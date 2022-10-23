攀上「大樹宇宙」 在城市傾聽自然

【文/李瑰嫻、攝影/Carter】

駁二藝術特區的濃密綠蔭間，出現一座與榕樹共築的裝置藝術「大樹宇宙-愛河森林慢板」，在360度纏繞枝椏迴旋的開放式步道引導下，緩步登上樹梢，眺望港區明媚風景，吹風看樹、觀察光影荏苒變化，擁抱都會生活中難得的慢時光。

「大樹宇宙」和「椅子樂譜」彼此相鄰、互相呼應，展現人與自然、樹木在生與死之間的關係。(攝影/Carter) 有多久沒有放慢步調，感受身邊的微風和光影，和大自然對話？藝術家顏名宏在駁二大義公園打造環境裝置藝術「大樹宇宙」，貼緊大樹的枝幹和紋理，穿越枝葉間隙打造曲徑步道，讓人們透過和綠植的近距離接觸，感受生態撫慰人心的力量。

同樣位於大義公園的「椅子樂譜」，將上千把從高雄各學校收集而來的舊椅組成半圓形結構，喚起人們的共同回憶。(攝影/Carter) 「大樹宇宙」為相鄰作品「椅子樂譜」的姊妹作，顏名宏在製作「椅子樂譜」時，被一旁枝繁葉茂、樹冠呈半圓形的榕樹所吸引，決定把這株自然生長的榕樹當作主角，結合自然和公共藝術，為都市生活打造一個有機的慢空間。

以盤根錯節的樹下為起點，S形步道動線引導人們往樹梢漫步向上，清新芬多精隨著微風蕩漾，而篩落枝椏間的光影靈動閃爍，散發出盎然生機。「這是一條樹枝之間的散步道。」顏名宏說：「我們通常從下方，或遠距離欣賞樹，卻沒有在空中行走的經驗。」由內往外觀察，茂密生長的葉子彷彿煙花，漫射的光線彷彿與大樹對話，充滿自然靈性。

大樹宇宙為沿著榕樹自然生長構成的美學與生態系統，展開城市中探索自然的慢板生活。(攝影/Carter) 穿梭在枝椏間，感覺到的不僅是被綠意籠罩的悠閒舒適，從樹梢篩落的陽光也令人驚喜，光線彷彿和綠葉嬉戲，時而閃爍靈動，時而以光束穿透散發神聖感。顏名宏解釋：「從作品中可以觀賞到明暗2種線條，包括暗的樹枝陰影和亮的光線，在虛實之間展開另一種線性步道。」顏名宏在沿途設計7片半透明塑膠板，白天光會從塑膠板透入，夜晚則會亮燈，經過的參觀者透過反射，在不同塑膠片中留下剪影，彼此互為演員，成為了作品的一部分。

亮燈後的「大樹宇宙」光束從枝椏間穿透出來，散發獨特神聖感。(攝影/Carter) 呼應作品由交纏的3棵樹組成，步道也設計為兩道路線，同行者分頭前進，在中間的交會點相逢，又再次分開。「很像是幾米繪本《向左走向右走》的實境化，兩人可以相遇，但無法同行，也可聯想到文化、政治，各自的立場可以互相關照，情感也是不斷地抽離與聚合。」顏名宏說。

位於樹冠的頂端有兩座眺望臺，可以分別將灣岸與市街風光納入眼底，彷彿重回兒時爬樹的樂趣，遼闊風景讓人心曠神怡，還可以和樹下的親友打招呼，人與人之間產生趣味盎然的連結。

從眺望臺遠眺，彷彿重回兒時爬樹的樂趣，遼闊風景讓人心曠神怡。(攝影/Carter) 在大義公園設計環境藝術創作「大樹宇宙」和「椅子樂譜」，顏名宏運用木材與榕樹，人與自然和音樂等共同元素，將2個作品結合成完整主題。他說：「由砍伐樹木做成的椅子，對照活著的樹，生與死各自組成一個圓，形成一個完整的概念。」在椅子樂譜尋找回憶之聲，在大樹宇宙聆聽風吹樹動，感受慢板生活，讓內心共鳴組成一首溫柔旋律，透過情感連結自然與彼此。

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【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.10】