「LOG ING — 登入元宇宙」以視覺、內容、體感融合打造大型沈浸空間，邀請參觀者一同登入連結。 另外高雄一年一度的科技藝術盛會「2022 DigiWave」今年也加入設計展，帶來更衝擊感官的精彩作品。以「啟動全民任務：未來.dw」為題，參觀者必須化身網路角色過關拯救世界，從虛實交錯的互動任務看見虛擬空間的美麗新世界。

「LOG ING Login」展覽：邀你一起投身數位登入元宇宙。(攝影/Carter)
「LOG ING Login」展覽：邀你一起投身數位登入元宇宙。(攝影/Carter)
　　融入高雄特有的大港文化，今年設計展特別邀請多位以南方為據點的策展人，展現獨特的地域觀點。展覽主題也融入城市元素，像是呈現「高雄製造」魅力的「MAKE PRO 創造之城-高雄」、「高雄產生」主題展，以及關於海港城市設計的「未來巡航」、強調永續轉型的「未來轉變中」，透過多重面向，探索設計和城市、生活的種種關係。

主辦單位在設計中島設置「中島酒吧」，作為參觀者休息用餐，彼此交流意見的共振發信地。(攝影/Carter)
主辦單位在設計中島設置「中島酒吧」，作為參觀者休息用餐，彼此交流意見的共振發信地。(攝影/Carter)
　　從白天的十大必看展覽，到夜晚光之展演的聲光演出，在設計中島悠遊生活美學，與各種創意靈光產生共鳴。走一整天逛累了，還可以到「中島酒吧」點杯飲料休息。由高雄策展的部分9月30日開島即登場，台灣設計展中央展區則於10月7日開展，請準備好迎接設計大浪，一起衝設計，擴散臺灣的創意能量吧！

• 2022台灣設計展 設計中島

時間：9月30日～10月23日

地點：高雄蓬萊商港區 設計中島

時間：週一〜週四 11:00~20:00，週五、六、日及國定假日11:00〜22:00

費用：免費入場

官網：https://twdesign.tw/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.10】

延伸閱讀

AirAsia將復飛台北、高雄到吉隆坡航班 單程3,030元起

高雄爛醉男嗨到破壞包廂桌椅 警方到場還亂譙五字經

秋日饗宴！10月23日帶著毛孩到高雄凹子底森林公園野餐去

高雄特貿三千億開發案 鳴槍

相關新聞

青年局x小宅實驗 強強聯手打造風格小宇宙

無關房子大小，用設計力扭轉空間概念，即使租屋族或初入社會的小資男女，也可以打造出有風格的居家小宇宙。高市府青年局推出「青年租屋改造計畫」，攜手知名空間設計YouTuber「小宅實驗」，在10組案件中利用軟裝進行全能住宅大改造。

鼓山魚市場重啟 海景第一排的魚市物語

鄰近鼓山輪渡站，位於鼓山漁港東側的鼓山魚市場是高雄首座現代化魚市，見證過哈瑪星最繁榮時刻，隨著漁業重心從哈瑪星轉至前鎮漁港而熄燈。為活化鼓山魚市場成為新型態場域，高雄市政府啟動改造計畫，將其中的第一拍賣場整建活化為農漁精品展售中心，打造富有歷史意義的高雄海景第一排。

啓動全民任務 DigiWave 穿梭科技藝術浸界

今年2022 DigiWave以《啟動全民任務：未來.dw》為主題，即日起至10月23日於駁二藝術特區開展，與同期揭幕的台灣設計展相呼應，號召全民走入藝術元宇宙、化身數位復仇者，透過沉浸式互動體驗破解任務、拯救及探索未來世界的多重可能。

古早ㄟ高雄-封片珍郵特展

有人用文字、照片或電影回顧過去，也有人從集郵閱讀文史、收藏故事。由中華郵政股份有限公司郵政博物館主辦的「古早ㄟ高雄-封片珍郵特展（封片：信封及明信片之簡稱）」，即日起至10月30日於郵政博物館高雄館，展出在地集郵家顏博政先生40多年來，用心蒐集的實寄封及明信片等240件珍藏郵品，帶領大家感受日治時期高雄的美麗風情。

百年追尋 六龜枋寮秘境古道

從杉林區的枋寮溪谷經后山南稜到六龜里（今六龜），在日治時期臺灣堡圖中，曾記載這條連接楠梓仙溪和荖濃溪兩端的小路，過去，大武壠族往來兩地交易，漢人經此翻山越嶺前往臺南，1871年英國攝影家約翰・湯姆生的南臺灣行旅，也為此段古道留下珍貴的影像紀錄。古道因公路開發而逐漸被遺忘，透過步行探秘，爬梳荒煙蔓草間的人文遺跡、拜訪見證六龜繁華的池田屋和洪稛源商號，同時也感受秋高氣爽的南部里山之美。

美味的移動城堡 超人氣餐車大進擊

歐美風行的快餐車文化，如今也在高雄美食圈掀起風潮。裝載全套廚房設備的餐車突破時間與地點的限制，哪邊有人潮，就在哪裡烹調料理。本篇介紹3間遊走高雄各處的人氣餐車，海鮮炒飯、手切冰淇淋和Ｑ彈麻糬，讓你處處吃不停。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。