登高雄「設計中島」 當個愜意島民

10月的高雄，出現了夢幻「設計中島」。從高雄駁二跨過大港橋，已經有許多人來此登島、當個愜意島民，體驗與感受台灣設計展史上，最大規模的萬坪展區。

攤開展區平面圖，各種設計的浪潮上岸，在此匯集，跨越歷史與未來、現實和虛擬，大聲發問「你心中的設計是什麼模樣？」，解答則由你來尋找。然而，在設計中島看設計展，不僅不嚴肅，還有許多貼心安排。肚子餓了，有市集、酒吧可以歇息；不用奔波展場，綠能「智慧電動巴士」穿梭其中，免費接駁一批批的參觀民眾，我們更運用高雄獨特港灣夜景策展，讓設計中島越夜越美麗，到晚上都能看展，營造出不只是地理上，也是心理上的「設計中島」。

自在地生活，是這個昔日的經濟中島變身「設計中島」散發的態度，也是高雄城市美學的具體展現。如本期《高雄畫刊》介紹的環境料理師努亞．阿海納（Nuya Ahanah）因地制宜料理，隨手採集一樣，高雄的設計元素俯拾即是，處處有驚喜，不只在港灣邊，也在戶政事務所、老屋、百年古道山徑間。

一直以來，高雄是貿易和交通的重要基地，而這一次，我們更要向全世界輸出屬於高雄的文化創意，以及百分百的愜意。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.10】