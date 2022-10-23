改造結婚背板 戶政事務所變身創意攝影棚

【文/Naru、圖片提供/高雄市政府青年局】

散發粉紅泡泡的浪漫電話亭、台味十足的羊肉爐和冰菓室等多重主題繽紛背板，讓人誤以為是新開幕的婚紗攝影棚，其實是高雄20間戶政事務所配合「台灣設計設計台灣」系列活動，為準新人打造的愛情主舞臺，辦理結婚登記時還能創意擺拍，為愛情留下浪漫回憶。

市府青年局媒合新銳設計師團隊，改造高雄20處戶政事務所結婚背板，以華麗舞臺、復古寫真館等創意場景，並推出VR攝影棚，隨著台灣設計展曝光後引發話題，讓許多民眾直呼「想婚了！」。新人拍照的結婚背板融入當地特色，藉由設計師創意發揮，每一場景都是風格獨具。

三民區「戶政背板改造計畫」。(圖片提供/高雄市政府青年局) 三民區由知名設計師李君慈操刀，粉紅、淡紫配色洋溢滿滿少女心，粉彩雲朵和鏡面搭配，呈現夢境般浪漫氛圍。李君慈以「如果婚姻是愛情的墳墓，那麼今天我們就一起去天堂吧！」主題概念打造夢幻場景，也比擬婚姻生活如鏡像世界，可從中探索不一樣的自己。一對愛情長跑3年的新人，覺得這樣的背板打造，再次觸動了他們感情世界初戀般的心情。

「戶政背板改造計畫」設計團隊群運用在地元素，把高雄代表性的羊肉爐、冰果室及復古電話亭、熱愛樂園等場景，搬進各區戶政事務所（左上：左營區、左下：林園區、右上：岡山區、右下：旗山區)。(圖片提供/高雄市政府青年局) 負責岡山區戶政事務所的設計團隊則把羊肉爐攤車搬進場內，只不過攤子賣的不是鮮美羊肉，而是正港ㄟ愛情。以「愛情羊肉爐」為主題，白瓷磚、白鐵椅搭配餐車的小吃攤設計，洋溢道地的高雄風情，也意寓祝福新人感情「燒滾滾」。大寮區以諧音梗打造「寮不完」主題背板，象徵情投意合的兩位新人，永遠有聊不完的話題，設計元素以電話亭意象出發，營造甜蜜話不停的氛圍。旗山區發揮地方特色，打造出傳統冰品店「旗香冰菓室」，歡迎新人點一碗百年好合八寶冰，甜甜蜜蜜永浴愛河。下個月即將成為新娘的民眾孫小姐表示，沒想到戶政事務所的結婚背板有這麼多有趣的生活場景，她笑說可以的話，很想跟老公到各戶政事務所多結幾次婚，好好拍個過癮。

新興區戶政事務所「LED VR虛擬攝影棚」背景可在高雄景點或國外街頭場景間自由切換，營造說走就走的旅遊與出國體驗。(圖片提供/高雄市政府青年局) 除了創意設計的立體背板外，新興區更導入全臺戶政首創的「LED VR虛擬攝影棚」，透過感應器，場景會隨著使用者移動而切換，新人可以任意選擇高雄人氣婚紗打卡景點，如駁二大港橋夜景、蓮池潭龍虎塔、捷運美麗島站─光之穹頂等為背景拍照留念。若拍得不過癮，甚至可一鍵切換場景，移動到古色古香的日本京都、美國紐約的時尚街頭，透過雲端高科技就可出國拍婚紗，而且透過濾鏡拍攝，可以顯示出立體的效果。設計團隊「博鈞商業攝影」表示，虛擬攝影棚拍攝現場需呈現戶外場景的光影變化，藉助電影規格8K高畫質可精準展現每一幕畫面細節，影像逼真就如同身歷其境一般。加上虛擬攝影棚不受外在天氣影響及時間限制，可在短時間內捕捉日出、日落景色，全新的沉浸式拍攝體驗，讓新人可以盡情甜蜜合影，捕捉幸福時刻。

為市民服務的戶政事務所，經由設計團隊大改造後，成為打卡熱點。戶政人員也表示，不僅準新人爭相登記拍照，許多辦理其它業務的民眾也會被吸引，詢問可否在背板前拍照遇見愛情，無論已婚或是未婚的民眾都相當喜愛。設計力走入常民生活，角落創意也能讓生活更加分。「戶政背板改造計畫」作為「台灣設計設計台灣」展的一環，以在地元素點亮戶政事務，也為市民在這重要的生命階段，提供最溫情有創意的陪伴。

• 戶政背板改造-青年設計力

https://www.designexpo.org.tw/zh-TW/exhibition/32

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.10】