身障設計好禮 創意選品揪感心

【文/Naru、圖片提供/心路基金會、高雄市超越巔峰關懷協會、中外餅鋪庇護工場、湖畔咖啡屋庇護工場、礙優網】

當公益遇上設計，愛心伴手禮變身成為時尚選物。身心弱勢者製作的伴手禮與設計力結合，營造品牌提升價值，真材實料的優質良品透過創意加持，「有心」好禮讓人愛不釋手。

一份精美有創意的伴手禮品，不只在佳節傳達心意，更是對公益的溫馨支持。高市府社會局輔導身心障礙團體，攜手建置全國首創、六都唯一「礙優網」購物網站，集結高雄市身障團體的產品，以群聚力量擴大品牌知名度。讓民眾無論母親節、端午節、中秋節還是過年，都可以在這裡找到有溫度的禮盒，將一份禮物的愛傳遞給更多人。

「礙優網」平台由同為身障團體的社團法人高雄市超越巔峰關懷協會管理，不斷推陳出新、創造亮點，提升禮盒設計和造型商品。各種中西式美味點心和手工好物，都是身心障礙者在高雄的社區據點及庇護工場內，慢工細活、真心製作。邀請大家以實際行動支持身障自立。

「幸福花園」乳霜皂禮盒。(圖片提供/心路基金會) 「幸福花園」乳霜皂禮盒

心路基金會服務對象包括：智能障礙、自閉症、唐氏症、腦性麻痺或其他伴隨有智能障礙的多重障礙者等，其位於高雄鳳山區的「心路高雄 一家工場」輔導庇護青年製作蛋捲與手工皂等產品。

一盒乳霜皂禮盒至少需要20道工序才能完成，對身障庇護員工而言，完成的不只是一盒香皂禮盒，在彼此分工合作下，更是成就了對自我的肯定。富含植物乳霜成份的乳霜皂，泡沫質地細潤厚實，親膚性絕佳。讓沐浴後的肌膚獲得滋潤，觸感不緊澀、咕溜滑順又細緻，不僅適合各種膚質使用，全身散發天然香草的清新味道，彷彿洗滌了一天忙碌工作後地疲憊，通體舒暢。

「嫣紅芳華」文具禮盒。(圖片提供/心路基金會) 「嫣紅芳華」文具禮盒

分別位於高雄楠梓及三民區的兩間心路工坊，則是心路基金會高雄分會提供智能障礙者社區日間作業服務的據點，工坊也是心路的文創代表中心，透過與社區互動和服務工作，讓心智障礙青年能有更多貢獻服務、成長自我與提升生活品質的機會。

取名「嫣紅芳華」的普普風手工文具禮盒，由心路老師帶領心智障礙青年手製而成，品項包括花布手工書、便條紙與「祝福」好運筆，以紅色牛皮紙盒與典雅花飾腰封為包裝，繽紛花布的熱情和手作小物的溫暖，十分療癒人心。

玫瑰花饅頭禮盒。(圖片提供/社團法人高雄市超越巔峰關懷協會) 玫瑰花饅頭禮盒

閃電包子舖是社團法人高雄市超越巔峰關懷協會創辦，位於鼓山區，以「閃電」為品牌名是因為癲癇發作是腦部不正常放電所致，顧名思義每顆包子都是由癲癇病友手工製作。選用在地天然食材，讓消費者吃得安心美味，也陪伴病友們活出閃亮的人生。

源於「送人玫瑰手有餘香」這句英國諺語的發想，玫瑰花饅頭由癲癇病友以繁複傳統做工將饅頭細心捏製成玫瑰花形體，美麗的花瓣顏色使用紅麴、抹茶、竹炭、南瓜等天然食材，不添加人工色素，美味又吸睛，是送禮的最佳選擇。

就是茶餅禮盒。(圖片提供/中外餅鋪庇護工場) 就是茶餅禮盒

創立於1838年的中外餅鋪，是高雄老字號糕餅名店。位於左營區中外餅舖棋餅文創館2樓的庇護工廠，是總經理某次為楠梓特殊學校的學生們，提供實習機會的起心動念，工廠聘用7位身心障礙者協助製作生產，產品融合在地食材與愛心公益，送禮自用兩相宜。

禮盒中包含4種風味茶餅：初曉—高山烏龍、綻放—熟香金萱、花漾—小葉種金萱、花甲—八功夫紅茶，以及與遊山茶訪合作的○○與○○兩款茶包，台灣茶與手工餅乾的完美結合，帶你細細咀嚼各地精品茗茶滋味，為自己與好友帶來芬芳滿溢的午後茶時光。

湖畔牛軋餅禮盒。(圖片提供/湖畔咖啡屋庇護工場) 湖畔牛軋餅禮盒

湖畔咖啡屋庇護工場位於鳥松區高雄長庚醫院復健大樓內，由醫院的精神科創設，科內醫師群發現病友在復原過程中，相當需要社區支持，透過工作型態能讓病友自然融入學習適應。咖啡屋除提供中西式簡餐外，也製作多種糕餅禮盒販售，幫助精神障礙朋友們往一般職場再邁前一步。

最受歡迎的牛軋餅禮盒，餅皮外層以酥脆鹹香青蔥包裹、內餡放入軟Q香濃以砂糖、奶油、蛋白和花生而成的牛軋糖，入口咀嚼香脆鹹甜交織，而且爽口不黏牙。可選擇原味、抹茶2種口味，奶香與茶香各具，帶給品嚐時不同的好心情。

• 礙優網

網址：https://www.iustore.com.tw/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.09】